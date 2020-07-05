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Emekli temmuz zammı ne kadar, kaç TL? Emekliler temmuz zammı ile birlikte ne alacak?
Milyonlarca SSK ve BağKur emeklisi 3 Temmuz'da enflasyon rakamlarının açıklanması ile birlikte temmuz zamlarını öğrendi. Emekliler ayrıca aldıkları ek ödeme tutarını da artırdı. En düşük maaş esnafta 1886, memurda 2814 oldu. Vatandaşlar zamlı emekli maaşları listesini de merak ediyor. İşte kuruşu kuruşuna emeklilerin zamlı temmuz maaşları...