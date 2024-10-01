Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Galeri EMEKLİ MAAŞI SON DAKİKA: Emekli olacaklara iyi haber! Bakan Vedat Işıkhan açıkladı: Emekli maaşı için fark oluşacak mı?
Giriş Tarihi: 01.10.2024 09:51 Güncelleme Tarihi: 01.10.2024 09:52

EMEKLİ MAAŞI SON DAKİKA: Emekli olacaklara iyi haber! Bakan Vedat Işıkhan açıkladı: Emekli maaşı için fark oluşacak mı?

Son dakika haberi: Emeklilik başvurusu yapacaklar dikkat! Emekli zammı ve güncelleme katsayısı farkı emekli maaşı tutarını etkilediği için emeklilik dilekçesini 2024 ve 2025 yılında verecekler arasında maaş farkı oluşuyor. Kabine Toplantısı sonrası açıklamalarda bulunan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, ilk emekli maaşı ödemesini 2025'te alacak vatandaşlar için iyi haberi verdi. Yeni bir çalışma mı geliyor? İşte cevabı...

EMEKLİ MAAŞI SON DAKİKA: Emekli olacaklara iyi haber! Bakan Vedat Işıkhan açıkladı: Emekli maaşı için fark oluşacak mı?

Son dakika haberleri: Emeklilik dilekçesini 2024 ve 2025 yılında verecekler arasında maaş farkı oluşacak mı? Çalışma saatleri kısalacak mı? Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan cevapladı.

EMEKLİ MAAŞI SON DAKİKA: Emekli olacaklara iyi haber! Bakan Vedat Işıkhan açıkladı: Emekli maaşı için fark oluşacak mı?

EMEKLİ OLACAKLARA İYİ HABER

Bakan Işıkhan, 2024 yılında emekli olacaklar ile 2025 yılında emekli olacakların aylıkları arasında oluşacak farkla ilgili çalışma yaptıklarını söyledi. Bakan Işıkhan, "Hazine ve Maliye Bakanlığımız ile çalışıyoruz. Sayın Cumhurbaşkanı Yardımcımız ile bir araya gelip görüşeceğiz" açıklamasını yaptı.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
EMEKLİ MAAŞI SON DAKİKA: Emekli olacaklara iyi haber! Bakan Vedat Işıkhan açıkladı: Emekli maaşı için fark oluşacak mı?

EKİPLERİMİZ ÇALIŞIYOR

Beştepe'deki Kabine toplantısı sonrasında basın mensuplarının sorularını cevaplayan Işıkhan, sorulara şu cevapları verdi:

(2024 yılında emekli olacaklar ile 2025 yılında emekli olacakların aylıkları arasında oluşacak farkla ilgili bir çalışmanız var mı? Kamuoyunda konuşulan bazı formüller var, bunlarla ilgili bir netlik var mı?) "Bir netlik yok, ekiplerimiz çalışıyor, Hazine ve Maliye Bakanlığımız ile çalışıyoruz. Sayın Cumhurbaşkanı Yardımcımız ile bir araya gelip görüşeceğiz."

EMEKLİ MAAŞI SON DAKİKA: Emekli olacaklara iyi haber! Bakan Vedat Işıkhan açıkladı: Emekli maaşı için fark oluşacak mı?

ÇALIŞMA SAATLERİ KISALACAK MI?

Bakan Işıkhan "Böyle bir çalışmamız yok" cevabını verdi.

SON DAKİKA