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  • Emekli Temmuz Zammı ne kadar olacak? Emekliye yüzde 6.7 - memura 7.7 zam geliyor!

ne kadar olacak? Emekliye yüzde 6.7 - memura 7.7 zam geliyor!

Türkiye'de yaşayan 15 milyonu aşkın ve memurun temmuz zammı adım adım yaklaşırken, bu konu emeklilerin en önemli gündem maddesi olarak öne çıkıyor. - emeklilerine ve memurlara yapılacak olan 2019 temmuz zammı için yılın ilk 6 ayında oluşacak olan oranı belirleyici olacak. Emekliler gerçekleşecek zamları merakla beklerken bu konuyla ilgili de araştırmalarını 'emekliye temmuz zammı ne kadar olacak?' 'emekli maaşları ne kadar?' '2019 emekli zamları' şeklinde sürdürüyor. İşte emekli maaşı zamlarıyla ilgili tüm detaylar...

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Giriş Tarihi: 17.05.2019 09:09 Güncelleme Tarihi: 17.05.2019 09:12
Emekli Temmuz Zammı ne kadar olacak? Emekliye yüzde 6.7 - memura 7.7 zam geliyor!

Emeklilerin ve memurların Temmuz zammı için geri sayım başladı. Temmuz'da; ve Bağ- Kur emeklilerine bu yılın ilk 6 aylık döneminde gerçekleşen oranında, memurlara ve memur emeklilerine ise yüzde 5 zam ve ilk 6 aylık enflasyon yüzde 4'ü aşarsa fark yansıtılacak.

Emekli Temmuz Zammı ne kadar olacak? Emekliye yüzde 6.7 - memura 7.7 zam geliyor!

MAYIS AYI BEKLENTİ ANKETİ

İlk 4 aylık yüzde 4 olarak gerçekleşirken, Merkez Bankası'nın yaptığı Mayıs ayı beklenti anketi 6 aylık enflasyona yani emeklilerin zam oranına ilişkin ipuçlarını verdi.

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Emekli Temmuz Zammı ne kadar olacak? Emekliye yüzde 6.7 - memura 7.7 zam geliyor!

Ekonomistlerle yapılan son beklenti anketinde, Mayıs ayı tüketici enflasyonu (TÜFE) beklentisi yüzde 1.48, Haziran ayı TÜFE beklentisi yüzde 1.10 olarak gerçekleşti.

Emekli Temmuz Zammı ne kadar olacak? Emekliye yüzde 6.7 - memura 7.7 zam geliyor!

Buna göre, ilk 6 aylık tahmini yüzde 6.7 oldu.

SON 2 VERİ KALDI

Bu tahmin gerçekleşirse, Ocak'ta maaşları yüzde 10.19 artırılan ve emeklileri Temmuz ayında yüzde 6.7 oranında zam alabilecek.

Emekli Temmuz Zammı ne kadar olacak? Emekliye yüzde 6.7 - memura 7.7 zam geliyor!

Ocak zamları yüzde 10.73 olan memurlar ve memur emeklilerine ise bu tahmine göre yüzde 5'lik toplu sözleşme artışına ilaveten yüzde 2.7 farkı oluşacak.

Emekli Temmuz Zammı ne kadar olacak? Emekliye yüzde 6.7 - memura 7.7 zam geliyor!

Böylece memurların ve memur emeklilerinin Temmuz zammı yüzde 7.7'ye ulaşacak.

Emekli Temmuz Zammı ne kadar olacak? Emekliye yüzde 6.7 - memura 7.7 zam geliyor!

Emeklilerin ve memurların kesin zam oranlarının ortaya çıkması için Mayıs ve Haziran enflasyonlarının belli olması gerekiyor.

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