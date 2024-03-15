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Haberler Galeri “Emekliler yılı” için ilk adım atılıyor! “Emekli kart” yolda: Kimler yararlanacak? İşte destek paketi
Giriş Tarihi: 15.03.2024 06:46 Güncelleme Tarihi: 15.03.2024 06:49

“Emekliler yılı” için ilk adım atılıyor! “Emekli kart” yolda: Kimler yararlanacak? İşte destek paketi

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, 2024 yılını "Emekliler Yılı" ilan etti. Bakanlıklar ve ilgili kurumlar emekli destekleriyle ilgili çalışmalarını son aşamaya getirdi. Bu kapsamda Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın elektrik, doğalgaz ve gıda desteklerinden, en düşük emekli aylığı alanların da yararlanması sağlanacak. Emeklilere yapılacak sosyal destekler için "emekli kart" tasarlanması ve bu karta yükleme yapılması düşünülüyor.

ZÜBEYDE YALÇIN
“Emekliler yılı” için ilk adım atılıyor! “Emekli kart” yolda: Kimler yararlanacak? İşte destek paketi

Başkan Erdoğan'ın açıklamalarından sonra tüm bakanlıklarda emeklilere dönük atılabilecek adımlara ilişkin farklı seçenekler masaya yatırıldı.

“Emekliler yılı” için ilk adım atılıyor! “Emekli kart” yolda: Kimler yararlanacak? İşte destek paketi

Her kurum kendi görev ve yetki alanı içindeki projeleri hazırladı. Bütçe imkânlarının da gözetildiği çalışmalarda, "sosyal açıdan kırılgan" olarak tanımlanan alt gelir gruplarının hedeflenmesi kararlaştırıldı.

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“Emekliler yılı” için ilk adım atılıyor! “Emekli kart” yolda: Kimler yararlanacak? İşte destek paketi

Tamamlanan projeler önümüzdeki günlerde parça parça kamuoyuna duyurulacak.


“Emekliler yılı” için ilk adım atılıyor! “Emekli kart” yolda: Kimler yararlanacak? İşte destek paketi

Bu arada AK Partili belediyeler de seçim meydanlarında emeklilere dönük destekleri açıklamaya başladı. Bu vaatler de 31 Mart'tan sonra hızla hayata geçirilecek.

“Emekliler yılı” için ilk adım atılıyor! “Emekli kart” yolda: Kimler yararlanacak? İşte destek paketi

İLK UYGULAMA

Emeklilere dönük ilk adım Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından atılacak. Bakanlık, dar gelirli vatandaşlara yönelik sürdürdüğü desteklerden emeklilerin de yararlanmasını sağlayacak.

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