Emekli maaşlarına intibak zammı!

Emekli maaşlarına intibak ayarı geldi... Milyonlarca emekli bu müjdeyi bekliyordu. Temmuz'da maaşları artan emeklilere müjde gedi. Emekli maaşlarına intibak ayarı geldi... Milyonlarca emekli bu müjdeyi bekliyordu. Temmuz'da maaşları artan emeklilere müjde gedi. 2000 yılı ve sonrasında emekli olanların gözü intibakta. Emekliler, Meclis'in açılması ile birlikte, intibak zammı için yasa bekliyor. Yapılacak düzenleme milyonlara 355 liraya varan zam yolunu açacak. Peki, güncel emekli maaşı ne kadar olacak? Emekli aylıkları nasıl hesaplanacak? Tüm detaylar haberimizde. Emekliler, 2000 yılı ve sonrasında emekli olanlara intibak zammı yolunu açacak düzenlemenin Meclis'e taşınmasını istiyor. Anayasa Mahkemesi, 2000 yılı ve sonrasında emekli olanlara intibak için TBMM'yi adres göstermişti. Buna göre, intibak düzenlemesi yasayla yapılabilecek. Eğer intibak vizesi çıkarsa, emeklilerin bir şey yapmasına gerek olmayacak. Yasanın çıkmasının ardından da 2000 yılı ve sonrasında emekli olanların maaşı yeniden hesaplanacak.