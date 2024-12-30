EMEKLİ ZAMMI SON DAKİKA! Emekli maaşı ve memur zammı ne kadar olacak? Uzman isim kuruşu kuruşuna hesapladı

Giriş Tarihi: 30.12.2024 15:33
Güncelleme Tarihi: 30.12.2024
15:33
Emekli zammı ve memur zammı için 3 Ocak çarşamba günü Türkiye İstatistik Kurumu'nun açıklayacağı enflasyon rakamları bekleniyor. Ekonomistler aralık ayı TÜFE verisinin yüzde 1,61 artacağını tahmin ediyor. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan en düşük emekli maaşı için önemli bir açıklama yaparak yeni bir çalışma yapılabileceğinin sinyalini verdi. Sabah Gazetesi yazarı Faruk Erdem olası senaryoları değerlendirerek en düşük emekli maaşı ile ilgili tahminini açıkladı. Erdem emekliye zam maratonunda üçlü bir mekanizmanın işleyebileceğinin altını çizdi. İşte detaylar...