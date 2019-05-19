Emekli maaşı için Temmuz zammı bekleyişi... Emekliye 2 bin 562 TL! İşte detaylar

Milyonlarca emekli, Temmuz zammı kapsamında oluşacak enflasyon farkı neticesinde alacağı zammı bekliyor. Bu doğrultuda, maaşlar hakkında araştırmalar da bir hayli artış gösterdi. Memur emeklileri, Temmuz zammı sonucunda güncel emekli maaşlarının ne kadar olacağını yakından takip ediyor. Bilindiği üzere, beklenti anketine göre, memur emeklilerine Temmuz'da yüzde 5'lik zamma ilaveten yüzde 2.7 enflasyon farkı göründü.
Temmuz zammı ile emekli maaşları hakkında merak edilen detayları sizler için derledik.