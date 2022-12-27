Giriş Tarihi: 27.12.2022 14:36 Güncelleme Tarihi: 27.12.2022 14:37

EMEKLİ ZAMMI 2023 SON DAKİKA: Emekliye farklı ek zam! 2023 En düşük emekli maaşı 5.000 TL'yi aşıyor

Emekli zammı 2023 son dakika haberi...Zamlı emekli maaşı için geri sayım başladı. Asgari ücrete yapılan yüzde 54,7'lik artışın ardından yaklaşık 14 milyon vatadandaşı ilgilendiren emekli zammı 2023 için 3 Ocak' tarihinde açıklanacak enflasyon rakamları bekleniyor. Ancak bu sene emekli zammı sadece enflasyon ile değil refah payı ve ek gösterge artışı şeklinde maaşlara eklenecek. Peki yüzde kaç zam yapılacak? En düşük emekli maaşı kaç lira olacak? Asgari ücret artışı kimlere yansıtılacak? İşte kuruşu kuruşuna hesabı…