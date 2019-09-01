Emekliye promosyon müjdesi! Bankaların sunduğu emekli promosyonları ne kadar?

Emekli Ocak Zammı ile ilgili ilk bilgilerin gelmeye başlaması emekli vatandaşları heyecanlandırmış ve konuyla ilgili araştırmalar hız kazanmıştı. Diğer yandan bankaların emekli müşteri yarışı ve bununla birlikte emeklilere sundukları imkanlar da söz konusu olmaya devam ediyor. Emekliler bankalarla anlaşma yaparak promosyon ücreti alıyor. Bu ücretler 450 TL'den başlayıp 900 liraya kadar çıkabiliyor. Anlaşmalar 3 yıllık oluyor. Bu üç yıl boyunca maaşı o bankadan alma sözü veriliyor. İşte emekli promosyon ve ikramiye ile ilgili tüm detaylar...