EMEKLİ MAAŞI SON DAKİKA: Emekli taban maaş artışı belli oluyor! Rakam artıyor, enflasyon farkı geliyor: İşte emekli zammı için yeni hesaplamalar...

YENİ RAKAM ÖDENECEK

Zam oranlarının dışında en düşük emekli maaşıyla ilgili de beklentiler güçlendi. Temmuz ayında 10 bin liradan 12.500 TL'ye çıkartılan en düşük emekli maaşının Ocak ayında enflasyonun kesinleşmesinden sonra artırılması gündemde. Eğer değişiklik olmaz ise yine 11 bin TL ve altında kök maaşı olanların sıfır zam tehlikesiyle karşılaşacağı öngörülüyor. Bunun da önüne geçmek için taban maaşların da zam oranları kadar artırılması bekleniyor. Bu durumda refah payı hariç tutulduğunda taban aylıklar yüzde 13.44 oranındaki artışa göre 14 bin 180 TL'ye çıkıyor. Bu durumda taban aylıkların yani en düşük ödenen emekli aylıklarının 14-15 bin TL bandına çekilmesi söz konusu olacak. Ancak farklı bir oranla artırılması da mümkün. Kesin rakam Ocak'ta belli olacak.