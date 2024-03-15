Giriş Tarihi: 15.03.2024 06:46
Güncelleme Tarihi: 15.03.2024
06:49
“Emekliler yılı” için ilk adım atılıyor! “Emekli kart” yolda: Kimler yararlanacak? İşte destek paketi
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, 2024 yılını "Emekliler Yılı" ilan etti. Bakanlıklar ve ilgili kurumlar emekli destekleriyle ilgili çalışmalarını son aşamaya getirdi. Bu kapsamda Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın elektrik, doğalgaz ve gıda desteklerinden, en düşük emekli aylığı alanların da yararlanması sağlanacak. Emeklilere yapılacak sosyal destekler için "emekli kart" tasarlanması ve bu karta yükleme yapılması düşünülüyor.