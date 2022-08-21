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Haberler Galeri Emekli promosyon kampanyaları ile yeni rakamlar: 8.250 TL fırsatı! Emekli maaşı taşıma için son gün geliyor
Giriş Tarihi: 21.08.2022 12:42 Güncelleme Tarihi: 21.08.2022 12:42

Emekli promosyon kampanyaları ile yeni rakamlar: 8.250 TL fırsatı! Emekli maaşı taşıma için son gün geliyor

Emekli promosyonları, SSK ve Bağ-Kur emeklileri için ek gelir kapısı oldu. Milyonlarca emekli Temmuz zammı sonrası, 'En yüksek emekli promosyonu veren bankalar hangileri? Hangi banka ne kadar kaç TL promosyon veriyor' sorularına cevap arıyor. Bankalar emeklilerin aldıkları yüzde 42,35 zam oranı sonrası emekli promosyon kampanyaları ile büyük bir yarışa girdi. Bunun sonucu banka promosyonu 8.250 TL'ye kadar yükseldi. Peki Emekli maaşı taşıma işlemi için nelere dikkat edilmeli? Banka banka en güncel liste ve tüm merak edilen detaylar...

SABAH.COM.TR EKONOMİ
Emekli promosyon kampanyaları ile yeni rakamlar: 8.250 TL fırsatı! Emekli maaşı taşıma için son gün geliyor

Emekli promosyon kampanyaları yenilendi. Emekli maaşları, Haziran ayı enflasyon rakamları sonrası yüzde 42,35 oranında arttı. Bununla beraber bankaların müşteri kazanma iştahı kabardı. Türkiye'de özel bankaların verdiği emekli promosyonları önce 5 bin ardından 7 bin, son olarak da 8 bin TL bandını aştı.

Emekli promosyon kampanyaları ile yeni rakamlar: 8.250 TL fırsatı! Emekli maaşı taşıma için son gün geliyor

EMEKLİ MAAŞLARI İÇİN TEMMUZ ZAM ORANI YÜZDE 42,35 OLDU

Haziran ayı enflasyon rakamlarının netleştiği Temmuz zam döneminde, SSK ve Bağ-Kur emekli maaşları yüzde 42,35, memur emekli maaşları ise yüzde 41,69 zam aldı. Maaşlara yapılan yüksek zamlar bankaların müşteri kazanım iştahını kabarttı. Bununla beraber emekli promosyon kampanyaları kızıştı.

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Emekli promosyon kampanyaları ile yeni rakamlar: 8.250 TL fırsatı! Emekli maaşı taşıma için son gün geliyor

EMEKLİ PROMOSYONLARI 8 BİN TL'Yİ AŞTI

Emekli banka promosyonu ve ödemelerin ulaştığı rakamlar ile son dönemde gündeme oturdu. Bazı bankalar emeklilere 8 bin liranın üstü ödemeler içeren kampanyalara imza attı.

Emekli promosyon kampanyaları ile yeni rakamlar: 8.250 TL fırsatı! Emekli maaşı taşıma için son gün geliyor

EMEKLİ PROMOSYON KAMPANYALARI İÇİN 31 AĞUSTOS TARİHİNE DİKKAT!

Birçok banka emekli maaşı taşıma işlemi sonrası, 7 bin TL'nin üzeri ödemeyi taahhüt ederken, bazı bankalarda ek ödemelerle bu rakamı daha da yukarı taşıdı.

Bankaların çoğu kampanya bitiş tarihini ise 31 Ağustos olarak duyurdu. Bankaların bu tarihten sonra yapacağı güncelleme merakla bekleniyor.

Emekli promosyon kampanyaları ile yeni rakamlar: 8.250 TL fırsatı! Emekli maaşı taşıma için son gün geliyor

EMEKLİ MAAŞI TAŞIMA İÇİN BİRÇOK EMEKLİNİN KAFASI KARIŞTI

Emekli promosyon tutarlarının hızla yükselmesi, milyonlarca emeklinin kafasında birtakım soruları beraberinde getirdi.

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