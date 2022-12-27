Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Galeri EMEKLİ ZAMMI 2023 SON DAKİKA: Emekliye farklı ek zam! 2023 En düşük emekli maaşı 5.000 TL'yi aşıyor
Giriş Tarihi: 27.12.2022 14:36 Güncelleme Tarihi: 27.12.2022 14:37

EMEKLİ ZAMMI 2023 SON DAKİKA: Emekliye farklı ek zam! 2023 En düşük emekli maaşı 5.000 TL'yi aşıyor

Emekli zammı 2023 son dakika haberi...Zamlı emekli maaşı için geri sayım başladı. Asgari ücrete yapılan yüzde 54,7'lik artışın ardından yaklaşık 14 milyon vatadandaşı ilgilendiren emekli zammı 2023 için 3 Ocak' tarihinde açıklanacak enflasyon rakamları bekleniyor. Ancak bu sene emekli zammı sadece enflasyon ile değil refah payı ve ek gösterge artışı şeklinde maaşlara eklenecek. Peki yüzde kaç zam yapılacak? En düşük emekli maaşı kaç lira olacak? Asgari ücret artışı kimlere yansıtılacak? İşte kuruşu kuruşuna hesabı…

FARUK ERDEM
EMEKLİ ZAMMI 2023 SON DAKİKA: Emekliye farklı ek zam! 2023 En düşük emekli maaşı 5.000 TL’yi aşıyor

Son dakika haberleri...Yıl sonu yaklaşırken emekli maaşı hesapları yapılmaya başlandı. Asgari ücretin rekorlarla belirlenmesinin ardından yaklaşık 13 milyon vatandaş emekli zammı için gelecek veriler ve açıklamalara odaklandı. 'En düşük emekli maaşı ne kadar olacak' sorusu gündemin en sıcak maddelerinden birisi olurken, emekli zammı 2023 Aralık ayı enflasyon rakamları sonrası netleşecek.

EMEKLİ ZAMMI 2023 SON DAKİKA: Emekliye farklı ek zam! 2023 En düşük emekli maaşı 5.000 TL’yi aşıyor

ASGARİ ÜCRET REKOR KIRDI: EMEKLİ ZAMMI BEKLENTİLERİ YÜKSELDİ

Geçtiğimiz hafta Türkiye'nin merakla beklediği asgari ücret açıklandı ve 2023 yılında ödenecek en düşük ücret net 8.500 TL olarak belirlendi. Yıl başından bu yana yüzde 100 artmış olan asgari ücret için Temmuz ayı itibariyle artış oranı yüzde 54,7 oranında oldu.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
EMEKLİ ZAMMI 2023 SON DAKİKA: Emekliye farklı ek zam! 2023 En düşük emekli maaşı 5.000 TL’yi aşıyor

FARKLI ZAM İÇİN SİNYAL GELDİ

Bu rekor artış aslında Ocak ayında yılın ilk zammını alacak emeklileri de umutlandırdı. Başkan Recep Tayyip Erdoğan'da yaptığı açıklamalarda emeklilere ve memurlara bir refah payının geleceğinin işaretlerini vermişti.

EMEKLİ ZAMMI 2023 SON DAKİKA: Emekliye farklı ek zam! 2023 En düşük emekli maaşı 5.000 TL’yi aşıyor

EMEKLİYE ZAM ORANI REFAH ARTIŞIYLA YÜKSELECEK

Bütün bu gelişmeler ışığında enflasyon artışının dışında farklı bir zam bekleniyor. Burada hem seyyanen bir iyileştirme, hem refah payı eklenmesi hem de taban maaş artışı şeklinde iyileştirmeler bekleniyor.

EMEKLİ ZAMMI 2023 SON DAKİKA: Emekliye farklı ek zam! 2023 En düşük emekli maaşı 5.000 TL’yi aşıyor

EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI NE KADAR OLACAK?

Yine asgari ücrete yapılan yüzde 54,7'lik artış da söz konusu olabilecek. Memur emeklileri için toplu sözleşme artışına da ilave gelebilir. Özellikle SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin 3.500 TL olan taban maaşının yükseltilmesi de söz konusu olacak.

SON DAKİKA