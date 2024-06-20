Giriş Tarihi: 20.06.2024 15:47
Güncelleme Tarihi: 20.06.2024
15:47
EMEKLİ ZAMMI SON DAKİKA: Kök maaşa seyyanen zam formülü! SSK, BAĞ-KUR en düşük emekli maaşı ne kadar olacak?
Son dakika haberi: Emekliye zam düzenlemesi için geri sayım başladı. Emekli zammı Ocak döneminde SSK, BAĞ-KUR ve memur emeklisi için yüzde 49,25 olarak belirlendi. En düşük emekli maaşı yılın ilk 6 ayı için 10 bin TL oldu. Temmuz zammı için yeni formüller gündeme geliyor. Taban maaş altındaki emeklilerin sıfır zam almalarını önlemek için kök aylıklara seyyanen artış formülü de masada.