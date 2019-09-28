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  • Emekli maaşlarına 482 TL zam! Emekli ocak zammı ne kadar olacak? İşte tüm detaylar...

maaşlarına 482 TL zam! ne kadar olacak? İşte tüm detaylar...

Ocak ayı yaklaşırken vatandaşlar da maaşlara yapılacak ocak zammını heyecanla bekliyor. Milyonlarca SSK ve Bağ-Kur emeklisini ilgilendiren zam için yüzde 8.46 ve 8.52 oranında olmak üzere iki tahminde bulunuldu. Enflasyon oranlarına göre yapılan bu tahmin gerçekleşirse maaşlar 482 lira artış gösterecek. Peki bu oranlar gerçekleşirse, bin 181 lira olan olan en düşük emekli maaşı ne kadar olacak? Memur maaşları hangi seviyeye gelecek? İşte emeklinin ocak zammı ile ilgili tüm detaylar...

Giriş Tarihi: 28.09.2019 10:22 Güncelleme Tarihi: 28.09.2019 10:25
Emekli maaşlarına 482 TL zam! Emekli ocak zammı ne kadar olacak? İşte tüm detaylar...

Emeklinin gözü-kulağı ocak ayında maaşlara yapılacak zamda. Bayram ikramiyeleri ile bu yılı kazançlı geçiren emekliler Ocak'ta gelecek güzel haberi bekliyor. İlk ipuçları ise enflasyon tahminlerinden geliyor.

Emekli maaşlarına 482 TL zam! Emekli ocak zammı ne kadar olacak? İşte tüm detaylar...

Merkez Bankası, 2019 yılı enflasyonunu yüzde 13.90 olarak tahmin ederken, bu öngörü yılın ikinci yarısında enflasyonun yani SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin Ocak zammının yüzde 8.46 olabileceğini gösteriyor.

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Emekli maaşlarına 482 TL zam! Emekli ocak zammı ne kadar olacak? İşte tüm detaylar...

Merkez Bankası'nın ekonomistlerle yaptığı Eylül ayı beklenti anketinde de 2019'a ilişkin Tüketici Fiyat Endeksi tahmini yüzde 13.96.

Emekli maaşlarına 482 TL zam! Emekli ocak zammı ne kadar olacak? İşte tüm detaylar...

Bu tahmin de SSK ve Bağ-Kur'luların maaş artışının yüzde 8.52 olabileceğini ortaya koyuyor. Bu da maaşlarda 482 liraya varan artışın yolunu açacak.

Emekli maaşlarına 482 TL zam! Emekli ocak zammı ne kadar olacak? İşte tüm detaylar...

EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI

Halen en düşük aylığı ek ödeme dahil bin 181 lira 87 kuruş seviyesinde bulunuyor. Bu maaş eğer Ocak zammı yüzde 8.52 olarak gerçekleşirse bin 282 lira 57 kuruşa çıkacak.

Emekli maaşlarına 482 TL zam! Emekli ocak zammı ne kadar olacak? İşte tüm detaylar...

5 bin 660 lira 77 kuruş seviyesinde olan en yüksek aylık ise bu enflasyon tahmininin gerçekleşmesi halinde 6 bin 143 lira 7 kuruşu bulacak.

Emekli maaşlarına 482 TL zam! Emekli ocak zammı ne kadar olacak? İşte tüm detaylar...

MEMUR ZAMMI

Ocak'ta memur emeklileri ise yüzde 4 zam ve 2019'un ikinci 6 aylık dönemindeki enflasyon yüzde 5'i aşarsa aşan kısım kadar fark alacak.

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