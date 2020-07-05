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temmuz zammı ne kadar, kaç TL? Emekliler temmuz zammı ile birlikte ne alacak?

Milyonlarca SSK ve BağKur emeklisi 3 Temmuz'da enflasyon rakamlarının açıklanması ile birlikte temmuz zamlarını öğrendi. Emekliler ayrıca aldıkları ek ödeme tutarını da artırdı. En düşük maaş esnafta 1886, memurda 2814 oldu. Vatandaşlar zamlı maaşları listesini de merak ediyor. İşte kuruşu kuruşuna emeklilerin zamlı temmuz maaşları...

Emekli temmuz zammı ne kadar, kaç TL? Emekliler temmuz zammı ile birlikte ne alacak?

Emeklilerin maaşları bu ay artıyor. Temmuz zammı hem SSK ve Bağ-Kur hem de memur emeklileri için yüzde 5.75 çıktı. Bu ay maaşlar arttığı için her ay ödenen net aylığın yüzde 4-5'i oranındaki ek ödemenin tutarı da yükseldi.

Emekli temmuz zammı ne kadar, kaç TL? Emekliler temmuz zammı ile birlikte ne alacak?

Emeklilerin her ay hesaplarına yatırılan paranın içerisinde, net maaşlarının yüzde 4-5'i oranında ek ödeme de yer alıyor. Maaşlar arttıkça, ek ödeme tutarı da yükseliyor.

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Emekli temmuz zammı ne kadar, kaç TL? Emekliler temmuz zammı ile birlikte ne alacak?

Örneğin; maaşı 3 bin lira olan , bu tutarın yüzde 4'ü oranında ek ödeme alıyordu. Şimdi ise yeni maaşı olan 3 bin 172 lira 50 kuruş üzerinden ek ödemesini cebine koyacak.

Emekli temmuz zammı ne kadar, kaç TL? Emekliler temmuz zammı ile birlikte ne alacak?

Temmuz zammıyla ek ödeme dahil taban aylıkları da esnafta bin 886, 2000'den önce emekli olan SSK'lılarda 2 bin 233, memurda 2 bin 814 liraya çıktı.

Emekli temmuz zammı ne kadar, kaç TL? Emekliler temmuz zammı ile birlikte ne alacak?

İŞTE YENİ MAAŞLAR VE ZAMLI TABLO...

Emekli temmuz zammı ne kadar, kaç TL? Emekliler temmuz zammı ile birlikte ne alacak?
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Emekli temmuz zammı ne kadar, kaç TL? Emekliler temmuz zammı ile birlikte ne alacak?
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