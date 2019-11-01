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  • Emekliye ocak zammı ile ilgili 2 farklı tahmin! İşte SSK ve Bağ-Kur'lunun emekli maaşı tablosu!

ile ilgili 2 farklı tahmin! İşte SSK ve Bağ-Kur'lunun maaşı tablosu!

2019 yılını hem zam hem ikramiyelerle kazançlı geçiren emekliler yaklaşan ocak ayını merakla bekliyor. 10 milyona yakın SSK ve Bağ-Kur emeklisinin Ocak zammı yılın 2. yarısında gerçekleşecek enflasyon oranlarına göre belirlenecek. Emeklilerin ocak zammı için 2 farklı tahmin söz konusu. Merkez ve YEP'teki enflasyon tahminine göre yüzde 6.65, beklenti anketine göre ise yüzde 7.3. Peki maaşları ne kadar olacak? En düşük ne kadar? İşte ile ilgili tüm detaylar...

TAKVİM Ekonomi
Giriş Tarihi: 01.11.2019 09:55 Güncelleme Tarihi: 01.11.2019 10:14
Emekliye 2 farklı ocak zammı! İşte SSK ve Bağ-Kur'lunun emekli maaşı tablosu!

Emekliye 2 farklı ocak zammı! İşte SSK ve Bağ-Kur'lunun emekli maaşı tablosu!

Emeklilerin Ocak zammı adım adım yaklaşıyor. 9 milyonu aşkın SSK ve Bağ- Kur emeklisinin Ocak artışını, 2019'un ikinci yarısında gerçekleşen enflasyon belirleyecek.

Emekliye 2 farklı ocak zammı! İşte SSK ve Bağ-Kur'lunun emekli maaşı tablosu!

Emekliye 2 farklı ocak zammı! İşte SSK ve Bağ-Kur'lunun emekli maaşı tablosu!

Bu da 3 Ocak'ta belli olacak. Ancak enflasyon tahminleri zam oranının ipuçlarını veriyor.

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Emekliye 2 farklı ocak zammı! İşte SSK ve Bağ-Kur'lunun emekli maaşı tablosu!

Emekliye 2 farklı ocak zammı! İşte SSK ve Bağ-Kur'lunun emekli maaşı tablosu!

EMEKLİYE ZAM!

Yeni Ekonomi Programı'nda (YEP) 2019 yılı enflasyon tahmini yüzde 12 olarak yer alıyor. Merkez Bankası da dün 2019 yılı enflasyon tahminini yüzde 12'ye çekti.

Emekliye 2 farklı ocak zammı! İşte SSK ve Bağ-Kur'lunun emekli maaşı tablosu!

Emekliye 2 farklı ocak zammı! İşte SSK ve Bağ-Kur'lunun emekli maaşı tablosu!

Bu tahmine göre bu yılın ikinci 6 aylık dönemindeki enflasyon, yani SSK ve Bağ- Kur emeklilerinin zam oranı yüzde 6.65 olarak gerçekleşecek.

Emekliye 2 farklı ocak zammı! İşte SSK ve Bağ-Kur'lunun emekli maaşı tablosu!

Emekliye 2 farklı ocak zammı! İşte SSK ve Bağ-Kur'lunun emekli maaşı tablosu!

Merkez Bankası'nın son beklenti anketinde ise ekonomistlerin 2019 yılı enflasyon tahmini yüzde 12.69 çıktı.

Emekliye 2 farklı ocak zammı! İşte SSK ve Bağ-Kur'lunun emekli maaşı tablosu!

Emekliye 2 farklı ocak zammı! İşte SSK ve Bağ-Kur'lunun emekli maaşı tablosu!

Bu tahmin ise 2019'un ikinci yarısındaki enflasyonun yani SSK ve Bağ- Kur emeklilerinin Ocak artışının yüzde 7.3 olabileceğine işaret ediyor.

Emekliye 2 farklı ocak zammı! İşte SSK ve Bağ-Kur'lunun emekli maaşı tablosu!

Emekliye 2 farklı ocak zammı! İşte SSK ve Bağ-Kur'lunun emekli maaşı tablosu!

İŞTE 2 FARKLI TAHMİNE GÖRE ZAMLI MAAŞLAR:

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