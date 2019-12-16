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  • Emekliye ocakta 370 lira zam! En düşük emekli maaşı ne kadar ve kaç TL olacak?

Emekliye ocakta 370 lira zam! En düşük maaşı ne kadar ve kaç TL olacak?

maaşlarına ne kadar zam yapılacağı merak konusu. Ocak ayında yapılacak zam ile hem maaşları hem ek ödemeleri yükselecek olan SSK ve Bağ-Kur emeklisi milyonlarca vatandaş 'emekli maaşları ne kadar?' '' '' sorgulamalarını yapıyor. Yılın ikinci yarısındaki enflasyon oranlarının baz alınarak gerçekleştiği zam oranının 6.29'luk olması beklenirken böylece maaşlar 74 ile 370 TL arasında artmış olacak.

Giriş Tarihi: 16.12.2019 09:40 Güncelleme Tarihi: 16.12.2019 09:41
Emekliye ocakta 370 lira zam! En düşük emekli maaşı ne kadar ve kaç TL olacak?

Emeklinin ocak zammı yaklaştıkça konuyla ilgili en güncel bilgiler de merakla bekleniyor. SSK ve Bağ-Kur'lulara bu yılın ikinci yarısındaki enflasyon oranında zam yapılacak. Memur emeklilerine de yüzde 4 zam ve 6 aylık enflasyon yüzde 5'i aşarsa fark yansıtılacak. Peki maaşları ne kadar olacak? İşte o tablo!

Emekliye ocakta 370 lira zam! En düşük emekli maaşı ne kadar ve kaç TL olacak?

Merkez Bankası'nın beklenti anketindeki TÜFE tahminine göre SSK ve Bağ- Kur'lulara yüzde 6.29, memur emeklilerine yüzde 5.29 zam olacak.

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Emekliye ocakta 370 lira zam! En düşük emekli maaşı ne kadar ve kaç TL olacak?

EMEKLİ MAAŞLARI NE KADAR OLACAK?

Ocak'ta ayrıca maaşın yüzde 4'ü-5'i oranında olan ek ödeme de yeni aylıktan hesaplanacağı için artacak.

Emekliye ocakta 370 lira zam! En düşük emekli maaşı ne kadar ve kaç TL olacak?

Yüzde 6.29 artışa göre SSK ve Bağ-Kur'luların ek ödeme dahil gelirinde 74 ile 370 lira arasında artış yaşanacak.

Emekliye ocakta 370 lira zam! En düşük emekli maaşı ne kadar ve kaç TL olacak?

En düşük aylık bin 181 lira 86 kuruştan bin 256 lira 20 kuruşa, en yüksek aylık da 5 bin 887 liradan 6 bin 257 liraya ulaşacak..

Emekliye ocakta 370 lira zam! En düşük emekli maaşı ne kadar ve kaç TL olacak?

İŞTE ZAMLI EMEKLİ MAAŞI TABLOSU!

Emekliye ocakta 370 lira zam! En düşük emekli maaşı ne kadar ve kaç TL olacak?
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