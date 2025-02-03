Giriş Tarihi: 03.02.2025 13:04
Güncelleme Tarihi: 03.02.2025
13:59
EMEKLİ ZAMMI SON DAKİKA! TÜİK, emekli maaşı için ilk veriyi açıkladı: SSK, BAĞKUR emeklisi için o rakam şimdiden cepte
En düşük emekli maaşı kanun teklifi geçtiğimiz hafta Meclis'ten geçerek yasalaştı. Aralık ayı enflasyon rakamlarının açıklanmasının ardından SSK BAĞKUR emeklisi ile memur emeklisinin Temmuz 2025'e kadar alacağı zam oranı belli oldu. Türkiye İstatistik Kurumu bugün saat 10:00'da ocak ayı enflasyon rakamlarını açıkladı. Böylelikle emekli zammı için ilk veri ortaya çıktı. İşte detaylar...