Emekli maaşı zam oranları belli oluyor: 2021 Enflasyon verilerine göre SSK-BAĞKUR emekli maaş zammı ne kadar, kaç TL olacak?

Sene ortasının gelmesiyle birlikte 2021 memur ve emekli maaşı zam oranları da memurlar ve emekliler tarafından araştırılmaya başlandı. Bu yılın ilk yarısındaki enflasyon verilerine göre belirlenecek zamlar öncesi milyonlarca emekli, "2021 emekli maaşı zammı oranı ne kadar, kaç TL olacak" sorusuna yanıt arıyor ve ilk 5 aylık enflasyon verilerini takip ediyor. Haberimizde, 2021 emekli maaşı zammı ile ilgili merak edilen bilgiler ve açıklanan enflasyon verileri ışığında emekli maaşı zam oranı rakamları yer almaktadır.