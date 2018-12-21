HalkBank

Türkiye'nin en iyi haber sitesi

  • Haberler
  • Galeri
  • Emekli maaş zammı belli oluyor! 2019 En düşük emekli maaşı ne kadar olacak?

maaş zammı belli oluyor! 2019 En düşük emekli maaşı ne kadar olacak?

Türkiye'deki milyonlarca vatandaş Ocak ayında yapılacak ile ilgili gelişmeleri yakından takip ediyor. 2019 zammı yaklaşıyor. Maaş artışı için en belirleyici ve önemli unsur enflasyon olacak ve 2018 yılının ikinci yarısında gerçekleşecek enflasyon oranları 3 Ocak'ta belli olacak. Ocak ayında yapılacak zam için şimdilik 2 farklı tahmin söz konusu. Bu oranın yüzde 10.65 veya 11.09 olması bekleniyor. Peki ne kadar olacak? İşte tüm bu soruların cevapları ve yeni yılda oluşacak olan maaş tablosu...

Giriş Tarihi: 21.12.2018 12:03 Güncelleme Tarihi: 21.12.2018 17:15
Emekli zammında sona doğru! 2019 En düşük emekli maaşı ne kadar olacak?

Emekli zammında sona doğru! 2019 En düşük emekli maaşı ne kadar olacak?

Türkiye'de yaşayan 12.3 milyon kişiyi ilgilendiren Ocak maaş artışı için geri sayıma başlandı. 3 ocak'ta maaş zammını öğrenecek olan SSK ve Bağ-Kur emeklileri yeni ay içerisinde yeni maaşlarını almaya başlayacak. TÜİK Temmuz- Kasım enflasyonunu yüzde 10.64 olarak belirlemişti. Enflasyona göre SSK ve Bağ-Kur'luların oranı yüzde 10.64 çıktı. Aralık enflasyonuna göre ise bu oran artacak ya da azalacak. Aralık enflasyonu eksi çıkarsa yüzde 10.64'lük oran düşecek, artı çıkarsa yükselecek.

Emekli zammında sona doğru! 2019 En düşük emekli maaşı ne kadar olacak?

Emekli zammında sona doğru! 2019 En düşük emekli maaşı ne kadar olacak?

İŞTE YENİ TAHMİNLER

Yeni Ekonomi Programı'ndaki tahmine göre, 2018 enflasyonu yüzde 20.8 olarak gerçekleşecek. Bu tahmine göre, 2018'in ikinci yarısındaki enflasyon yani SSK ve Bağ- Kur emeklilerinin oranı yüzde 10.65 olacak.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Emekli zammında sona doğru! 2019 En düşük emekli maaşı ne kadar olacak?

Emekli zammında sona doğru! 2019 En düşük emekli maaşı ne kadar olacak?

Bu artış emeklilere 108,78 lira ile 521,02 lira arasında getirecek. Merkez Bankası'nın yaptığı son beklenti anketinden ise 2018 yılı enflasyon tahmini yüzde 21.28 çıktı.

Emekli zammında sona doğru! 2019 En düşük emekli maaşı ne kadar olacak?

Emekli zammında sona doğru! 2019 En düşük emekli maaşı ne kadar olacak?

Bu tahmine göre, 6 aylık enflasyon yani SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin Ocak zammı yüzde 11.09 olacak. Yüzde 11.09'luk artış gerçekleşirse SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin maaşında 113,27 ile 542,54 lira arasında yükseliş yaşanacak.

Emekli zammında sona doğru! 2019 En düşük emekli maaşı ne kadar olacak?

Emekli zammında sona doğru! 2019 En düşük emekli maaşı ne kadar olacak?

NE ZAMAN ÖDENECEK?

SSK ve Bağ-Kur emeklileri 3 Ocak'ta oranlarını öğrenecek, aynı ay içerisinde de yeni maaşlarını ceplerine koyacak.

Emekli zammında sona doğru! 2019 En düşük emekli maaşı ne kadar olacak?

Emekli zammında sona doğru! 2019 En düşük emekli maaşı ne kadar olacak?

Sosyal Güvenlik Kurumu, yeni maaşları tahsis numaralarının son rakamına göre belirlenen tarihlerde emeklilerin hesaplarına yatıracak. SSK emeklileri 17-26 Ocak, Bağ-Kur emeklileri de 25-28 Ocak tarihleri arasında zamlı paralarına kavuşacak.

Emekli zammında sona doğru! 2019 En düşük emekli maaşı ne kadar olacak?

Emekli zammında sona doğru! 2019 En düşük emekli maaşı ne kadar olacak?

SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin Ocak ayında ellerine geçecek yeni maaşları hem gerçekleşen 5 aylık enflasyona hem de 2 tahmine göre hesaplandı.

BİZE ULAŞIN