Giriş Tarihi: 06.08.2022 07:20
Güncelleme Tarihi: 06.08.2022
08:11
Emekliye 7.500 TL! Bankaların rekabeti vatandaşa yaradı: İşte 2022 emekli promosyon kampanyaları
14 milyona yakın emekli müşterisini rakiplerine kaptırmak istemeyen bankalar, promosyon savaşında cepheyi büyüttü. Bazı bankaların emekli promosyon ödemesini 7 bin 500 liraya kadar yükselttiği dikkat çekiyor. Peki emekli maaşı taşıma nasıl yapılıyor? Halkbank, Ziraat Bankası, Akbank, İş Bankası, Garanti ve diğer bankalar ne kadar emekli promosyonu veriyor? İşte detaylar...