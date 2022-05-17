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Haberler Galeri EMEKLİ MAAŞI SON DURUM: Emekli zammı ne kadar 2022, temmuzda ne kadar olacak? SSK, BAĞ-KUR temmuz zammıyla en düşük ve en yüksek emekli maaşı zammı
Giriş Tarihi: 17.05.2022 09:55 Güncelleme Tarihi: 17.05.2022 09:58

EMEKLİ MAAŞI SON DURUM: Emekli zammı ne kadar 2022, temmuzda ne kadar olacak? SSK, BAĞ-KUR temmuz zammıyla en düşük ve en yüksek emekli maaşı zammı

Emekli maaşı temmuz ayı zammı için emekliler artık gün sayıyor. 2 aydan kısa bir süre kaldı ve 12 milyonu dolaysız şekilde ilgilendiriyor. Yılın ilk yarısında belirlenen 6 enflasyon rakamına göre, emekli maaşı belirleniyor. Vatandaşlar da emekli maaşı enflasyon farkını merak ediyor. Gündemde ve kulislerde üç ayrı formül bulunmakta. Emekli temmuz zammı 2022'de ortaya çıkan üç farklı yöntem bulunmakta. En düşük maaşın 3500 TL'ye çıkma ihtimali konuşuluyor. Peki, emekli maaşı ne kadar olacak 2022? İşte detaylar…

EMEKLİ MAAŞI SON DURUM: Emekli zammı ne kadar 2022, temmuzda ne kadar olacak? SSK, BAĞ-KUR temmuz zammıyla en düşük ve en yüksek emekli maaşı zammı

Temmuz ayı emekli zammı için az bir süre kaldı. TÜİK'in açıkladığı enflasyon rakamları ve toplu iş sözleşmesiyle birlikte emekli ve memur zamları belirleniyor. Enflasyon verileri bu sebeple emekli zammı 2022 için çok hayati bir önem taşıyor. Emekliler de SSK Bağ-kur en düşük emekli maaşı ne kadar sorusunu yöneltiyor. Peki, emekli zammı ne kadar olacak? İşte emekli zammına dair önemli detaylar…

EMEKLİ MAAŞI SON DURUM: Emekli zammı ne kadar 2022, temmuzda ne kadar olacak? SSK, BAĞ-KUR temmuz zammıyla en düşük ve en yüksek emekli maaşı zammı

EMEKLİ ZAMMI NE KADAR OLACAK?

Nisan ayı enflasyon oranı, mayıs ayının başında açıklandı. Buna göre ilk 4 ayın enflasyon oranı da belli oldu. Mayıs ve haziran ayının enflasyon oranlarıyla birlikte 2022 emekli maaşı belli olacak. Nisan enflasyon rakamları açıklandı ve böylece 2022 ilk dört ayının enflasyon rakamları yüzde 31,71 olarak belirlendi. TÜFE'deki dikey değişim, enflasyon oranını arttırdı.

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EMEKLİ MAAŞI SON DURUM: Emekli zammı ne kadar 2022, temmuzda ne kadar olacak? SSK, BAĞ-KUR temmuz zammıyla en düşük ve en yüksek emekli maaşı zammı

SSK BAĞ-KUR EMEKLİ MAAŞI NE KADAR OLACAK 2022?

Aralık – haziran enflasyon oranları baz alınarak emekli maaşı hesaplanıyor. Aralık ile haziran arasında kalan enflasyon oranları, ocak ve temmuz ayının başında açıklanıyor. Bu 6 aylık enflasyon oranı değişimi, emeklilerin maaşına yansıyor. SSK Bağ-kur emeklilerinin emekli maaşı ilk 4 ay için yüzde 31,71 olarak arttı.

EMEKLİ MAAŞI SON DURUM: Emekli zammı ne kadar 2022, temmuzda ne kadar olacak? SSK, BAĞ-KUR temmuz zammıyla en düşük ve en yüksek emekli maaşı zammı

EN AZ YÜZDE 31,71 ORANINDA ARTIŞ

İlk 4 ayki artışlar sonucu emekli, maaşına yüzde 31,71 oranına zam geleceğinden emin. Mayıs ve haziran ayı enflasyon rakamları sıfır olsa bile emekli 31,71 oranında zam almış olacak. Nisan enflasyonun açıklanmasıyla birlikte memur ve memur emeklilerinin alacağı zam da belli oldu.

EMEKLİ MAAŞI SON DURUM: Emekli zammı ne kadar 2022, temmuzda ne kadar olacak? SSK, BAĞ-KUR temmuz zammıyla en düşük ve en yüksek emekli maaşı zammı

TOPLU SÖZLEŞME ORANI BELLİ OLDU

Memur ve memur emeklisi, toplu iş sözleşmesiyle birlikte ne kadar zam alacağını da öğrenmiş oldu. Nisan enflasyonuna göre ocak ayında aldıkları gibi temmuz ayında da yüzde 7 oranında toplu sözleşme zammı alacaklar. Memur ve memur emeklisine 6 aylık enflasyon oranı kadar fark da ödenecek.

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