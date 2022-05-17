Temmuz ayı emekli zammı için az bir süre kaldı. TÜİK'in açıkladığı enflasyon rakamları ve toplu iş sözleşmesiyle birlikte emekli ve memur zamları belirleniyor. Enflasyon verileri bu sebeple emekli zammı 2022 için çok hayati bir önem taşıyor. Emekliler de SSK Bağ-kur en düşük emekli maaşı ne kadar sorusunu yöneltiyor. Peki, emekli zammı ne kadar olacak? İşte emekli zammına dair önemli detaylar…