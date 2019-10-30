Emekli maaşları ile ilgili yeni haber! Emekliye ikramiye zammı! İşte ayrıntılar...
Emekli maaşları ile ilgili yeni haber! Emekliye ikramiye zammı! İşte ayrıntılar...
12.3 milyonu aşkın emekli vatandaş ocak zammını beklemeye koyulmuşken, bir diğer önemli konu daha gündeme geldi. Emeklilerin Ramazan ve Kurban Bayramı'nda aldıkları 1000'er liralık ikramiyelere enflasyon zammı yapılması konuşuluyor. Eğer; 2020'de ikramiye bin 127 liraya çıkarsa, yıllık 254 liralık bir avantaj olacak. İşte emekli ikramiyeleri ile ilgili tüm detaylar...
Giriş Tarihi: 30.10.2019
09:42
Güncelleme Tarihi: 30.10.2019
09:43
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