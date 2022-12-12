Emekli ve memur zammı netleşiyor! Ocak zammı için 4’lü hesap: İşte tablo tablo yeni emekli ve memur maaşları rehberi

5 aylık enflasyon rakamları, Merkez Bankası Piyasa Katılımcıları anketi, Ekonomistlerin beklentisi, Bunların ortalamasıyla hesaplanan beklenen enflasyona göre;

Ocak zammı hesaplamarını yaptık. Bunun yanında milyonların en çok merak ettiği tüm maaşları hesapları da tablo tablo netleşti:

6 aylık memur enflasyon farkı

6 aylık emekli ve memur zammı

En düşük emekli ve memur maaşı hesabı

Yeni SSK ve Bağ-Kur emeklisi maaşları

15 meslekte memur ve memur emeklisi maaşları ne kadar oldu?

65 yaş aylığı, evde bakım desteği, kronik hasta yardımı ve engelli aylığı hesabı

İşte emekli ve memur Temmuz zam oranı ile birlikte tablo tablo tüm maaşlar...

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