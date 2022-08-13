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Haberler Galeri Emekli promosyon kampanyaları ile 5 banka öne çıktı: Emekli maaşı taşıma için bu detaylara dikkat! İşte merak edilen o liste...
Giriş Tarihi: 13.08.2022 10:33 Güncelleme Tarihi: 13.08.2022 10:33

Emekli promosyon kampanyaları ile 5 banka öne çıktı: Emekli maaşı taşıma için bu detaylara dikkat! İşte merak edilen o liste...

Emekli promosyonları, Temmuz zammı sonra milyonlarca emekliye ek gelir kapısı oldu. SSK, Bağ-Kur ve memur emeklisi zamları sonrası bankalar emekli promosyon kampanyaları ile büyük bir yarışa girdi. 'En yüksek emekli promosyonu veren banka hangisi' sorusu en çok merak edilenler arasında yer alırken, emekli maaşı taşıma işlemleri için milyonların bilmesi gereken önemli detaylar bulunuyor.

Emekli promosyon kampanyaları ile 5 banka öne çıktı: Emekli maaşı taşıma için bu detaylara dikkat! İşte merak edilen o liste...

Emekli promosyonu veren bankalar listesi, milyonlarca emekli vatandaş tarafından en çok arananlar arasına girdi. Temmuz zammı sonrası 'Emekli promosyon kampanyaları' tek tek açıklanırken, bazı bankaların ödeme tutarı 7.500 TL'yi aştı. Peki hangi banka ne kadar promosyon veriyor? İşte detaylar...

Emekli promosyon kampanyaları ile 5 banka öne çıktı: Emekli maaşı taşıma için bu detaylara dikkat! İşte merak edilen o liste...

Emekli banka promosyonu ve ödemelerin ulaştığı rakamlar ile son dönemde gündeme oturdu.

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Emekli promosyon kampanyaları ile 5 banka öne çıktı: Emekli maaşı taşıma için bu detaylara dikkat! İşte merak edilen o liste...

Bazı bankalar emeklilere 7 bin liranın üstü ödemeler içeren kampanyalara imza attı.

Emekli promosyon kampanyaları ile 5 banka öne çıktı: Emekli maaşı taşıma için bu detaylara dikkat! İşte merak edilen o liste...

Promosyon tutarlarının iyice yükselmesi, taahhüdü süren emeklileri de 'Ben bu imkanlardan nasıl yararlanırım?' telaşına sürükledi.

Emekli promosyon kampanyaları ile 5 banka öne çıktı: Emekli maaşı taşıma için bu detaylara dikkat! İşte merak edilen o liste...

İşte promosyonda merak edilen soruların yanıtları:

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