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Giriş Tarihi: 03.02.2025 13:04 Güncelleme Tarihi: 03.02.2025 13:59

EMEKLİ ZAMMI SON DAKİKA! TÜİK, emekli maaşı için ilk veriyi açıkladı: SSK, BAĞKUR emeklisi için o rakam şimdiden cepte

En düşük emekli maaşı kanun teklifi geçtiğimiz hafta Meclis'ten geçerek yasalaştı. Aralık ayı enflasyon rakamlarının açıklanmasının ardından SSK BAĞKUR emeklisi ile memur emeklisinin Temmuz 2025'e kadar alacağı zam oranı belli oldu. Türkiye İstatistik Kurumu bugün saat 10:00'da ocak ayı enflasyon rakamlarını açıkladı. Böylelikle emekli zammı için ilk veri ortaya çıktı. İşte detaylar...

SEVDE NUR DEMİR
EMEKLİ ZAMMI SON DAKİKA! TÜİK, emekli maaşı için ilk veriyi açıkladı: SSK, BAĞKUR emeklisi için o rakam şimdiden cepte

Emekli maaşı için ilk veri bugün Türkiye İstatistik Kurumu tarafından açıklandı. Ocak ayı enflasyon rakamlarının belli olmasıyla emekli zammı için önemli bir belirleyici olan yılın ilk enflasyon rakamı ortaya çıktı. Temmuz 2025'e kadar SSK ve Bağkur emeklileri için zam oranı yüzde 15,75 olarak açıklandı. İşte tüm detaylar...

EMEKLİ ZAMMI SON DAKİKA! TÜİK, emekli maaşı için ilk veriyi açıkladı: SSK, BAĞKUR emeklisi için o rakam şimdiden cepte

OCAK AYI ENFLASYON ORANI BELLİ OLDU

Türkiye İstatistik Kurumu tarafından açıklanan verilere göre Ocak 2025'te aylık enflasyon yüzde 5,03 oldu. Yıllık enflasyondaki gerileme dikkat çekerken bu oran da yüzde 42,12 şeklinde hesaplandı. Kira zam oranı olarak belirlenen on iki aylık ortalama ise yüzde 56,35 olarak gerçekleşti.

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EMEKLİ ZAMMI SON DAKİKA! TÜİK, emekli maaşı için ilk veriyi açıkladı: SSK, BAĞKUR emeklisi için o rakam şimdiden cepte

EMEKLİ MAAŞI ZAMMI NE KADAR OLDU?

Temmuz 2024'ten bu yana milyonlarca emekli ve memur zam maratonunu takip etti. Aralık ayı enflasyon rakamlarının açıklanmasının ardından 6 aylık enflasyon farkı yüzde 15,75 olarak açıklandı. Böylelikle SSK BAĞKUR emeklisi için yeni zam oranı ortaya çıktı. Memur emeklileri ise yüzde 6'lık toplu sözleşme zammı ile beraber enflasyondan kaynaklı farkla yüzde 11,54 zam aldı.

EMEKLİ ZAMMI SON DAKİKA! TÜİK, emekli maaşı için ilk veriyi açıkladı: SSK, BAĞKUR emeklisi için o rakam şimdiden cepte

2024 ZAMMI YÜZDE KAÇ OLARAK HESAPLANDI?

Öte yandan memur maaşları ocak ve temmuz aylarından yılda iki kez enflasyon rakamlarına göre hesaplanarak maaşlara yansıtılır. Memurlara enflasyonla beraber toplu sözleşmeden doğan fark da ödeniyor. Ocak 2024'te memurlar toplu sözleşme ve enflasyon farkıyla beraber memur ve memur emeklilerinin aylıkları yüzde 49,25 oldu.Memurlardaki bu yüzde 49,25'lik oranın yüzde 15'lik kısmı ocak zammı. Yüzde 29,78'de enflasyon farkından gelen artış. Temmuz 2024'te, yüzde 8,46 enflasyon farkına ek olarak yüzde 10 toplu sözleşme zammıyla memur maaşları yüzde 19,31 artırıldı.

EMEKLİ ZAMMI SON DAKİKA! TÜİK, emekli maaşı için ilk veriyi açıkladı: SSK, BAĞKUR emeklisi için o rakam şimdiden cepte

EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI KAÇ LİRA?

Enflasyon farkının ortaya çıkması sonrası gözler en düşük emekli maaşı için açıklanacak rakama çevrildi. En düşük emekli maaşı yüzde 15,75 artırarak, 14 bin 469 liraya yükseltildi. En düşük emekli maaşı 2024 yılında 12 bin 500 lira olarak uygulandı.

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