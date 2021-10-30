Emekli ve memur zammı için rakamlar geldi: Yeni asgari ücret 2022 tablosu ve hesabı belli oldu

Milyonlarca çalışan ve emekli için zam oranı ile beraber 2022 yılında alınacak yeni maaşlar enflasyon rakamına göre belirleniyor. Özellikle asgari ücret zammı sadece çalışanları değil hayatın birçok alanına etki eden bir düzenleme mekanizması olarak göze çarpıyor. Bu yüzden de birçok kişi 2021 yılsonu enflasyonunun yüzde kaç olacağını merak ediyor...

Hem asgari ücret 2022 hem de emekli ve memur zammı için yeni ipuçları gelmeye başladı. İşte detaylar…