Giriş Tarihi: 01.10.2024 09:51
Güncelleme Tarihi: 01.10.2024
09:52
EMEKLİ MAAŞI SON DAKİKA: Emekli olacaklara iyi haber! Bakan Vedat Işıkhan açıkladı: Emekli maaşı için fark oluşacak mı?
Son dakika haberi: Emeklilik başvurusu yapacaklar dikkat! Emekli zammı ve güncelleme katsayısı farkı emekli maaşı tutarını etkilediği için emeklilik dilekçesini 2024 ve 2025 yılında verecekler arasında maaş farkı oluşuyor. Kabine Toplantısı sonrası açıklamalarda bulunan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, ilk emekli maaşı ödemesini 2025'te alacak vatandaşlar için iyi haberi verdi. Yeni bir çalışma mı geliyor? İşte cevabı...