EMEKLİ PROMOSYON KAMPANYALARI İÇİN 31 AĞUSTOS TARİHİNE DİKKAT!

Birçok banka emekli maaşı taşıma işlemi sonrası, 7 bin TL'nin üzeri ödemeyi taahhüt ederken, bazı bankalarda ek ödemelerle bu rakamı daha da yukarı taşıdı.

Bankaların çoğu kampanya bitiş tarihini ise 31 Ağustos olarak duyurdu. Bankaların bu tarihten sonra yapacağı güncelleme merakla bekleniyor.