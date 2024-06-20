EMEKLİ ZAMMI SON DAKİKA: Kök maaşa seyyanen zam formülü! SSK, BAĞ-KUR en düşük emekli maaşı ne kadar olacak?

REFAH PAYI EKLENİR Mİ?

Son dönemde 6 aylık enflasyon oranının üzerine hükümet tarafından refah payı adı altında bir ilave de yapılıyor. Ocak ayında 6 aylık enflasyonun üzerine 11,68'lik ilave yapılmış ve zam oranı yüzde 49,25'e çıkartılmıştı. Temmuz ayında da bir refah payı ilavesi gündemde. Burada genel olarak 5-15 puanlık bir refah payı uygulanıyor.

Ayrıca memur emeklileri ile SSK ve Bağkur emeklilerinin zam oranlarının eşitlenmesi de söz konusu olabilir. Ocak ayında memur emeklilerinin oranı yüksek çıkmış SSK ev Bağ-Kur emeklilerinin zamları memurlar ile eşitlenmişti. Temmuz'da ise SSK ve Bağ-Kur zam oranları yüksek çıkacak. Bu durumda memur emeklilerinin oranlarının diğer kesimlerle eşitlenmesi söz konusu olabilecek.