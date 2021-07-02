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Haberler Galeri Emekli ve memur zam oranı belli oluyor! İşte 2021 Temmuz zam beklentisi ile birlikte kuruşu kuruşuna yeni memur maaşları ve emekli maaşları
Giriş Tarihi: 02.07.2021 07:30 Güncelleme Tarihi: 02.07.2021 07:30

Emekli ve memur zam oranı belli oluyor! İşte 2021 Temmuz zam beklentisi ile birlikte kuruşu kuruşuna yeni memur maaşları ve emekli maaşları

Türkiye'de emekli ve memur zam oranı için geri sayım başladı. Milyonlarca emekli ve memur Temmuz ayında gerçekleşecek zam için merakla bekleyişe geçti. 2021 yılının ikinci maaş zammı Temmuz ayında gerçekleşecekken, emekliden memura, yaşlıdan engelliye, evde yakınına bakana kadar milyonlarca kişinin geliri artacak. Peki kim kaç lira alacak? Emekli ve memurun zam oranları yüzde kaç olacak? Hesap nasıl yapılıyor? SSK ve Bağ-Kur emeklileri yüzde kaç zam alacak? Engellilerin maaşı değişecek mi? Kıdem tazminatı tavanı kaç lira olacak? Sabah Gazetesi Yazarı Faruk Erdem, emekli ve memurlar için gerçekleşecek zam oranı ile ilgili tüm detayları yazdı. İşte beklentilerle birlikte milyonların alacağı yeni maaşlar ve zam oranları…

FARUK ERDEM
Emekli ve memur zam oranı belli oluyor! İşte 2021 Temmuz zam beklentisi ile birlikte kuruşu kuruşuna yeni memur maaşları ve emekli maaşları

Türkiye'de memur ve emekli maaşları her yıl Ocak ve Temmuz aylarında değişiyor. Emekli, memur, işçi, engelli bakım maaşından tazminata kadar tüm ödemeler Temmuz ayı ile birlikte yükselecek.

Emekli ve memur zam oranı belli oluyor! İşte 2021 Temmuz zam beklentisi ile birlikte kuruşu kuruşuna yeni memur maaşları ve emekli maaşları

ENFLASYON RAKAMI 5 TEMMUZ'DA AÇIKLANACAK: YENİ MAAŞLAR BELLİ OLACAK

Bu yılın da ikinci zamlı maaşları önümüzdeki haftadan sonra hesaplanmaya başlayacak. Özellikle 5 Temmuz'da açıklanacak enflasyon oranlarından sonra 6 aylık değişim ortaya çıkacak ve bu oran milyonlarca vatandaşın maaşını artıracak.

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Emekli ve memur zam oranı belli oluyor! İşte 2021 Temmuz zam beklentisi ile birlikte kuruşu kuruşuna yeni memur maaşları ve emekli maaşları

Memurlar ve emekliler başta olmak üzere sosyal yardım alan milyonlarca vatandaş temmuz ayında açıklanacak oranlara kilitlenmiş durumda.

Emekli ve memur zam oranı belli oluyor! İşte 2021 Temmuz zam beklentisi ile birlikte kuruşu kuruşuna yeni memur maaşları ve emekli maaşları

KİMİ NASIL ETKİLİYOR?

2021'nin ilk 6 aylık döneminde gerçekleşen enflasyon oranı, SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin zam oranını belirleyecek. 6 aylık enflasyon oranına göre memurların ve memur emeklilerinin ise yüzde 3'lük toplu sözleşme artışa eklenecek enflasyon farkını gösterecek.

Emekli ve memur zam oranı belli oluyor! İşte 2021 Temmuz zam beklentisi ile birlikte kuruşu kuruşuna yeni memur maaşları ve emekli maaşları

6 aylık enflasyonun yüzde 3'ü aşan kısmı, memur ve memur emeklilerine fark olarak ödenecek. Memur maaş artışı, ayrıca yaşlıların, engellilerin, evde yakınına bakanların gelirlerine, emekli doktorların ilave ödemelerine etki edecek.

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