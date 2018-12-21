Emekli maaş zammı belli oluyor! 2019 En düşük emekli maaşı ne kadar olacak?

Türkiye'deki milyonlarca vatandaş Ocak ayında yapılacak zam ile ilgili gelişmeleri yakından takip ediyor. 2019 emekli zammı yaklaşıyor. Maaş artışı için en belirleyici ve önemli unsur enflasyon olacak ve 2018 yılının ikinci yarısında gerçekleşecek enflasyon oranları 3 Ocak'ta belli olacak. Ocak ayında yapılacak zam için şimdilik 2 farklı tahmin söz konusu. Bu oranın yüzde 10.65 veya 11.09 olması bekleniyor. Peki emekli zammı ne kadar olacak? İşte tüm bu soruların cevapları ve yeni yılda oluşacak olan maaş tablosu...