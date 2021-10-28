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Haberler Galeri Emekli ve memur zammı netleşiyor: Yeni asgari ücret 2022 tablosu ve hesabı belli oldu! Asgari ücret ne kadar olacak?
Giriş Tarihi: 28.10.2021 15:17 Güncelleme Tarihi: 28.10.2021 15:19

Emekli ve memur zammı netleşiyor: Yeni asgari ücret 2022 tablosu ve hesabı belli oldu! Asgari ücret ne kadar olacak?

2021 yılı sonuna yaklaşırken emekli, memur zammı ve asgari ücret 2022 için ipuçları gelmeye başladı. Milyonlarca kişi, "Asgari ücret kaç lira olacak? Emekli ve memur zammı ne kadar, kaç TL olacak? Memurlar ne kadar enflasyon farkı alacak? İşsizlik maaşı ne kadar olacak?" sorularına yanıt arıyor. Bu soruların cevabı için kritik veriler açıklanıyor. Son olarak Merkez Bankası'nın ve bazı verilerin yılsonu beklentileri de belli oldu. Bununla beraber, birçok çalışanın ve emeklinin merak ettiği yeni asgari ücret tablosu ve hesapları netleşmeye başladı.

FARUK ERDEM
Emekli ve memur zammı netleşiyor: Yeni asgari ücret 2022 tablosu ve hesabı belli oldu! Asgari ücret ne kadar olacak?

Milyonlarca çalışan ve emekli için zam oranı ile beraber 2022 yılında alınacak yeni maaşlar enflasyon rakamına göre belirleniyor. Özellikle asgari ücret zammı sadece çalışanları değil hayatın birçok alanına etki eden bir düzenleme mekanizması olarak göze çarpıyor. Bu yüzden de birçok kişi 2021 yılsonu enflasyonunun yüzde kaç olacağını merak ediyor...

Hem asgari ücret 2022 hem de emekli ve memur zammı için yeni ipuçları gelmeye başladı. İşte detaylar…

Emekli ve memur zammı netleşiyor: Yeni asgari ücret 2022 tablosu ve hesabı belli oldu! Asgari ücret ne kadar olacak?

Bugüne kadar açıklanan enflasyon rakamlarına bakıldığında 3 aylık enflasyon rakamı yüzde 4.25 olarak ortaya çıktı. Ancak kesin rakamın belirlenmesi için Ekim, Kasım ve Aralık ayı enflasyonlarının da belirlenmesi gerekiyor.

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Emekli ve memur zammı netleşiyor: Yeni asgari ücret 2022 tablosu ve hesabı belli oldu! Asgari ücret ne kadar olacak?

Enflasyon rakamının netleşmesiyle SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin zam oranları ortaya çıkacak memur ve memur emeklileri için ise enflasyon farkı ile ilgili oranlar belirlenmiş olacak.

Emekli ve memur zammı netleşiyor: Yeni asgari ücret 2022 tablosu ve hesabı belli oldu! Asgari ücret ne kadar olacak?

Bu durumda memurlar ve emekliler Temmuz'da aldıkları yüzde 8.45'lik zamma ilaveten Ocak ayında da zam almış olacaklar. Memurlar ve emekliler yılda iki kez zam alıyorlar.

Emekli ve memur zammı netleşiyor: Yeni asgari ücret 2022 tablosu ve hesabı belli oldu! Asgari ücret ne kadar olacak?

Bu arada Aralık ayında belirlenecek olan 2022 yılı asgari ücreti üzerinde de enflasyonun önemli bir etkisi bulunuyor. Çünkü son 10 yıla bakıldığında tüm artışların enflasyonun 5-7 puan üzerinde yapıldığını görüyoruz.

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