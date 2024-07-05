EMEKLİ MAAŞI ZAMMI SON DAKİKA: Emekliye 3 ayrı formül! ’0’ zam nasıl ortaya çıkıyor?

Son dakika haberleri: SSK, Bağ-Kur emekli zammı Temmuz 2024'te yüzde 24,73 olurken, memur emeklisi de enflasyon farkı ve toplu sözleşme hesabıyla yüzde 19,31 zam alacak. Öte yandan kök maaşı 8 bin TL'nin altında bulunan 3 milyonu aşkın emeklinin hesabına yatacak para değişmeyecek. 8 bin TL'ye uygulanacak yüzde 24,73'lük zam maaşı 10 bin TL'nin üzerine çıkarmadığı için emekli yine 10 bin TL almaya devam edecek. Bu nedenle en düşük emekli maaşı düzenleme başta olmak üzere 3 farklı formül gündeme geldi.