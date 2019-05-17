Emekli Temmuz Zammı ne kadar olacak? Emekliye yüzde 6.7 - memura 7.7 zam geliyor!

Türkiye'de yaşayan 15 milyonu aşkın emekli ve memurun temmuz zammı adım adım yaklaşırken, bu konu emeklilerin en önemli gündem maddesi olarak öne çıkıyor. SSK - Bağ-Kur emeklilerine ve memurlara yapılacak olan 2019 temmuz zammı için yılın ilk 6 ayında oluşacak olan enflasyon oranı belirleyici olacak. Emekliler gerçekleşecek zamları merakla beklerken bu konuyla ilgili de araştırmalarını 'emekliye temmuz zammı ne kadar olacak?' 'emekli maaşları ne kadar?' '2019 emekli zamları' şeklinde sürdürüyor. İşte emekli maaşı zamlarıyla ilgili tüm detaylar...