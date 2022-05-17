Emekli maaşı temmuz ayı zammı için emekliler artık gün sayıyor. 2 aydan kısa bir süre kaldı ve 12 milyonu dolaysız şekilde ilgilendiriyor. Yılın ilk yarısında belirlenen 6 enflasyon rakamına göre, emekli maaşı belirleniyor. Vatandaşlar da emekli maaşı enflasyon farkını merak ediyor. Gündemde ve kulislerde üç ayrı formül bulunmakta. Emekli temmuz zammı 2022'de ortaya çıkan üç farklı yöntem bulunmakta. En düşük maaşın 3500 TL'ye çıkma ihtimali konuşuluyor. Peki, emekli maaşı ne kadar olacak 2022? İşte detaylar…