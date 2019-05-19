Türkiye'nin en iyi haber sitesi

  • Haberler
  • Galeri
  • Emekli maaşı için Temmuz zammı bekleyişi... Emekliye 2 bin 562 TL! İşte detaylar

maaşı için bekleyişi... Emekliye 2 bin 562 TL! İşte detaylar

Milyonlarca , kapsamında oluşacak farkı neticesinde alacağı zammı bekliyor. Bu doğrultuda, maaşlar hakkında araştırmalar da bir hayli artış gösterdi. Memur emeklileri, Temmuz zammı sonucunda güncel emekli maaşlarının ne kadar olacağını yakından takip ediyor. Bilindiği üzere, beklenti anketine göre, memur emeklilerine Temmuz'da yüzde 5'lik zamma ilaveten yüzde 2.7 enflasyon farkı göründü.

Temmuz zammı ile emekli maaşları hakkında merak edilen detayları sizler için derledik.

TAKVİM Ekonomi galerileri
Giriş Tarihi: 19.05.2019 08:21 Güncelleme Tarihi: 19.05.2019 08:30
Emekli maaşı için Temmuz zammı bekleyişi... Emekliye 2 bin 562 TL! İşte detaylar

Temmuz ayı yaklaşırken, milyonlarca emeklinin gözü kulağı da alacakları zam miktarında. Bu doğrultuda, arama motorları üzerinde de 2019 maaşları hakkında sorgulamalar bir hayli yoğunlaştı. tahminleri, memur emeklilerinin çifte zam alabileceğini gösterirken güncel maaşlarda da değişiklik yaşanacak. Peki emekli maaşlarına yapılacak olan ile birlikte memur emeklilerinin güncel emekli maaşları ne kadar olacak?

Emekli maaşı için Temmuz zammı bekleyişi... Emekliye 2 bin 562 TL! İşte detaylar

Takvim'de yer alan habere göre, Emeklilerin Temmuz artışı adım adım yaklaşırken, tahminleri memur emeklilerinin çifte zam alabileceğini ortaya koyuyor.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Emekli maaşı için Temmuz zammı bekleyişi... Emekliye 2 bin 562 TL! İşte detaylar

Maaşlarda toplu sözleşme kapsamında yüzde 5 zam yapılacak, ayrıca bu yılın ilk 6 aylık döneminde yüzde 4'ü aşarsa fark da verilecek.

Emekli maaşı için Temmuz zammı bekleyişi... Emekliye 2 bin 562 TL! İşte detaylar

ORAN YÜKSELECEK

Merkez Bankası'nın Mayıs ayı beklenti anketinde ekonomistler Ocak-Haziran enflasyonunun yüzde 6.7 olarak gerçekleşebileceği tahminini yaptı.

Emekli maaşı için Temmuz zammı bekleyişi... Emekliye 2 bin 562 TL! İşte detaylar

Bu tahmin gerçekleşirse, memur emeklileri yüzde 2.7 farkı alacak.

Emekli maaşı için Temmuz zammı bekleyişi... Emekliye 2 bin 562 TL! İşte detaylar

Böylece memur emeklilerinin yüzde 5'lik yüzde 7.7'ye ulaşacak.

Emekli maaşı için Temmuz zammı bekleyişi... Emekliye 2 bin 562 TL! İşte detaylar

FARK YATIRILACAK

Memur emeklilerinde halen en düşük aylık 2 bin 379 lira 59 kuruş seviyesinde bulunuyor.

BİZE ULAŞIN