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Haberler Galeri EMEKLİ ZAMMI SON DAKİKA! Emekli maaşı ve memur zammı ne kadar olacak? Uzman isim kuruşu kuruşuna hesapladı
Giriş Tarihi: 30.12.2024 15:33 Güncelleme Tarihi: 30.12.2024 15:33

EMEKLİ ZAMMI SON DAKİKA! Emekli maaşı ve memur zammı ne kadar olacak? Uzman isim kuruşu kuruşuna hesapladı

Emekli zammı ve memur zammı için 3 Ocak çarşamba günü Türkiye İstatistik Kurumu'nun açıklayacağı enflasyon rakamları bekleniyor. Ekonomistler aralık ayı TÜFE verisinin yüzde 1,61 artacağını tahmin ediyor. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan en düşük emekli maaşı için önemli bir açıklama yaparak yeni bir çalışma yapılabileceğinin sinyalini verdi. Sabah Gazetesi yazarı Faruk Erdem olası senaryoları değerlendirerek en düşük emekli maaşı ile ilgili tahminini açıkladı. Erdem emekliye zam maratonunda üçlü bir mekanizmanın işleyebileceğinin altını çizdi. İşte detaylar...

EMEKLİ ZAMMI SON DAKİKA! Emekli maaşı ve memur zammı ne kadar olacak? Uzman isim kuruşu kuruşuna hesapladı

Yeni yılda uygulanacak emekli zammı ve memur zammı için geri sayım başladı. Çarşamna günü emekli maaşı zammına eklenecek enflasyon oranı Türkiye İstatistik Kurumu tarafından açıklanacak. Emekliye zam sürecini değerlendiren Sabah Gazetesi yazarı Faruk Erdem, enflasyon tahminleri üzerinden hesapladığı en düşük emekli ve memur maaşını açıkladı.

EMEKLİ ZAMMI SON DAKİKA! Emekli maaşı ve memur zammı ne kadar olacak? Uzman isim kuruşu kuruşuna hesapladı

EMEKLİ MAAŞI İÇİN 5 AYLIK ENFLASYON FARKI:YÜZDE 14,57

Temmuz ayından itibaren açıklanan enflasyon oranları SSK ve BAĞKUR emeklilerine ödenecek zamlarla ilgili önemli ipuçları verdi. Şu ana kadar oraya çıkan enflasyon farkı yüzde 14,57 oldu. Aylık enflasyon temmuz ayı için yüzde 3,32, ağustos ayı için 2,47, eylül ayı için 2,97, ekim ayı için 2,88 ve kasım ayı için de yüzde 2,24 olarak açıklandı.

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EMEKLİ ZAMMI SON DAKİKA! Emekli maaşı ve memur zammı ne kadar olacak? Uzman isim kuruşu kuruşuna hesapladı

SSK Bağkur emeklileri için ortaya çıkan zam yüzde 14,57 memurlar için oluşan enflasyon farkı ise yüzde 10,4 oldu. Toplu sözleşmeden oluşan yüzde 6'lık farkın eklenmesiyle ortaya yüzde 10,4 kümülatif zam çıkıyor.

EMEKLİ ZAMMI SON DAKİKA! Emekli maaşı ve memur zammı ne kadar olacak? Uzman isim kuruşu kuruşuna hesapladı

ARALIK AYI ENFLASYON TAHMİNİ BELLİ OLDU

Öte yandan AA Finans'ın aralık ayı enflasyon verilerine ilişkin beklenti anketi, 19 ekonomistin katılımıyla sonuçlandı. Ekonomistler, aralık ayında Tüketici Fiyat Endeksi'nin (TÜFE) yüzde 1,61 arttığını tahmin etti. Ankete katılan ekonomistlerin aralık ayı enflasyon beklentilerinin ortalaması yüzde 1,61 oldu. Ekonomistlerin aralık ayı için enflasyon beklentileri yüzde 1,10 ile yüzde 1,96 aralığında yer aldı. Ekonomistlerin 2025 sonu enflasyon beklentisi aralık ayı itibarıyla yüzde 27,32 oldu.

EMEKLİ ZAMMI SON DAKİKA! Emekli maaşı ve memur zammı ne kadar olacak? Uzman isim kuruşu kuruşuna hesapladı

BAKAN IŞIKHAN'DAN EMEKLİ ZAMMI AÇIKLAMASI

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, GAP Eylem Planı çerçevesinde geldiği Şanlıurfa'da gazetecilerin sorularına yanıtladı. Asgari ücret zammına ilişkin açıklama yapan Bakan Işıkhan, "Asgari ücretin belirlenmesi sürecinin de titizlikle ve hassasiyetle değerlendirilmesi gerektiğini düşünüyoruz. Çalışma Bakanlığı olarak sosyal diyalog süreçlerini hatırlarsanız 10 Aralık'ta Asgari Ücret Tespit Komisyonumuzu topladık ve işçi-işveren temsilcilerinin bulunduğu 5'er kişilik üyeyle ilk toplantımızı gerçekleştirmiştik.

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