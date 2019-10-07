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  • Emekliye ek zam geliyor! Emeklinin ocak zammı ne kadar olacak? İşte yeni tablo...

Emekliye ek zam geliyor! Emeklinin ocak zammı ne kadar olacak? İşte yeni tablo...

12.3 milyonu aşkın emeklinin gözü-kulağı ocak ayında maaşlara yapılacak zamda. SSK ve Bağ-Kur emeklileri yılın ikinci yarısındaki enflasyon oranlarının baz alınarak gerçekleştiği zamlarla ilgili araştırmalarını hızlandırarak en güncel bilgilere sahip olmak istiyor. YEP'in açıklanmasıyla enflasyonla ilgili ilk ipuçları gelirken, Ocak'ta emeklilerin ek ödemeleri de yükselerek, 391 liraya kadar artış gerçekleşecek. Peki yeni maaşlar nasıl olacak? En düşük maaşı ne kadar? İşte yeni emekli maaş tablosu!

Giriş Tarihi: 07.10.2019 09:49 Güncelleme Tarihi: 07.10.2019 09:50
Emekliye ek zam geliyor! Emeklinin ocak zammı ne kadar olacak? İşte yeni tablo...

maaşları ile ilgili yeni bilgiler ve ipuçları gelmeye devam ediyor. Bu yılı kazançlı geçiren emekliler Ocak'tan itibaren de zamlı maaşlarını hesaplarında görebilecekler. İşte detaylar...

Emekliye ek zam geliyor! Emeklinin ocak zammı ne kadar olacak? İşte yeni tablo...

Ancak enflasyon tahminleri ipuçlarını veriyor. Ocak'ta 2019'un ikinci 6 aylık döneminde gerçekleşen enflasyon oranında zam alacak SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin artışı, Yeni Ekonomi Programı'ndaki TÜFE tahminine göre yüzde 6.65 olacak.

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Emekliye ek zam geliyor! Emeklinin ocak zammı ne kadar olacak? İşte yeni tablo...

EK ÖDEME TUTARLARI YÜKSELECEK

Ocak'ta ek ödeme tutarları da yükselecek. Maaşın yüzde 4-5'i oranında olan ek ödeme, yeni gelirden hesaplanacağı için artacak.

Emekliye ek zam geliyor! Emeklinin ocak zammı ne kadar olacak? İşte yeni tablo...

Yüzde 5 ek ödemeden yararlanma sınırı da bin 298 liradan bin 371 liraya çıkabilecek.

Emekliye ek zam geliyor! Emeklinin ocak zammı ne kadar olacak? İşte yeni tablo...

Ocak zammıyla SSK ve Bağ-Kur'luların ek ödeme dahil gelirinde 391 liraya varan artış olacak.

Emekliye ek zam geliyor! Emeklinin ocak zammı ne kadar olacak? İşte yeni tablo...

En düşük aylık bin 181 liradan bin 260, en yüksek aylık 5 bin 887 liradan 6 bin 278 liraya ulaşacak..

Emekliye ek zam geliyor! Emeklinin ocak zammı ne kadar olacak? İşte yeni tablo...

İŞTE YENİ EMEKLİ MAAŞ TABLOSU

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