Giriş Tarihi: 13.08.2022 10:33
Güncelleme Tarihi: 13.08.2022
10:33
Emekli promosyon kampanyaları ile 5 banka öne çıktı: Emekli maaşı taşıma için bu detaylara dikkat! İşte merak edilen o liste...
Emekli promosyonları, Temmuz zammı sonra milyonlarca emekliye ek gelir kapısı oldu. SSK, Bağ-Kur ve memur emeklisi zamları sonrası bankalar emekli promosyon kampanyaları ile büyük bir yarışa girdi. 'En yüksek emekli promosyonu veren banka hangisi' sorusu en çok merak edilenler arasında yer alırken, emekli maaşı taşıma işlemleri için milyonların bilmesi gereken önemli detaylar bulunuyor.