Emekli maaşı için Temmuz zammı bekleyişi... Emekliye 2 bin 562 TL! İşte detaylar

Temmuz ayı yaklaşırken, milyonlarca emeklinin gözü kulağı da alacakları zam miktarında. Bu doğrultuda, arama motorları üzerinde de 2019 emekli maaşları hakkında sorgulamalar bir hayli yoğunlaştı. Enflasyon tahminleri, memur emeklilerinin çifte zam alabileceğini gösterirken güncel maaşlarda da değişiklik yaşanacak. Peki emekli maaşlarına yapılacak olan temmuz zammı ile birlikte memur emeklilerinin güncel emekli maaşları ne kadar olacak?