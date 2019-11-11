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  • Emekliye 1100 TL promosyon! Hangi banka emekliye ne kadar promosyon veriyor?

Emekliye 1100 TL promosyon! Hangi banka emekliye ne kadar promosyon veriyor?

Milyonlarca SSK ve Bağ-Kur emeklisi için ocak zammı yaklaşırken, bir diğer önemli konu da promosyonları. Bankalar emeklilere yönelik birbirinden farklı kampanya sunuyor. 1000 TL'ye kadar promosyon imkanı sunan emeklilere ayrıca, bankaya kazandırdıkları kişiler için de ek ödeme yapılıyor. Böylece 1100 TL'ye varan kazanç sağlanıyor. Peki hangi banka ne kadar ödeme yapıyor. İşte emekli promosyonu ile ilgili tüm detaylar...

Giriş Tarihi: 11.11.2019 09:35 Güncelleme Tarihi: 11.11.2019 09:40
Emekliye 1100 TL promosyon! Hangi banka emekliye ne kadar promosyon veriyor?

Bankalar, müşteri yarışını sürdürüyor. Bankasını seçip, '3 yıl maaşımı sizden alacağım' taahhüdünü veren emekliler, bin liraya varan promosyona kavuşurken, kimi bankalar emekli müşteri kazandıranlara da ödeme yapıyor.

Emekliye 1100 TL promosyon! Hangi banka emekliye ne kadar promosyon veriyor?

AKBANK: 450 liraya varan ödeme yapıyor. Tüm ATM'lerden ücretsiz para çekme, bedava havale ve EFT, kredilere özel faiz oranı gibi imkanlar sunuyor. Emekliler, maaşları yatmadan 2 gün önce hesaptan para çekebiliyor.

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Emekliye 1100 TL promosyon! Hangi banka emekliye ne kadar promosyon veriyor?

ŞEKERBANK: 450 liraya varan ödeme yapıyor. 2 otomatik ödeme talimatına 150 lira ek nakit veriyor. Ayrıca yakınını getirenler 150 lira alıyor.

Emekliye 1100 TL promosyon! Hangi banka emekliye ne kadar promosyon veriyor?

DENİZBANK: 450 liraya varan ödeme yapıyor. maaşı müşterisi kazandıranlara da 100 lira veriyor. İndirimli alışveriş, özel faizli kredi gibi uygulamaları var.

Emekliye 1100 TL promosyon! Hangi banka emekliye ne kadar promosyon veriyor?

FİBABANKA: Maaşa göre 330, 415, 500 lira promosyon ödemesi yapıyor.

Emekliye 1100 TL promosyon! Hangi banka emekliye ne kadar promosyon veriyor?

ING: 450 liraya varan ödemeye ilaveten emekliler 2 otomatik fatura talimatı vererek 250, ING Mobil kullanarak 50 lira ek nakit promosyon kazanıyor.

Emekliye 1100 TL promosyon! Hangi banka emekliye ne kadar promosyon veriyor?

İŞ BANKASI: 450 liraya varan ödeme yapıyor. Kredi kartı ücreti almıyor, özel faiz, ücretsiz havale ve EFT imkanları sağlıyor.

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