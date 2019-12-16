Emekliye ocakta 370 lira zam! En düşük emekli maaşı ne kadar ve kaç TL olacak?

Emeklinin ocak zammı yaklaştıkça konuyla ilgili en güncel bilgiler de merakla bekleniyor. SSK ve Bağ-Kur'lulara bu yılın ikinci yarısındaki enflasyon oranında zam yapılacak. Memur emeklilerine de yüzde 4 zam ve 6 aylık enflasyon yüzde 5'i aşarsa fark yansıtılacak. Peki emekli maaşları ne kadar olacak? İşte o tablo!