Emekliye ocakta 356 TL zam geliyor! 2020 zamlı emekli maaşları ne kadar olacak?

NASIL DEĞİŞECEK?

Halen en düşük emekli aylığı bin 181 lira 87 kuruş. Bu maaş, eğer zam oranı yüzde 6.29 çıkarsa bin 256 lira 21 kuruşa çıkacak. En yüksek aylık ise bu tahmine göre 5 bin 660 lira 77 kuruştan 6 bin 16 lira 83 kuruşa ulaşacak.