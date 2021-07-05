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Haberler Galeri Emekli ve memur maaşı zammı: 2021 Temmuz ayı emekli ve memur maaşı zammı oranı ne kadar, kaç lira ve ne zaman açıklanacak?
Giriş Tarihi: 05.07.2021 09:32 Güncelleme Tarihi: 05.07.2021 09:33

Emekli ve memur maaşı zammı: 2021 Temmuz ayı emekli ve memur maaşı zammı oranı ne kadar, kaç lira ve ne zaman açıklanacak?

Emekli maaşı ve memur maaşları zam oranı için bekleyiş, bugün açıklanacak veriler ile sona eriyor. Enflasyon rakamları ışığında, memur ve emekli maaşı zammı oranı açıklandı mı sorusu da 13 milyonu aşkın emekli ve 4 milyona yakın memurun bugün en çok araştırdığı sorular arasında yer alıyor. TUİK enflasyon verisi her ay belirli dönemlerde açıklanıyor ve ilk 6 aylık enflasyon verilerine göre emekli maaşı Temmuz ayı zammı miktarı açıklanıyor. SSK – Bağkur emeklilik ve memuriyet türlerine göre emekli maaşları ve memur maaşı zam oranları farklı artışlar gösteriyor. İşte, "2021 Temmuz emekli ve memur maaşı ne kadar, kaç TL oldu, belli oldu mu?" sorusunun yanıtı ve enflasyon verilerine ilişkin detaylar…

Yeni emekli ve memur maaşı zammı: 2021 Temmuz ayı emekli ve memur maaşı zammı ne kadar, kaç lira ve ne zaman açıklanacak?

Her sene yılbaşı ve sene ortasında açıklanan memur ve emekli maaşı zammı oranı için geri sayım bugün sona erdi. Enflasyon verileri ile birlikte açıklanacak olan emekli maaşı zam miktarı, milyonlarca emekli ve yakınları için merak konusu oldu. 2021 emekli Kurban Bayramı ikramiyesi ile zamlı emekli maaşları birlikte yatacak. Peki, memur maaş zamları ve 2021 emekli maaşı zammı ne kadar, kaç TL oldu, açıklandı mı? TUİK verileri ışığında SSK, BAĞKUR emekli ve memur maaşı zam oranlarını ve 5 aylık enflasyona göre emekli maaşı zammı miktarı haberimizde yer alıyor.

MEMUR VE EMEKLİ MAAŞI ZAMMI NE ZAMAN AÇIKLANACAK, AÇIKLANDI MI?

Her sene ortasında emekli maaşı zammı miktarı kamuoyu ile paylaşılıyor ve açıklamadan sonraki ilk maaş zamlı olarak emekli hesaplarına yatıyor. Bu seneye ait emekli ve memur maaşı zam miktarı ne kadar, kaç TL oldu sorusunun da sabah saat 10:00 civarında belli olması bekleniyor.

Yeni emekli ve memur maaşı zammı: 2021 Temmuz ayı emekli ve memur maaşı zammı ne kadar, kaç lira ve ne zaman açıklanacak?

MEMUR MAAŞLARI VE EMEKLİ MAAŞLARI BELLİ OLUYOR
ALTI AYLIK ENFLASYON BELİRLEYİCİ FAKTÖR

Milyonlarca kişiyi ilgilendiren haziran ayı enflasyon verisi, Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) tarafından bugün açıklanıyor. Böylece yılın ilk 6 ayına ait enflasyon oranı da belirlenecek. Enflasyon rakamları ücret, maaş ve aylıklara yapılacak zamda belirleyici olacak.

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Yeni emekli ve memur maaşı zammı: 2021 Temmuz ayı emekli ve memur maaşı zammı ne kadar, kaç lira ve ne zaman açıklanacak?

YENİ ZAMLAR VE MAAŞLAR KİMLER İÇİN GEÇERLİ OLACAK?

Ocak-Haziran dönemi enflasyon rakamı işçi, memur ve emeklilerinin gelirini doğrudan ve dolaylı etkileyecek. Haziran ayı başında açıklanan beş aylık enflasyon oranının yüzde 6.39 arttığı dikkate alındığında memur maaşlarına enflasyon farkı gündeme geliyor. Aynı sözleşme kapsamındaki memur emeklileri için de geçerli olacak.

Yeni emekli ve memur maaşı zammı: 2021 Temmuz ayı emekli ve memur maaşı zammı ne kadar, kaç lira ve ne zaman açıklanacak?

MEMUR MAAŞLARI İÇİN YÜZDE 6.39 ZAM GARANTİ

Bugün açıklanacak haziran enflasyonu sıfır bile çıksa memur ve emekliler için yüzde 6.39 oranındaki zam kesinleşmiş oldu. Merkez Bankası'nın Piyasa Katılımcıları Anketi enflasyon tahmini zam oranının yüzde 7.67 olabileceğini ortaya koydu. Buna göre ilk 6 aylık TÜFE yani SSK ve Bağ- Kur'luların zam oranı yüzde 7.67'yi bulabilecek. Bu durumda en yüksek maaş 529.87 lira artışla 7 bin 438 lira 22 kuruşa çıkacak. Memur ve memur emeklilerinin zammı yüzde 3+4.67 şeklinde uygulanacak. Yüzde 3 toplu sözleşme zammı 4.67 enflasyon farkı olarak ödenecek.

Yeni emekli ve memur maaşı zammı: 2021 Temmuz ayı emekli ve memur maaşı zammı ne kadar, kaç lira ve ne zaman açıklanacak?

Temmuz ayı ile birlikte maaşların yanında kıdem tazminatı tavanı da yükseliyor. Enflasyon oranındaki artışla birlikte çalışanların alacağı kıdem tazminatı miktarı da artacak. Bugün itibarıyla 7.639 lira olan tavan 8.224 liraya kadar çıkabilecek.

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