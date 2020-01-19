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Emeklinin zammı hesaplara geçiyor! zamları hangi tarihte yatacak?

Türkiye'deki milyonlarca emeklinin beklediği gün geldi. Ocak ayında zamların ne kadar olacağını öğrenen SSK emeklileri önceki gün yeni maaşlarını hesaplarında görmeye başladı. Şimdi sırada ise Bağ-Kur emeklileri var. Bağ-Kur'lular önümüzdeki hafta yeni maaşlarına kavuşacak. Diğer yandan memur emeklileri ise zam farkı ödemelerine kilitlenmiş durumda. Peki ödeme takvimi nasıl olacak? Kim hangi tarihte maaşlarını alabilecek. İşte maaşlarıyla ilgili detaylar...

Giriş Tarihi: 19.01.2020 09:55 Güncelleme Tarihi: 19.01.2020 09:57
Emeklinin zammı hesaplara geçiyor! Emekli zamları hangi tarihte yatacak?

Emekliler, Ocak zamlarına kavuşuyor. Zamlı maaş ödemeleri önceki gün SSK emeklileriyle başlarken, sıra Bağ-Kur emeklilerine geldi. Bağ-Kur emeklileri de önümüzdeki hafta zamlı maaşlarını almaya başlayacak.

Emeklinin zammı hesaplara geçiyor! Emekli zamları hangi tarihte yatacak?

Bağ-Kur emeklilerine zamlı maaş ödemeleri de 24 Ocak'ta başlayıp, 28 Ocak'ta sona erecek. Memur emeklilerine ise zam farkı ödemesi yapılacak.

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Emeklinin zammı hesaplara geçiyor! Emekli zamları hangi tarihte yatacak?

Emekliler bu ödemenin yapılacağı tarih için gözünü Sosyal Güvenlik Kurumu'na çevirdi.

Emeklinin zammı hesaplara geçiyor! Emekli zamları hangi tarihte yatacak?

2 milyon memur emeklisi yüzde 5.5 seviyesindeki zamla oluşan farklarını bu ay bitmeden hesabında görecek..

Emeklinin zammı hesaplara geçiyor! Emekli zamları hangi tarihte yatacak?

Aylıklarını her ay alanlara 1 aylık, 3'er aylıklar halinde alanlardan Kasım-Aralık-Ocak dönemini alanlara 1 aylık, Aralık-Ocak-Şubat dönemini alanlara 2 aylık, Ocak-Şubat-Mart dönemini 3 aylık üzerinden aylık farkı yatırılacak..

Emeklinin zammı hesaplara geçiyor! Emekli zamları hangi tarihte yatacak?

En düşük aylığı 2 bin 522 lira 84 kuruştan 2 bin 661 lira 60 kuruşa çıktı.

Emeklinin zammı hesaplara geçiyor! Emekli zamları hangi tarihte yatacak?

Bu maaşı alan , aylık ödeme alıyorsa hesabına 138,76 lira zam farkı yatırılacak. 3 aylık fark alacaklara en az 416,28 lira ödenecek..

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