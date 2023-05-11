Giriş Tarihi: 11.05.2023 11:53 Güncelleme Tarihi: 11.05.2023 12:02

EMEKLİ VE MEMUR ZAMMI SON DAKİKA: Büyük zam hesapları değiştirdi! İşte ek zam ile yeni emekli ve memur maaşları

Son dakika haberi...Emekli ve memura ek zam kesinleşti. Seçim sonrası Meclis'in açılmasıyla ilk atılacak adımlar arasında emekli ve memur maaşları için yapılacak düzenlemeler bulunuyor. Başkan Recep Tayyip Erdoğan 700 bini aşkın kamu işçisini ve 3 milyonun üzerindeki aileyi sevindiren müjdeyi verdi. Kamu işçisi zammı yüzde 45 oldu. Erdoğan bir müjde de emekli ve memura verdi. Yeni dönemde emekli ve memur maaşları refah payı ile belirlenecek. Burada yeni maaşlar belirlenirken kamu işçisi zammı da kıstas alınacak. SSK ve Bağ-Kur emekli zammı ve memur maaş zamları için yapılacak artışlar refah payı hariç 6 aylık enflasyon rakamları sonrası netleşecek. Erdoğan'ın müjdesi sonrası yeni rakamlar ortaya çıktı. İşte enflasyon farkı ve ek zam dahil kuruşu kuruşuna yeni maaş tabloları...