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larına intibak mı!

Emekli maaşlarına intibak ayarı geldi... Milyonlarca emekli bu müjdeyi bekliyordu. Temmuz'da maaşları artan emeklilere müjde gedi.

TAKVİM Ekonomi galerileri
Giriş Tarihi: 21.09.2018 12:07 Güncelleme Tarihi: 21.09.2018 12:19
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larına intibak mı!
Emekli maaşlarına intibak zammı!

larına intibak ayarı geldi... Milyonlarca emekli bu müjdeyi bekliyordu.

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larına intibak mı!
Emekli maaşlarına intibak zammı!

Temmuz'da ları artan lere müjde gedi. 2000 yılı ve sonrasında emekli olanların gözü intibakta.

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larına intibak mı!
Emekli maaşlarına intibak zammı!

ler, Meclis'in açılması ile birlikte, intibak mı için yasa bekliyor. Yapılacak düzenleme milyonlara 355 liraya varan zam yolunu açacak.

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larına intibak mı!
Emekli maaşlarına intibak zammı!

Peki, güncel ı ne kadar olacak? Emekli aylıkları nasıl hesaplanacak? Tüm detaylar haberimizde.

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larına intibak mı!
Emekli maaşlarına intibak zammı!

ler, 2000 yılı ve sonrasında emekli olanlara intibak mı yolunu açacak düzenlemenin Meclis'e taşınmasını istiyor. Anayasa Mahkemesi, 2000 yılı ve sonrasında emekli olanlara intibak için TBMM'yi adres göstermişti.

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larına intibak mı!
Emekli maaşlarına intibak zammı!

Buna göre, intibak düzenlemesi yasayla yapılabilecek. Eğer intibak vizesi çıkarsa, lerin bir şey yapmasına gerek olmayacak.

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larına intibak mı!
Emekli maaşlarına intibak zammı!

Yasanın çıkmasının ardından da 2000 yılı ve sonrasında olanların ı yeniden hesaplanacak.

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