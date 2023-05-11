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Haberler Galeri EMEKLİ VE MEMUR ZAMMI SON DAKİKA: Büyük zam hesapları değiştirdi! İşte ek zam ile yeni emekli ve memur maaşları
Giriş Tarihi: 11.05.2023 11:53 Güncelleme Tarihi: 11.05.2023 12:02

EMEKLİ VE MEMUR ZAMMI SON DAKİKA: Büyük zam hesapları değiştirdi! İşte ek zam ile yeni emekli ve memur maaşları

Son dakika haberi...Emekli ve memura ek zam kesinleşti. Seçim sonrası Meclis'in açılmasıyla ilk atılacak adımlar arasında emekli ve memur maaşları için yapılacak düzenlemeler bulunuyor. Başkan Recep Tayyip Erdoğan 700 bini aşkın kamu işçisini ve 3 milyonun üzerindeki aileyi sevindiren müjdeyi verdi. Kamu işçisi zammı yüzde 45 oldu. Erdoğan bir müjde de emekli ve memura verdi. Yeni dönemde emekli ve memur maaşları refah payı ile belirlenecek. Burada yeni maaşlar belirlenirken kamu işçisi zammı da kıstas alınacak. SSK ve Bağ-Kur emekli zammı ve memur maaş zamları için yapılacak artışlar refah payı hariç 6 aylık enflasyon rakamları sonrası netleşecek. Erdoğan'ın müjdesi sonrası yeni rakamlar ortaya çıktı. İşte enflasyon farkı ve ek zam dahil kuruşu kuruşuna yeni maaş tabloları...

METE DİRİCE
EMEKLİ VE MEMUR ZAMMI SON DAKİKA: Büyük zam hesapları değiştirdi! İşte ek zam ile yeni emekli ve memur maaşları

Son dakika haberleri...Refah payı hariç emekli ve memur Temmuz zammı, TÜİK'in açıklayacağı 6 aylık enflasyon rakamları ile belirlenecek. Bu rakamlara refah payı eklenecek. Emekli ve memura ek zam geliyor. Burada emekliye zam düzenlemesinin kademeli zam oranları ile yapılması masada bulunuyor. Başkan Recep Tayyip Erdoğan, emekli ve memurlara mesaj göndererek, "Kimse enflasyona ezdirilmeyecek" parolasıyla gerekli yerlere talimatları verdiğini bildirdi. Peki emekli ve memur maaşları ne kadar olacak? İşte kuruşu kuruşuna hesaplar...

EMEKLİ VE MEMUR ZAMMI SON DAKİKA: Büyük zam hesapları değiştirdi! İşte ek zam ile yeni emekli ve memur maaşları

BAŞKAN ERDOĞAN MÜJDEYİ VERDİ: EMEKLİ VE MEMURA EK ZAM GELİYOR!

Yeni dönemde sosyal devlet anlayışının daha da güçlendirilmesi talimatını veren Erdoğan, enflasyonun sabit gelirliler üzerindeki tahribatının ortadan kaldırılması için asgari ücret, emekli ve memur zammı başta olmak üzere düzenlemelerin 2023 Genel Seçimleri sonrası hızla hayata geçirilmesini istedi.

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EMEKLİ VE MEMUR ZAMMI SON DAKİKA: Büyük zam hesapları değiştirdi! İşte ek zam ile yeni emekli ve memur maaşları

İLK ADIM KAMU İŞÇİLERİ İÇİN OLDU

Seçimler öncesi ilk adım ise kamu işçileri için oldu. TÜRK-İş ve HAK-İş ile toplantılar gerçekleştiren Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı talepleri dinleyerek gelinen son noktayı Başkan Erdoğan'a sundu. 2023 Toplu İş Sözleşmesi'nde son sözü Başkan Erdoğan söyledi ve milyonları sevindiren açıklamayı yaptı.

EMEKLİ VE MEMUR ZAMMI SON DAKİKA: Büyük zam hesapları değiştirdi! İşte ek zam ile yeni emekli ve memur maaşları

Buna göre 700 bini aşkın kamu işçisine refah payı dâhil yüzde 45 zam yapıldığını, en düşük kamu işçisi ücretinin 15 bin TL olduğunu müjdelendi. İşçi sendikalarının tüm talepleri kabul edildi. Bunun yanında iş primi ödemesi olmayan işçilere yüzde 4 ile yüzde 6 arasında prim ödemesi uygulaması getirildi. Gazi, terör mağduru ve şehit yakını işçilerin çıplak ücretlerine yüzde 10'luk ilave yapıldı.

EMEKLİ VE MEMUR ZAMMI SON DAKİKA: Büyük zam hesapları değiştirdi! İşte ek zam ile yeni emekli ve memur maaşları

Fazla çalışma ücretlerinde ise yüzde 70'lik artışa gidildi. Kamu işçisine verilen bu rekor zam yeni dönemde uygulanacak sosyal devlet anlayışının ön planda olduğu politikalara işaret etti.

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