Giriş Tarihi: 05.07.2024 11:19
Güncelleme Tarihi: 05.07.2024
11:19
EMEKLİ MAAŞI ZAMMI SON DAKİKA: Emekliye 3 ayrı formül! '0' zam nasıl ortaya çıkıyor?
Son dakika haberi: Emekliye zam oranı, haziran ayı enflasyon rakamları sonrası kesinleşti. Temmuz 2024'te emekli zammı yüzde 24,73 olarak uygulanacak. Bu rakam memur emeklisi için toplu sözleşme kaynaklı yüzde 19,31 olarak kayıtlara geçti. Öte yandan bu zam oranları ile kök maaşı 8 bin 20 TL'nin altında kalan emeklilerin temmuz ayında hesabına yatan parada değişiklik olmayacak. Bu nedenle 10 bin TL olarak uygulanan en düşük emekli maaşı için düzenleme yapılması bekleniyor. Bu düzenleme için Meclis onayı gerekiyor.