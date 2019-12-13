Emekliye ocakta 356 TL zam geliyor! 2020 zamlı emekli maaşları ne kadar olacak?
Emekliye ocakta 356 TL zam geliyor! 2020 zamlı emekli maaşları ne kadar olacak?
Milyonlarca SSK ve Bağ-Kur emeklisi için ocak zammı yaklaşırken 2020 emekli maaşları da yavaş yavaş belli olmaya başlıyor. Emekliler yeni yılda hesaplarına yatacak olan maaşları merakla beklerken internet üzerinden de 'zamlı emekli maaşları ne kadar olacak?' 'en düşük emekli maaşı ne kadar?' sorularının yanıtlarını arıyor. Yılın ikinci yarısındaki enflasyonun baz alınarak gerçekleştiği zam için beklenti anketine göre 6.29 zam tahmin edilirken maaşlarda 356 liraya varan artış görünüyor. İşte emekliye ocak zammı ile ilgili tüm detaylar...
Giriş Tarihi: 13.12.2019
09:40
Güncelleme Tarihi: 13.12.2019
09:42
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