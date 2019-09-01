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  • Emekliye promosyon müjdesi! Bankaların sunduğu emekli promosyonları ne kadar?

müjdesi! Bankaların sunduğu promosyonları ne kadar?

Ocak Zammı ile ilgili ilk bilgilerin gelmeye başlaması emekli vatandaşları heyecanlandırmış ve konuyla ilgili araştırmalar hız kazanmıştı. Diğer yandan bankaların emekli müşteri yarışı ve bununla birlikte emeklilere sundukları imkanlar da söz konusu olmaya devam ediyor. Emekliler bankalarla anlaşma yaparak promosyon ücreti alıyor. Bu ücretler 450 TL'den başlayıp 900 liraya kadar çıkabiliyor. Anlaşmalar 3 yıllık oluyor. Bu üç yıl boyunca maaşı o bankadan alma sözü veriliyor. İşte emekli promosyon ve ikramiye ile ilgili tüm detaylar...

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Giriş Tarihi: 01.09.2019 10:02 Güncelleme Tarihi: 01.09.2019 10:03
Emekliye promosyon müjdesi! Bankaların sunduğu emekli promosyonları ne kadar?

Hem mevcut emekliler hem de maaşı yeni bağlananlar, promosyon ve bayram ikramiyesi ile ek gelir elde ediyor. Emekliler 3 yıllık dönem için maaşına göre 300, 375, 450 lira promosyon alıyor.

Emekliye promosyon müjdesi! Bankaların sunduğu emekli promosyonları ne kadar?

maaşı pastasındaki payını artırmak isteyen bankalar ise ya promosyon tutarını yükseltiyor ya da taban promosyona ilave özel faydalar sağlıyor.

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Emekliye promosyon müjdesi! Bankaların sunduğu emekli promosyonları ne kadar?

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Özel bankalarda halen 900 liraya varan promosyon tutarı görülüyor. Ayrıca müşteri getirenlere bankaya kazandırdığı her emekli için 100-125 lira verenler de var.

Emekliye promosyon müjdesi! Bankaların sunduğu emekli promosyonları ne kadar?

Bankalarda 2 gün erken maaş, ücretsiz havale- EFT işlemleri, faturalarda indirim gibi ek fırsatlar da sunuluyor.

Emekliye promosyon müjdesi! Bankaların sunduğu emekli promosyonları ne kadar?

Şubede işlem önceliği, eve teslim maaş, ücretsiz tıbbi danışmanlık ve ambulans, krediler ve mevduatta özel faiz gibi imkanlar da emeklilere sunulan faydalar arasında bulunuyor.

Emekliye promosyon müjdesi! Bankaların sunduğu emekli promosyonları ne kadar?

SENEYE İKİNCİ ÖDEME

Promosyon uygulaması başladığında bankadan ödeme alanların 3 yıllık süresi 2020'de bitiyor. Banka promosyonları Mart 2017'de başlamıştı.

Emekliye promosyon müjdesi! Bankaların sunduğu emekli promosyonları ne kadar?

Bu tarihte başvurup 3 yıllık promosyon alanlar, Mart 2020'den itibaren ikinci kez bu imkandan yararlanabilecek. Bu tarihten itibaren promosyon kampanyalarının daha da kızışması bekleniyor.

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