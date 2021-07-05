Her sene yılbaşı ve sene ortasında açıklanan memur ve emekli maaşı zammı oranı için geri sayım bugün sona erdi. Enflasyon verileri ile birlikte açıklanacak olan emekli maaşı zam miktarı, milyonlarca emekli ve yakınları için merak konusu oldu. 2021 emekli Kurban Bayramı ikramiyesi ile zamlı emekli maaşları birlikte yatacak. Peki, memur maaş zamları ve 2021 emekli maaşı zammı ne kadar, kaç TL oldu, açıklandı mı? TUİK verileri ışığında SSK, BAĞKUR emekli ve memur maaşı zam oranlarını ve 5 aylık enflasyona göre emekli maaşı zammı miktarı haberimizde yer alıyor.

MEMUR VE EMEKLİ MAAŞI ZAMMI NE ZAMAN AÇIKLANACAK, AÇIKLANDI MI?

Her sene ortasında emekli maaşı zammı miktarı kamuoyu ile paylaşılıyor ve açıklamadan sonraki ilk maaş zamlı olarak emekli hesaplarına yatıyor. Bu seneye ait emekli ve memur maaşı zam miktarı ne kadar, kaç TL oldu sorusunun da sabah saat 10:00 civarında belli olması bekleniyor.