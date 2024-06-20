Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Galeri EMEKLİ ZAMMI SON DAKİKA: Kök maaşa seyyanen zam formülü! SSK, BAĞ-KUR en düşük emekli maaşı ne kadar olacak?
Giriş Tarihi: 20.06.2024 15:47 Güncelleme Tarihi: 20.06.2024 15:47

EMEKLİ ZAMMI SON DAKİKA: Kök maaşa seyyanen zam formülü! SSK, BAĞ-KUR en düşük emekli maaşı ne kadar olacak?

Son dakika haberi: Emekliye zam düzenlemesi için geri sayım başladı. Emekli zammı Ocak döneminde SSK, BAĞ-KUR ve memur emeklisi için yüzde 49,25 olarak belirlendi. En düşük emekli maaşı yılın ilk 6 ayı için 10 bin TL oldu. Temmuz zammı için yeni formüller gündeme geliyor. Taban maaş altındaki emeklilerin sıfır zam almalarını önlemek için kök aylıklara seyyanen artış formülü de masada.

FARUK ERDEM
EMEKLİ ZAMMI SON DAKİKA: Kök maaşa seyyanen zam formülü! SSK, BAĞ-KUR en düşük emekli maaşı ne kadar olacak?

Son dakika haberleri: Emekli temmuz zammı için yeni hesaplamalar gündeme geliyor. Kök maaşı, en düşük emekli maaşı altındaki emeklilerin sıfır zam almalarını önlemek için seyyanen zam formülü masada bulunuyor. Böylece kök aylıklar belli bir seviyeye çıkartılıp ardından temmuz artışı yapılabilecek. Emekliye zam düzenlemesi için nihai rakamlar 6 aylık enflasyonun kesinleşmesi sonrası belli olacak.

EMEKLİ ZAMMI SON DAKİKA: Kök maaşa seyyanen zam formülü! SSK, BAĞ-KUR en düşük emekli maaşı ne kadar olacak?

EMEKLİ TEMMUZ ZAMMI İÇİN İYİLEŞTİRMELER MASADA

Ocak ayında yüzde 49,25 ile eşit zam alan SSK, Bağkur ve Emekli Sandığı emeklilerinin şimdi gözü Temmuz ayında yapılacak iyileştirmelere çevrildi. İkramiyelere yapılan yüzde 50 artış ve promosyonda taban ödemelerin 12 bin liraya kadar çıkartılmasından sonra emekliler için yeni destek paketinin de hazırlıkları sürüyor. Bu çalışmaların dışında emeklilere yapılacak Temmuz ayındaki iyileştirmeler de masada.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
EMEKLİ ZAMMI SON DAKİKA: Kök maaşa seyyanen zam formülü! SSK, BAĞ-KUR en düşük emekli maaşı ne kadar olacak?

EMEKLİYE ZAM ORANI YÜZDE KAÇ OLACAK?

SSK ve Bağ-Kur emeklilerine Ocak ve Temmuz aylarında yani her 6 ayda bir oluşan enflasyon oranı kadar artış yapılıyor. Böylece maaşların enflasyon karşısında erimesinin önlenmesi amaçlanıyor. Bu temmuz ayında da SSK ve Bağ-Kur emeklileri yüzde 25-30 arasında oluşması beklenen 6 aylık enflasyon kadar artış alacak. memurlar ve memur emeklileri ise toplu sözleşme artışının üzerine enflasyon farkı alıyor. Ocak ayında yapılan yüzde 15'lik toplu sözleşmenin üzerinde oluşacak 6 aylık oran bu kesime fark olarak ödenecek. Ayrıca Temmuz'da yüzde 10 toplu sözleşme zammı da var.

EMEKLİ ZAMMI SON DAKİKA: Kök maaşa seyyanen zam formülü! SSK, BAĞ-KUR en düşük emekli maaşı ne kadar olacak?

REFAH PAYI EKLENİR Mİ?

Son dönemde 6 aylık enflasyon oranının üzerine hükümet tarafından refah payı adı altında bir ilave de yapılıyor. Ocak ayında 6 aylık enflasyonun üzerine 11,68'lik ilave yapılmış ve zam oranı yüzde 49,25'e çıkartılmıştı. Temmuz ayında da bir refah payı ilavesi gündemde. Burada genel olarak 5-15 puanlık bir refah payı uygulanıyor.

Ayrıca memur emeklileri ile SSK ve Bağkur emeklilerinin zam oranlarının eşitlenmesi de söz konusu olabilir. Ocak ayında memur emeklilerinin oranı yüksek çıkmış SSK ev Bağ-Kur emeklilerinin zamları memurlar ile eşitlenmişti. Temmuz'da ise SSK ve Bağ-Kur zam oranları yüksek çıkacak. Bu durumda memur emeklilerinin oranlarının diğer kesimlerle eşitlenmesi söz konusu olabilecek.

EMEKLİ ZAMMI SON DAKİKA: Kök maaşa seyyanen zam formülü! SSK, BAĞ-KUR en düşük emekli maaşı ne kadar olacak?

EMEKLİ KÖK MAAŞI NE OLACAK?

Bilindiği gibi taban maaş Ocak ayında 7.500 TL'den 10 bin TLye çıkartılmıştı. Bu zam döneminde taban maaşın yeniden belirlenmesi de gündemde. Burada beklenti 13-15 bin lira arasında bir yeni taban maaşın belirleneceği yönünde. Taban maaş yeniden belirlense bile yine bunun altında kalacak kök aylıklar bulunacak.

SON DAKİKA