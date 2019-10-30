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  • Emekli maaşları ile ilgili yeni haber! Emekliye ikramiye zammı! İşte ayrıntılar...

maaşları ile ilgili yeni haber! Emekliye ikramiye zammı! İşte ayrıntılar...

12.3 milyonu aşkın vatandaş ocak zammını beklemeye koyulmuşken, bir diğer önemli konu daha gündeme geldi. Emeklilerin Ramazan ve Kurban Bayramı'nda aldıkları 1000'er liralık ikramiyelere enflasyon zammı yapılması konuşuluyor. Eğer; 2020'de ikramiye bin 127 liraya çıkarsa, yıllık 254 liralık bir avantaj olacak. İşte emekli ikramiyeleri ile ilgili tüm detaylar...

Giriş Tarihi: 30.10.2019 09:42 Güncelleme Tarihi: 30.10.2019 09:43
Emekli maaşları ile ilgili yeni haber! Emekliye ikramiye zammı! İşte ayrıntılar...

Bayram ikramiyesi, emekliler için ek gelir yarattı. Ramazan ve Kurban bayramları öncesinde biner lira ikramiye alan emekliler, 2 yılda toplam 4 bin lirayı cebine koydu.

Emekli maaşları ile ilgili yeni haber! Emekliye ikramiye zammı! İşte ayrıntılar...

Emekliler, yeni yılda ise yeni tutar bekliyor. İkramiye artışının bir kurala bağlanmasını isteyen emekliler, enflasyon güncellemesi beklentisi taşıyor.

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Emekli maaşları ile ilgili yeni haber! Emekliye ikramiye zammı! İşte ayrıntılar...

Bu talep hayata geçerse; emeklilerin, dul ve yetim aylığı alanların bayram ikramiyelerine her yıl bir önceki yıl gerçekleşen enflasyon oranında zam yapılabilecek.

Emekli maaşları ile ilgili yeni haber! Emekliye ikramiye zammı! İşte ayrıntılar...

Yeni Ekonomi Programı'nda 2019 yılı enflasyon tahmini yüzde 12 olarak açıklandı. Bu tahmine göre, emeklilerin bayram ikramiyesi 2020'de bin 120 liraya ulaşabilecek.

Emekli maaşları ile ilgili yeni haber! Emekliye ikramiye zammı! İşte ayrıntılar...

Emekliler, 2020'nin Ramazan ve Kurban bayramlarında 240 lira artışla toplam 2 bin 240 lirayı cebine koyabilecek. Beklenti anketine göre ise ikramiye bin 127 liraya, yıllık avantaj 254 liraya ulaşacak.

Emekli maaşları ile ilgili yeni haber! Emekliye ikramiye zammı! İşte ayrıntılar...
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