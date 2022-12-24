Giriş Tarihi: 24.12.2022 11:25 Güncelleme Tarihi: 24.12.2022 11:27

Emekli maaşı 3500, 5000, 6448 TL olanlar ne kadar zam alacak? İşte, emekli maaşı zammı için hesaplama tablosu

Emekli maaşlarına uygulanacak zam oranı merakla bekleniyor. Ocak 2023 zammı için gözler şimdi TÜİK tarafından duyurulacak olan Aralık verilerine çevrildi. Hal böyleyken ise "Emekli maaşı 3500, 5000, 6448 TL olanlar ne kadar zam alacak?" soruları yanıt aramaya başladı. Yılın ikinci yarısındaki enflasyona göre belirlenecek olan zam asgari ücretin duyurulmasıyla adeta Türkiye'nin tek gündemi haline geldi. Peki, kim ne kadar maaş alacak? İşte emekli maaşı zammı için hesaplama tablosu ve tüm detaylar.