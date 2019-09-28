Emekli maaşlarına 482 TL zam! Emekli ocak zammı ne kadar olacak? İşte tüm detaylar...

Ocak ayı yaklaşırken emekli vatandaşlar da maaşlara yapılacak ocak zammını heyecanla bekliyor. Milyonlarca SSK ve Bağ-Kur emeklisini ilgilendiren zam için yüzde 8.46 ve 8.52 oranında olmak üzere iki tahminde bulunuldu. Enflasyon oranlarına göre yapılan bu tahmin gerçekleşirse maaşlar 482 lira artış gösterecek. Peki bu oranlar gerçekleşirse, bin 181 lira olan olan en düşük emekli maaşı ne kadar olacak? Memur maaşları hangi seviyeye gelecek? İşte emeklinin ocak zammı ile ilgili tüm detaylar...
Giriş Tarihi: 28.09.2019
10:22
Güncelleme Tarihi: 28.09.2019
10:25