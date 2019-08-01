Emekliye ve memura ek 830 TL! Emeklileri ilgilendiren toplu sözleşme görüşmeleri başlıyor!
Emekliye ve memura ek 830 TL! Emeklileri ilgilendiren toplu sözleşme görüşmeleri başlıyor!
Milyonlarca emekli ve memur bugün başlayacak olan toplu sözleşme görüşmelerini merakla bekliyor. Toplu sözleşmede, aile yardımının artırılması, emeklilerin de kapsama alınma konuları masaya yatırılacak. Eğer talepler gerçekleşirse, 2 çocuğu olan memur ve emekli ayda 830 lira aile yardımı alacak. İşte toplu sözleşme ve emekli maaşları ile ilgili ayrıntılar...