Emekliye 1800 TL geliyor! Emekli maaşlarına yeni sistem...
Emekliye 1800 TL geliyor! Emekli maaşlarına yeni sistem...
Emeklinin ocak zammı yaklaşırken maaşları yükseltecek yeni formüller de gündemeye gelmeye devam ediyor. Türkiye Emekliler Derneği gösterge sistemine geçilmesini talep etti ve yüzde 35 olan alt sınır aylık bağlama oranının yüzde 70'e yükseltilmesi isteğinde bulundu. Eğer talep hayata geçerse en düşük emekli maaşı 1800 TL'yi bulacak. İşte konuyla ilgili tüm detaylar...
Giriş Tarihi: 10.10.2019
10:15
Güncelleme Tarihi: 10.10.2019
10:17