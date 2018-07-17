Emekliye çifte zam hesapta

Temmuz zammı emeklilerin eline geçmeye başlıyor. Yaklaşık 9 milyon SSK ve Bağ-Kur emeklisi hem zamlı maaşlarını hem de ek ödemelerini bugünden itibaren hesaplarında görecek. Sosyal Güvenlik Kurumu, maaşları yüzde 9.17 artan, ek ödemeleri de buna bağlı olarak zamlanan SSK ve Bağ-Kur emeklilerine tahsis numarasının son rakamına göre yeni paralarını yatıracak.