Emekli promosyon kampanyaları ile 5 banka öne çıktı: Emekli maaşı taşıma için bu detaylara dikkat! İşte merak edilen o liste...

Emekli promosyonu veren bankalar listesi, milyonlarca emekli vatandaş tarafından en çok arananlar arasına girdi. Temmuz zammı sonrası 'Emekli promosyon kampanyaları' tek tek açıklanırken, bazı bankaların ödeme tutarı 7.500 TL'yi aştı. Peki hangi banka ne kadar promosyon veriyor? İşte detaylar...