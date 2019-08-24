Emekliye 2.150 TL geliyor! Emeklinin ocak zammı ne kadar olacak? İşte tüm detaylar...
Emekliye 2.150 TL geliyor! Emeklinin ocak zammı ne kadar olacak? İşte tüm detaylar...
Emekli ocak zammı ne kadar olacak? Milyonlarca SSK ve Bağ-Kur'lu bu sorunun yanıtını merak etmeye başladı. Ocak zammı ile ilgili ilk işaretler gelmeye başlarken, Merkez Bankası'nın enflasyon tahminine göre emekli ocak zammının yüzde 8.46 olması bekleniyor. Eğer bu tahminler gerçekleşirse en düşük emekli maaşı esnaf için 1816, 2000 yılından önce emekli olan SSK'lı vatandaşlar için 2150 TL'ye ulaşacak. İşte emekliye ocak zammı ve en düşük emekli maaşı ile ilgili tüm detaylar...