Emekliye ek zam geliyor! Emeklinin ocak zammı ne kadar olacak? İşte yeni tablo...
Emekliye ek zam geliyor! Emeklinin ocak zammı ne kadar olacak? İşte yeni tablo...
12.3 milyonu aşkın emeklinin gözü-kulağı ocak ayında maaşlara yapılacak zamda. SSK ve Bağ-Kur emeklileri yılın ikinci yarısındaki enflasyon oranlarının baz alınarak gerçekleştiği zamlarla ilgili araştırmalarını hızlandırarak en güncel bilgilere sahip olmak istiyor. YEP'in açıklanmasıyla enflasyonla ilgili ilk ipuçları gelirken, Ocak'ta emeklilerin ek ödemeleri de yükselerek, 391 liraya kadar artış gerçekleşecek. Peki yeni maaşlar nasıl olacak? En düşük emekli maaşı ne kadar? İşte yeni emekli maaş tablosu!
Giriş Tarihi: 07.10.2019
09:49
Güncelleme Tarihi: 07.10.2019
09:50