Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Galeri Emekli maaşı 3500, 5000, 6448 TL olanlar ne kadar zam alacak? İşte, emekli maaşı zammı için hesaplama tablosu
Giriş Tarihi: 24.12.2022 11:25 Güncelleme Tarihi: 24.12.2022 11:27

Emekli maaşı 3500, 5000, 6448 TL olanlar ne kadar zam alacak? İşte, emekli maaşı zammı için hesaplama tablosu

Emekli maaşlarına uygulanacak zam oranı merakla bekleniyor. Ocak 2023 zammı için gözler şimdi TÜİK tarafından duyurulacak olan Aralık verilerine çevrildi. Hal böyleyken ise "Emekli maaşı 3500, 5000, 6448 TL olanlar ne kadar zam alacak?" soruları yanıt aramaya başladı. Yılın ikinci yarısındaki enflasyona göre belirlenecek olan zam asgari ücretin duyurulmasıyla adeta Türkiye'nin tek gündemi haline geldi. Peki, kim ne kadar maaş alacak? İşte emekli maaşı zammı için hesaplama tablosu ve tüm detaylar.

Emekli maaşı 3500, 5000, 6448 TL olanlar ne kadar zam alacak? İşte, emekli maaşı zammı için hesaplama tablosu

Emekli ve memurlara her sene iki defa zam yapılıyor. Temmuz ayında yapılan zammın ardından gözler Aralık enflasyon rakamlarına çevrilmişti. TÜİK, emekli maaşlarına konu olan, 2022 Temmuz-Aralık enflasyonunu 2 Ocak Pazartesi günü duyuracak. Bu noktada ise gelen tahminler ışığında ilk hesaplamalar yapılıyor. Peki, Emekli maaşı 3500, 5000, 6448 TL olanlar ne kadar zam alacak? İşte, 2023 Ocak zammıyla yeni emekli maaşı için hesaplama tablosu

Emekli maaşı 3500, 5000, 6448 TL olanlar ne kadar zam alacak? İşte, emekli maaşı zammı için hesaplama tablosu

Emekli maaşı hesaplaması Ocak zammı ile değişecek. Yaklaşık 14 milyon emekli için Ocak ayında emekli zammı enflasyon rakamları ile belli olacak. Emekli zammı Temmuz döneminde yüzde 42,35 oranında gerçekleşti. En düşük emekli maaşı ise 3.500 TL oldu.Peki 2023 yılında emekli maaşları ne kadar artacak? En düşük emekli maaşı kaç TL olacak? İşte masaya gelen emekli maaşı için asgari ücret formülü...

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Emekli maaşı 3500, 5000, 6448 TL olanlar ne kadar zam alacak? İşte, emekli maaşı zammı için hesaplama tablosu

BAŞKAN ERDOĞAN TALİMATI VERDİ: İLK ADIM ASGARİ ÜCRET OLDU

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, asgari ücret, emekli zammı ve memur zammı başta olmak üzere sosyal refah düzenlemeleri ile vatandaşın alım gücünü artıracak adımlar için hükümete talimatı verdi. Asgari ücret 2023 zammı enflasyon rakamlarının üzerinde hem TL hem de dolar bazlı rekor kırarken, gözler yeni yılda açıklanacak emekli ve memur zammına çevrildi.

Yapılacak düzenlemelerle enflasyonun refah kaybında yol açtığı tahribat kademe kademe giderilecek.

Emekli maaşı 3500, 5000, 6448 TL olanlar ne kadar zam alacak? İşte, emekli maaşı zammı için hesaplama tablosu

ASGARİ ÜCRET ENFLASYONUN ÇOK ÜZERİNDE OLDU

Asgari ücrette düğümü Başkan Recep Tayyip Erdoğan çözdü. Asgari ücret 2023 Temmuz'a göre yüzde 54,6 oranında, Ocak ayına göre yüzde 100 oranında artışlar 8.506 TL olarak belirlendi.

Ekonomistler yıllık enflasyon beklentilerinin yüzde 67 civarında olduğunu belirtirken, 6 aylık enflasyon beklentisi de yüzde 17 düzeyinde şekillendi.

Emekli maaşı 3500, 5000, 6448 TL olanlar ne kadar zam alacak? İşte, emekli maaşı zammı için hesaplama tablosu

ASGARİ ÜCRET ÇİFTE REKOR KIRDI

Asgari ücret, TL bazında kırdığı rekorun dışında; güncel kurla (18,67 TL-1 DOLAR) hesaplandığında 298 dolar düzeyinden 455 dolara çıkarak dolar bazlı da 20 yılın rekorunu kırdı.

SON DAKİKA