Emekliye 1100 TL promosyon! Hangi banka emekliye ne kadar promosyon veriyor?
Emekliye 1100 TL promosyon! Hangi banka emekliye ne kadar promosyon veriyor?
Milyonlarca SSK ve Bağ-Kur emeklisi için ocak zammı yaklaşırken, bir diğer önemli konu da emekli promosyonları. Bankalar emeklilere yönelik birbirinden farklı kampanya sunuyor. 1000 TL'ye kadar promosyon imkanı sunan emeklilere ayrıca, bankaya kazandırdıkları kişiler için de ek ödeme yapılıyor. Böylece 1100 TL'ye varan kazanç sağlanıyor. Peki hangi banka ne kadar ödeme yapıyor. İşte emekli promosyonu ile ilgili tüm detaylar...
Giriş Tarihi: 11.11.2019
09:35
Güncelleme Tarihi: 11.11.2019
09:40
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