Emekliye ocakta 370 lira zam! En düşük emekli maaşı ne kadar ve kaç TL olacak?
Emekliye ocakta 370 lira zam! En düşük emekli maaşı ne kadar ve kaç TL olacak?
Emekli maaşlarına ne kadar zam yapılacağı merak konusu. Ocak ayında yapılacak zam ile hem maaşları hem ek ödemeleri yükselecek olan SSK ve Bağ-Kur emeklisi milyonlarca vatandaş 'emekli maaşları ne kadar?' 'en düşük emekli maaşı' 'emekliye ocak zammı' sorgulamalarını yapıyor. Yılın ikinci yarısındaki enflasyon oranlarının baz alınarak gerçekleştiği zam oranının 6.29'luk olması beklenirken böylece maaşlar 74 ile 370 TL arasında artmış olacak.
Giriş Tarihi: 16.12.2019
09:40
Güncelleme Tarihi: 16.12.2019
09:41
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