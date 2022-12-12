Emekli ve memur zammı netleşiyor! Ocak zammı için 4’lü hesap: İşte tablo tablo yeni emekli ve memur maaşları rehberi

Emekli zammı ve memur enflasyon farkı için nefesler tutuldu, geri sayım başladı. Emekli ve memur maaşları ile milyonlarca kişinin alım gücü Ocak 2023'te yükselecek. Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatlarıyla 'Vatandaşlar enflasyona ezdirilmeyecek' parolasıyla emekli zammı ve memur zammı başta olmak üzere çalışmalarını hızlandırdı. Öte yandan emekli ve memur zammı için belirleyici olacak 5 aylık enflasyon rakamları kesinleşirken, 6 aylık beklentiler de şekillendi. Açıklanan ve beklenen enflasyon oranı ile yeni emekli, memur maaşları hesaplamalarını tek tek yaptık...