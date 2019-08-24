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  • Emekliye 2.150 TL geliyor! Emeklinin ocak zammı ne kadar olacak? İşte tüm detaylar...

Emekliye 2.150 TL geliyor! Emeklinin ocak zammı ne kadar olacak? İşte tüm detaylar...

ocak zammı ne kadar olacak? Milyonlarca SSK ve Bağ-Kur'lu bu sorunun yanıtını merak etmeye başladı. Ocak zammı ile ilgili ilk işaretler gelmeye başlarken, Merkez Bankası'nın enflasyon tahminine göre emekli ocak zammının yüzde 8.46 olması bekleniyor. Eğer bu tahminler gerçekleşirse en düşük esnaf için 1816, 2000 yılından önce emekli olan SSK'lı vatandaşlar için 2150 TL'ye ulaşacak. İşte ve en düşük emekli maaşı ile ilgili tüm detaylar...

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Giriş Tarihi: 24.08.2019 08:44 Güncelleme Tarihi: 24.08.2019 08:56
Emekliye 2.150 TL geliyor! Emeklinin ocak zammı ne kadar olacak? İşte tüm detaylar...

Tüm emekliler geçtiğimiz ay zam aldı. SSK ve Bağ-Kur emeklilerine yüzde 5.01, memur emeklilerine ise yüzde 6.02 artış yansıtıldı. Gözler Ocak zammına çevrildi.

Emekliye 2.150 TL geliyor! Emeklinin ocak zammı ne kadar olacak? İşte tüm detaylar...

Memur emeklileri Ocak zammının oranı için hakem kurulundan çıkacak kararı beklerken, SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin artışını ise bu yılın ikinci 6 aylık döneminde gerçekleşen enflasyon gösterecek.

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Emekliye 2.150 TL geliyor! Emeklinin ocak zammı ne kadar olacak? İşte tüm detaylar...

KİM, NE ALACAK?

Merkez Bankası'nın yüzde 13.9 olan 2019 yılı enflasyon tahminine göre, 6 aylık TÜFE, yani SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin zam oranı yüzde 8.46 olacak.

Emekliye 2.150 TL geliyor! Emeklinin ocak zammı ne kadar olacak? İşte tüm detaylar...

Bu tahmin gerçekleşirse, en düşük aylığı esnafta bin 675 liradan bin 816 liraya, Bağ-Kur tarımda bin 249 liradan bin 354 liraya yükselecek.

Emekliye 2.150 TL geliyor! Emeklinin ocak zammı ne kadar olacak? İşte tüm detaylar...

SSK'lılarda en düşük aylık ise 2000'den önce olanlarda bin 982 liradan 2 bin 150 liraya, 2000'den sonra emekli olanlarda bin 181 liradan bin 281 liraya ulaşacak.

Emekliye 2.150 TL geliyor! Emeklinin ocak zammı ne kadar olacak? İşte tüm detaylar...
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Emekliye 2.150 TL geliyor! Emeklinin ocak zammı ne kadar olacak? İşte tüm detaylar...
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