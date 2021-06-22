Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Galeri Emekli maaşı zam oranları belli oluyor: 2021 Enflasyon verilerine göre SSK-BAĞKUR emekli maaş zammı ne kadar, kaç TL olacak?
Giriş Tarihi: 22.06.2021 09:33 Güncelleme Tarihi: 22.06.2021 09:34

maaşı zam oranları belli oluyor: Enflasyon verilerine göre SSK-BAĞKUR emekli maaş zammı ne kadar, kaç TL olacak?

Sene ortasının gelmesiyle birlikte memur ve maaşı zam oranları da memurlar ve emekliler tarafından araştırılmaya başlandı. Bu yılın ilk yarısındaki enflasyon verilerine göre belirlenecek zamlar öncesi milyonlarca emekli, " oranı ne kadar, kaç TL olacak" sorusuna yanıt arıyor ve ilk 5 aylık enflasyon verilerini takip ediyor. Haberimizde, 2021 zammı ile ilgili merak edilen bilgiler ve açıklanan enflasyon verileri ışığında emekli maaşı zam oranı rakamları yer almaktadır.

Emekli maaşı zam oranları belli oluyor: 2021 Enflasyon verilerine göre SSK-BAĞKUR emekli maaş zammı ne kadar, kaç TL olacak?

yılının ilk yarısı geride kalıyor ve bu nedenle maaşı zammı için geri sayım başladı. 2021 Kurban Bayramı ikramiyesi ile birlikte verilecek olan zamlı için zam oranları ve rakamlar da belli oluyor. 2021 yılındaki ilk 5 aylık enflasyon verileri ışığında, ekonomi uzmanları olası emekli maaşı zam oranını açıkladı ve merak edilen soruları yanıtladı. Zamlı maaşlara günler kala edinilen son bilgilere göre, ne kadar olacak ve zamlı maaşlar ne zaman yatacak? İşte, Kurban Bayramı öncesi açıklanacak emekli maaşı zammı oranı ile ilgili son dakika haberleri...

Emekli maaşı zam oranları belli oluyor: 2021 Enflasyon verilerine göre SSK-BAĞKUR emekli maaş zammı ne kadar, kaç TL olacak?

Gerçekleşen enflasyona göre SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin gelirinde 441,44 liraya varan artış yaşanacak. En yüksek aylık net 6 bin 908 lira 35 kuruştan 7 bin 349 lira 79 kuruşa çıkacak.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Emekli maaşı zam oranları belli oluyor: 2021 Enflasyon verilerine göre SSK-BAĞKUR emekli maaş zammı ne kadar, kaç TL olacak?

Piyasa Katılımcıları Anketi'nde yer alan enflasyon tahminine göre ise ilk 6 aylık TÜFE yani SSK ve Bağ-Kur'luların zam oranı yüzde 7.67'yi bulabilecek. Bu durumda en yüksek maaş 529,87 lira artışla 7 bin 438 lira 22 kuruşa çıkacak.

Emekli maaşı zam oranları belli oluyor: 2021 Enflasyon verilerine göre SSK-BAĞKUR emekli maaş zammı ne kadar, kaç TL olacak?
DİĞER FOTOĞRAFLAR İÇİN İLERLEYİNİZ
Emekli maaşı zam oranları belli oluyor: 2021 Enflasyon verilerine göre SSK-BAĞKUR emekli maaş zammı ne kadar, kaç TL olacak?
SON DAKİKA