EMEKLİ ZAMMI SON DAKİKA! TÜİK, emekli maaşı için ilk veriyi açıkladı: SSK, BAĞKUR emeklisi için o rakam şimdiden cepte

Emekli maaşı için ilk veri bugün Türkiye İstatistik Kurumu tarafından açıklandı. Ocak ayı enflasyon rakamlarının belli olmasıyla emekli zammı için önemli bir belirleyici olan yılın ilk enflasyon rakamı ortaya çıktı. Temmuz 2025'e kadar SSK ve Bağkur emeklileri için zam oranı yüzde 15,75 olarak açıklandı. İşte tüm detaylar...