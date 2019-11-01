Emekliye ocak zammı ile ilgili 2 farklı tahmin! İşte SSK ve Bağ-Kur'lunun emekli maaşı tablosu!

2019 yılını hem zam hem ikramiyelerle kazançlı geçiren emekliler yaklaşan ocak ayını merakla bekliyor. 10 milyona yakın SSK ve Bağ-Kur emeklisinin Ocak zammı yılın 2. yarısında gerçekleşecek enflasyon oranlarına göre belirlenecek. Emeklilerin ocak zammı için 2 farklı tahmin söz konusu. Merkez ve YEP'teki enflasyon tahminine göre yüzde 6.65, beklenti anketine göre ise yüzde 7.3. Peki emekli maaşları ne kadar olacak? En düşük emekli maaşı ne kadar? İşte emekliye ocak zammı ile ilgili tüm detaylar...