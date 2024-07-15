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Haberler Galeri Emekliye ek zam! En düşük emekli maaşı ne kadar olacak? AK Parti’den yeni açıklama: Sona gelindi…
Giriş Tarihi: 15.07.2024 14:34 Güncelleme Tarihi: 15.07.2024 15:37

Emekliye ek zam! En düşük emekli maaşı ne kadar olacak? AK Parti’den yeni açıklama: Sona gelindi…

AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler, en düşük emekli maaşının bu akşam belli olacağını vurgulayarak, "Bu akşam itibarıyla Cumhurbaşkanımıza sunacağız, yarın Meclis Başkanlığı'na bunu vereceğiz. Bu akşam netleşecek. Şu an rakam söylemem doğru olmaz. Alternatifler var onlara bakıyoruz" ifadelerini kullandı.

Emekliye ek zam! En düşük emekli maaşı ne kadar olacak? AK Parti’den yeni açıklama: Sona gelindi…

En düşük emekli maaşlarına yönelik zam çalışmasında sona gelindi.

Emekliye ek zam! En düşük emekli maaşı ne kadar olacak? AK Parti’den yeni açıklama: Sona gelindi…

BAŞKAN ERDOĞAN'A SUNULACAK

AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler, konuya ilişkin olarak en düşük emekli maaşına yönelik yapılacak olan zammı bu akşam Başkan Recep Tayyip Erdoğan'a sunacaklarını belirtti.

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Emekliye ek zam! En düşük emekli maaşı ne kadar olacak? AK Parti’den yeni açıklama: Sona gelindi…

"BU AKŞAM NETLEŞECEK"

Güler sözlerinin devamında şunları söyledi:

"Bütçe imkanları nedir, bunun belirlenmesi gerekiyor. Bununla ilgili analizleri topladık, bu akşam itibarıyla Cumhurbaşkanımıza sunacağız, yarın Meclis Başkanlığı'na bunun vereceğiz. Bu akşam netleşecek. Şu an rakam söylemem doğru olmaz. Alternatifler var onlara bakıyoruz."

Milyonlarca emekliyi etkileyecek olan zamla birlikte en düşük emekli aylığının 12-13 bin lira seviyelerine çıkması bekleniyor.

Emekliye ek zam! En düşük emekli maaşı ne kadar olacak? AK Parti’den yeni açıklama: Sona gelindi…

"ÇOK İNCE BİR ÇALIŞMA GERÇEKLEŞTİRDİ"

AK Parti Genel Başkanvekili Mustafa Elitaş, emekli aylığında yeni düzenlemeye ilişkin, "Yarın grup başkanımızdan duyarsınız. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ile Hazine ve Maliye Bakanlığı bu konuyla ilgili çok ince bir çalışma gerçekleştirdi." ifadelerini kullandı.

Emekliye ek zam! En düşük emekli maaşı ne kadar olacak? AK Parti’den yeni açıklama: Sona gelindi…

EMEKLİ MAAŞLARI NE ZAMAN ÖDENİR?

Bağ-Kur, SSK tek bir kurum çatısı altında toplanmasına rağmen ödeme günleri, bağlı olunan kuruma göre değişiyor. Bağ-Kur ve SSK emeklileri için ödeme gününün belirlenmesinde emeklilik tahsis numarasının son iki hanesi dikkate alınıyor. Bağ-Kur emeklilerinden emeklilik tahsis numarasının son iki hanesi 5, 7 ve 9 olanlar, emekli maaşını her ayın 25'inde alır. 3 ve 1 olanlar ise her ayın 26'sında maaş almaya hak kazanır iken, 4, 6 ve 8 olanların maaşları ise her ayın 27'sinde yatar. Bağ-Kur emeklilerinin son maaş ödeme günü ise her ayın 28'i olup, emeklilik tahsis numarasının son iki hanesi 0 ve 2 olanlar da bu kapsama giriyor.

SSK emeklileri, tahsis numaralarının son hanesine göre maaş alıyor. Son rakamı 9 olanlar her ayın 17'sinde, 7 olanlar 18'inde, 5 olanlar 19'unda, 3 olanlar 20'sinde ve 1 olanlar ise her ayın 21'inde maaş almaya hak kazanıyor. Emeklilik tahsis numarasının son hanesi 8 olanlar ayın 22'sinde, 6 olanlar 23'ünde, 4 olanlar 24'ünde, 2 olanlar 25'inde ve 0 olanlar ise her ayın 26'sında maaş ödemelerini alıyorlar.

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