Giriş Tarihi: 04.01.2025 17:26
Güncelleme Tarihi: 04.01.2025
17:29
EMEKLİ ZAMMI SON DAKİKA: 12.500, 13.000, 13.500, 14.000, 15.000 alan ne kadar alacak? İşte, yeni emekli maaşı
TÜİK'in son dakika açıkladığı Aralık ayı enflasyon verisiyle 2025 yılında uygulanacak emekli maaşı belli oldu. Enflasyon, aralıkta aylık bazda yüzde 1,03 olurken yıllık bazda yüzde 44,38'e geriledi. Açıklanan son enflasyonu ile birlikte emekli zammı için 6 aylık oran netleşti. Buna göre emekliye zam oranı yüzde 15,75 oldu. Peki, Emekli maaşı 12.500, 12.600, 13.000, 13.500, 15.000, 15.500 olanlar ne kadar alacak? İşte, 2025 Ocak ayından itibaren geçerli olacak yeni emekli maaşı!