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  • Emekliye 1800 TL geliyor! Emekli maaşlarına yeni sistem...

Emekliye 1800 TL geliyor! maaşlarına yeni sistem...

Emeklinin ocak zammı yaklaşırken maaşları yükseltecek yeni formüller de gündemeye gelmeye devam ediyor. Türkiye Emekliler Derneği gösterge sistemine geçilmesini talep etti ve yüzde 35 olan alt sınır aylık bağlama oranının yüzde 70'e yükseltilmesi isteğinde bulundu. Eğer talep hayata geçerse en düşük maaşı 1800 TL'yi bulacak. İşte konuyla ilgili tüm detaylar...

Giriş Tarihi: 10.10.2019 10:15 Güncelleme Tarihi: 10.10.2019 10:17
Emekliye 1800 TL geliyor! Emekli maaşlarına yeni sistem...

Emekliler son yıllarda önemli kazanımlar elde ederken, yeni talepler de gündeme geliyor. Türkiye Emekliler Derneği (TÜED), gösterge sistemine geçilmesini ve mevcutta yüzde 35 olan alt sınır aylık bağlama oranının yüzde 70'e yükseltilmesini talep ediyor.

Emekliye 1800 TL geliyor! Emekli maaşlarına yeni sistem...

Bu talep hayata geçerse, en düşük aylığı bin 800 liraya kadar yükselebilecek. TÜED Genel Başkanı Kazım Ergün, derneğin başkanlar kurulu toplantısında şube başkanlarının emekli aylıklarındaki değer kaybını gündeme getirdiğini söyledi.

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Emekliye 1800 TL geliyor! Emekli maaşlarına yeni sistem...

Ergün, çözüm için şunları sıraladı: "TÜFE oranındaki yüzdelik zamlar yetersiz kaldığı için aylıklarına seyyanen zam yapılmalı. Refahtan da pay verilmelidir.

Emekliye 1800 TL geliyor! Emekli maaşlarına yeni sistem...

aylıklarında norm ve standart birliğinin sağlanması için gösterge sistemine geçilmesi gerekiyor.

Emekliye 1800 TL geliyor! Emekli maaşlarına yeni sistem...

Mevcutta yüzde 35 olan alt sınır aylık bağlama oranı 2 kat artırılarak yüzde 70 olarak belirlenmeli. Bu yapılırsa en düşük aylığı bin 800 liraya kadar yükselir."

Emekliye 1800 TL geliyor! Emekli maaşlarına yeni sistem...

İNTİBAK YAPILMALI

Kazım Ergün, aylığı hesaplanırken karma sistem yerine tek bir sistem uygulanması gerektiğini vurgulayarak, "Karma sisteme göre bağlanan emekli aylıkları arasındaki eşitsizliklerin giderilmesi için prim kazançları ve prim ödeme gün sayıları aynı olanlara eşit aylık ödenmesini sağlayacak intibak yapılsın" dedi..

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