EMEKLİ ZAMMI SON DAKİKA! Emekli maaşı ve memur zammı ne kadar olacak? Uzman isim kuruşu kuruşuna hesapladı

EMEKLİ MAAŞI İÇİN 5 AYLIK ENFLASYON FARKI:YÜZDE 14,57

Temmuz ayından itibaren açıklanan enflasyon oranları SSK ve BAĞKUR emeklilerine ödenecek zamlarla ilgili önemli ipuçları verdi. Şu ana kadar oraya çıkan enflasyon farkı yüzde 14,57 oldu. Aylık enflasyon temmuz ayı için yüzde 3,32, ağustos ayı için 2,47, eylül ayı için 2,97, ekim ayı için 2,88 ve kasım ayı için de yüzde 2,24 olarak açıklandı.