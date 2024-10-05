Giriş Tarihi: 05.10.2024 14:37
Güncelleme Tarihi: 05.10.2024
14:38
EMEKLİ MAAŞI SON DAKİKA: Emekli taban maaş artışı belli oluyor! Rakam artıyor, enflasyon farkı geliyor: İşte emekli zammı için yeni hesaplamalar...
Son dakika haberi...Eylül ayı enflasyon rakamları açıklandı. Yıl sonu enflasyon tahmininin yüzde 41.5 olarak açıklanmasının ardından zam oranları hesaplanırken emekli zammı için araştırmalarda yoğunlaştı. Emekliye zam oranları merak edilirken enflasyon baz alındığında yeni emekli taban maaşı hesaplandı. Peki emekliye refah payı ödenecek mi? İşte emekliye zam ile ilgili merak edilen tüm detaylar...