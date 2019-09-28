Emekli maaşlarına 482 TL zam! Emekli ocak zammı ne kadar olacak? İşte tüm detaylar...

EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI

Halen en düşük emekli aylığı ek ödeme dahil bin 181 lira 87 kuruş seviyesinde bulunuyor. Bu maaş eğer Ocak zammı yüzde 8.52 olarak gerçekleşirse bin 282 lira 57 kuruşa çıkacak.