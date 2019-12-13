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  • Emekliye ocakta 356 TL zam geliyor! 2020 zamlı emekli maaşları ne kadar olacak?

Emekliye ocakta 356 TL zam geliyor! 2020 zamlı emekli maaşları ne kadar olacak?

Milyonlarca SSK ve Bağ-Kur emeklisi için ocak zammı yaklaşırken 2020 emekli maaşları da yavaş yavaş belli olmaya başlıyor. Emekliler yeni yılda hesaplarına yatacak olan maaşları merakla beklerken internet üzerinden de 'zamlı emekli maaşları ne kadar olacak?' ' ne kadar?' sorularının yanıtlarını arıyor. Yılın ikinci yarısındaki enflasyonun baz alınarak gerçekleştiği zam için beklenti anketine göre 6.29 zam tahmin edilirken maaşlarda 356 liraya varan artış görünüyor. İşte ile ilgili tüm detaylar...

Giriş Tarihi: 13.12.2019 09:40 Güncelleme Tarihi: 13.12.2019 09:42
Emekliye ocakta 356 TL zam geliyor! 2020 zamlı emekli maaşları ne kadar olacak?

Emeklinin gözü-kulağı ocak ayında. Yeni yıldaki zamlı maaşlarını merakla bekleyen vatandaşlar güncel bilgilerle ilgili bilgi sahibi olmak istiyor. Merkez Bankası'nın yaptığı son beklenti anketinde 2019 enflasyon tahmini yüzde 11.62 olarak yer aldı.

Emekliye ocakta 356 TL zam geliyor! 2020 zamlı emekli maaşları ne kadar olacak?

Buna göre, 2019'un ikinci yarısındaki enflasyon, yani SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin Ocak zammının oranı yüzde 6.29 olacak. Maaşlarda buna göre 74,34 ile 356,06 lira arasında artış yaşanacak.

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Emekliye ocakta 356 TL zam geliyor! 2020 zamlı emekli maaşları ne kadar olacak?

NASIL DEĞİŞECEK?

Halen en düşük emekli aylığı bin 181 lira 87 kuruş. Bu maaş, eğer zam oranı yüzde 6.29 çıkarsa bin 256 lira 21 kuruşa çıkacak. En yüksek aylık ise bu tahmine göre 5 bin 660 lira 77 kuruştan 6 bin 16 lira 83 kuruşa ulaşacak.

Emekliye ocakta 356 TL zam geliyor! 2020 zamlı emekli maaşları ne kadar olacak?

Temmuz-Kasım enflasyonu yüzde 5.71 olarak gerçekleşmişti. Yani 5 aylık enflasyona göre zam oranı yüzde 5.71 çıktı. Aralık enflasyonuna göre bu oran artacak ya da azalacak..

Emekliye ocakta 356 TL zam geliyor! 2020 zamlı emekli maaşları ne kadar olacak?
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Emekliye ocakta 356 TL zam geliyor! 2020 zamlı emekli maaşları ne kadar olacak?
Emekliye ocakta 356 TL zam geliyor! 2020 zamlı emekli maaşları ne kadar olacak?

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