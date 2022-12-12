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Giriş Tarihi: 12.12.2022 12:46 Güncelleme Tarihi: 12.12.2022 12:56

Emekli ve memur zammı netleşiyor! Ocak zammı için 4'lü hesap: İşte tablo tablo yeni emekli ve memur maaşları rehberi

Emekli zammı ve memur enflasyon farkı için nefesler tutuldu, geri sayım başladı. Emekli ve memur maaşları ile milyonlarca kişinin alım gücü Ocak 2023'te yükselecek. Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatlarıyla 'Vatandaşlar enflasyona ezdirilmeyecek' parolasıyla emekli zammı ve memur zammı başta olmak üzere çalışmalarını hızlandırdı. Öte yandan emekli ve memur zammı için belirleyici olacak 5 aylık enflasyon rakamları kesinleşirken, 6 aylık beklentiler de şekillendi. Açıklanan ve beklenen enflasyon oranı ile yeni emekli, memur maaşları hesaplamalarını tek tek yaptık...

METE DİRİCE
Emekli ve memur zammı netleşiyor! Ocak zammı için 4’lü hesap: İşte tablo tablo yeni emekli ve memur maaşları rehberi

Milyonlarca vatandaşın gelirini artıracak emekli ve memur Ocak zammı için geçtiğimiz dönemde olduğu gibi sosyal refah düzenlemesi ile ek zam zamlar gündemde yer alıyor. Öte yandan emekli ve memur maaşları için belirleyeci olacak 5 aylık enflasyon oranı yüzde 14,04 olarak kayıtlara geçti.

Emekli ve memur zammı netleşiyor! Ocak zammı için 4’lü hesap: İşte tablo tablo yeni emekli ve memur maaşları rehberi
  1. 5 aylık enflasyon rakamları,
  2. Merkez Bankası Piyasa Katılımcıları anketi,
  3. Ekonomistlerin beklentisi,
  4. Bunların ortalamasıyla hesaplanan beklenen enflasyona göre;

Ocak zammı hesaplamarını yaptık. Bunun yanında milyonların en çok merak ettiği tüm maaşları hesapları da tablo tablo netleşti:

  • 6 aylık memur enflasyon farkı
  • 6 aylık emekli ve memur zammı
  • En düşük emekli ve memur maaşı hesabı
  • Yeni SSK ve Bağ-Kur emeklisi maaşları
  • 15 meslekte memur ve memur emeklisi maaşları ne kadar oldu?
  • 65 yaş aylığı, evde bakım desteği, kronik hasta yardımı ve engelli aylığı hesabı

İşte emekli ve memur Temmuz zam oranı ile birlikte tablo tablo tüm maaşlar...

NOT: Açıklanan verilerle beraber YENİ maaş hesapları, son dakika emekli ve memur haberleri için Sabah.com.tr'yi takipte kalın...

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Emekli ve memur zammı netleşiyor! Ocak zammı için 4’lü hesap: İşte tablo tablo yeni emekli ve memur maaşları rehberi

2023 OCAK ZAMMI İÇİN PAROLA YİNE AYNI OLACAK

2022 Ocak ve Temmuz döneminde 'Vatandaşlar enflasyona ezdirilmeyecek' parolasıyla hareket eden hükümet Ocak 2023 zam döneminde de aynı parolayla hareket ediyor. Bu bağlamda Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı emekliden memura, ücretliden işçiye her kesimin gelirini artıracak düzenlemeler üzerinde çalışmalarını hızlandırdı.

Emekli ve memur zammı netleşiyor! Ocak zammı için 4’lü hesap: İşte tablo tablo yeni emekli ve memur maaşları rehberi

'EK ZAM'LARIN ÖNÜ AÇILDI

Ocak 2022 sosyal refah düzenlemesi adı altında ek zamların yapılabilmesinin önü açılmıştı. Nitekim o dönemde memur ve memur emeklisi için yüzde 2,5 ek zam yapılmış, en düşük emekli maaşı yüzde 66,6 artışla 1.500 liradan 2.500 liraya çıkarılmıştı.

Emekli ve memur zammı netleşiyor! Ocak zammı için 4’lü hesap: İşte tablo tablo yeni emekli ve memur maaşları rehberi

Temmuz zammı döneminde de SSK ve Bağ-Kur emeklilerin taban aylıklarının refah payı ile artırılması ve memurlar için bir ek zam verildi.

En düşük emekli maaşı yüzde 40 artışla 3.500 TL'ye, en düşük memur maaşı ise 9.109 TL yerine resen artışla birlikte 9707 TL oldu. En düşük emekli maaşındaki toplam artış yüzde 133 oldu.

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