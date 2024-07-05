Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Galeri EMEKLİ MAAŞI ZAMMI SON DAKİKA: Emekliye 3 ayrı formül! '0' zam nasıl ortaya çıkıyor?
Giriş Tarihi: 05.07.2024 11:19 Güncelleme Tarihi: 05.07.2024 11:19

EMEKLİ MAAŞI ZAMMI SON DAKİKA: Emekliye 3 ayrı formül! '0' zam nasıl ortaya çıkıyor?

Son dakika haberi: Emekliye zam oranı, haziran ayı enflasyon rakamları sonrası kesinleşti. Temmuz 2024'te emekli zammı yüzde 24,73 olarak uygulanacak. Bu rakam memur emeklisi için toplu sözleşme kaynaklı yüzde 19,31 olarak kayıtlara geçti. Öte yandan bu zam oranları ile kök maaşı 8 bin 20 TL'nin altında kalan emeklilerin temmuz ayında hesabına yatan parada değişiklik olmayacak. Bu nedenle 10 bin TL olarak uygulanan en düşük emekli maaşı için düzenleme yapılması bekleniyor. Bu düzenleme için Meclis onayı gerekiyor.

FARUK ERDEM
EMEKLİ MAAŞI ZAMMI SON DAKİKA: Emekliye 3 ayrı formül! ’0’ zam nasıl ortaya çıkıyor?

Son dakika haberleri: SSK, Bağ-Kur emekli zammı Temmuz 2024'te yüzde 24,73 olurken, memur emeklisi de enflasyon farkı ve toplu sözleşme hesabıyla yüzde 19,31 zam alacak. Öte yandan kök maaşı 8 bin TL'nin altında bulunan 3 milyonu aşkın emeklinin hesabına yatacak para değişmeyecek. 8 bin TL'ye uygulanacak yüzde 24,73'lük zam maaşı 10 bin TL'nin üzerine çıkarmadığı için emekli yine 10 bin TL almaya devam edecek. Bu nedenle en düşük emekli maaşı düzenleme başta olmak üzere 3 farklı formül gündeme geldi.

EMEKLİ MAAŞI ZAMMI SON DAKİKA: Emekliye 3 ayrı formül! ’0’ zam nasıl ortaya çıkıyor?

EMEKLİYE 3 AYRI FORMÜL

Milyonlarca emeklinin 2024 yılının ikinci enflasyon artışı belli oldu. SSK ve Bağ-Kur emeklileri yüzde 24,73 artışı garantilerken memur emeklileri için oran yüzde 19,31 oldu. Şimdi gözler hükümete çevrildi. 3 ayrı formül gündeme geldi.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
EMEKLİ MAAŞI ZAMMI SON DAKİKA: Emekliye 3 ayrı formül! ’0’ zam nasıl ortaya çıkıyor?

Haziran enflasyonunun açıklanmasıyla birlikte emeklilerin ve memurların 2024 yılı ikinci dönem artış oranları da netleşmiş oldu. Buna göre SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin enflasyondan kaynaklı artışları yüzde 24,73 olurken, memurlar ve memur emeklilerinin toplu sözleşme ve enflasyon farkından kaynaklı artışları yüzde 19,31 olarak netleşti. Yılda iki kez yapılan enflasyon artışlarının dışında hükümet hemen hemen tüm zam dönemlerinde ek artışlar kararı da veriyor.

EMEKLİ MAAŞI ZAMMI SON DAKİKA: Emekliye 3 ayrı formül! ’0’ zam nasıl ortaya çıkıyor?

Şimdi yeniden gözler hükümete çevrilmiş durumda. Ek düzenlemelerle ilgili üç ayrı formül üzerinde duruluyor.

EMEKLİ MAAŞI ZAMMI SON DAKİKA: Emekliye 3 ayrı formül! ’0’ zam nasıl ortaya çıkıyor?

1-REFAH PAYI VERİLMESİ

Son yıllarda hemen tüm zam dönemlerinde refah payı uygulaması gündeme geldi. Enflasyondan kaynaklı artışların üzerinde hükümet belli oranlarda artış yaparak emekli zamlarını yükseltmiş oldu. Son olarak Ocak ayında yüzde 37 olan 6 aylık enflasyonun üzerine 11,68 puan ilave edilerek zam oranı yüzde 49,25 olarak belirlenmişti.

SON DAKİKA