Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Galeri Emekliye 7.500 TL! Bankaların rekabeti vatandaşa yaradı: İşte 2022 emekli promosyon kampanyaları
Giriş Tarihi: 06.08.2022 07:20 Güncelleme Tarihi: 06.08.2022 08:11

Emekliye 7.500 TL! Bankaların rekabeti vatandaşa yaradı: İşte 2022 emekli promosyon kampanyaları

14 milyona yakın emekli müşterisini rakiplerine kaptırmak istemeyen bankalar, promosyon savaşında cepheyi büyüttü. Bazı bankaların emekli promosyon ödemesini 7 bin 500 liraya kadar yükselttiği dikkat çekiyor. Peki emekli maaşı taşıma nasıl yapılıyor? Halkbank, Ziraat Bankası, Akbank, İş Bankası, Garanti ve diğer bankalar ne kadar emekli promosyonu veriyor? İşte detaylar...

MERVE BİLKAY
Emekliye 7.500 TL! Bankaların rekabeti vatandaşa yaradı: İşte 2022 emekli promosyon kampanyaları

Hükümetin enflasyona ezdirmemek için maaşlarına bu yıl ikinci kez zam yaptığı emekliler için bankalar arasındaki promosyon savaşı hızlandı. Bazı bankaların verdiği nakit destek 7 bin 500 liraya kadar yükseldi.

Emekliye 7.500 TL! Bankaların rekabeti vatandaşa yaradı: İşte 2022 emekli promosyon kampanyaları

Hükümetin, enflasyona ezdirmeme politikası çerçevesinde yılın ikinci yarısında maaşlarına yüzde 42.3 oranında zam yaptığı emekliler için bankalar arasındaki rekabet kızıştı.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Emekliye 7.500 TL! Bankaların rekabeti vatandaşa yaradı: İşte 2022 emekli promosyon kampanyaları

Aralıktan bu yana yapılan maaş artışı, memur emeklilerinde yüzde 85.5, SSK ve Bağ- Kur emeklilerinde yüzde 78.6'ya ulaşırken, en düşük emekli aylığı da 3 bin 500 liraya çıktı.

Emekliye 7.500 TL! Bankaların rekabeti vatandaşa yaradı: İşte 2022 emekli promosyon kampanyaları

Kampanyalarını hızlandıran bankalar, bu yolla bireysel müşteri sayısını artırırken, diğer yandan çapraz satış taktiği ile bu müşterilerin kredi kartından, tüketici kredisine, otomatik ödeme talimatından sigortaya kadar birçok ürünü pazarlamayı hedefliyor.

Emekliye 7.500 TL! Bankaların rekabeti vatandaşa yaradı: İşte 2022 emekli promosyon kampanyaları

EMEKLİ MAAŞI NASIL TAŞINIYOR?

Emekli maaşını aldığı banka ile 3 yıl kalma taahhütünü dolduranlar ya da yeni emekli olanlar, diledikleri bankaya başvuru yaparak maaşlarını oraya taşıyabiliyor. Maaşlarını taşımak isteyen emeklilerin bankaya bu isteklerini sunması gerekiyor. Bu bildirim şubeden veya e-Devlet üzerinden yapılabiliyor.

SON DAKİKA