Giriş Tarihi: 03.01.2025 21:40
Güncelleme Tarihi: 03.01.2025
21:40
EMEKLİ ZAMMI BELLİ OLDU 2025 OCAK! Emekli maaşı 12.500, 12.600, 13.000, 13.500, 15.000, 15.500 olanlar ne kadar alacak?
TÜİK'in açıkladığı Aralık ayı enflasyon verisiyle 2025 yılında uygulanacak emekli maaşı belli oldu. Enflasyon, aralıkta aylık bazda yüzde 1,03 olurken yıllık bazda yüzde 44,38'e geriledi. Açıklanan son enflasyonu ile birlikte emekli zammı için 6 aylık oran netleşti. Buna göre emekliye zam oranı yüzde 15,75 oldu. Peki, Emekli maaşı 12.500, 12.600, 13.000, 13.500, 15.000, 15.500 olanlar ne kadar alacak? İşte, 2025 Ocak ayından itibaren geçerli olacak yeni emekli maaşı!