Emeklinin zammı hesaplara geçiyor! Emekli zamları hangi tarihte yatacak?
Emeklinin zammı hesaplara geçiyor! Emekli zamları hangi tarihte yatacak?
Türkiye'deki milyonlarca emeklinin beklediği gün geldi. Ocak ayında zamların ne kadar olacağını öğrenen SSK emeklileri önceki gün yeni maaşlarını hesaplarında görmeye başladı. Şimdi sırada ise Bağ-Kur emeklileri var. Bağ-Kur'lular önümüzdeki hafta yeni maaşlarına kavuşacak. Diğer yandan memur emeklileri ise zam farkı ödemelerine kilitlenmiş durumda. Peki ödeme takvimi nasıl olacak? Kim hangi tarihte maaşlarını alabilecek. İşte emekli maaşlarıyla ilgili detaylar...
Giriş Tarihi: 19.01.2020
09:55
Güncelleme Tarihi: 19.01.2020
09:57
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