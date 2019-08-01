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  • Emekliye ve memura ek 830 TL! Emeklileri ilgilendiren toplu sözleşme görüşmeleri başlıyor!

Emekliye ve memura ek 830 TL! Emeklileri ilgilendiren görüşmeleri başlıyor!

Milyonlarca ve memur bugün başlayacak olan görüşmelerini merakla bekliyor. Toplu sözleşmede, aile yardımının artırılması, emeklilerin de kapsama alınma konuları masaya yatırılacak. Eğer talepler gerçekleşirse, 2 çocuğu olan memur ve emekli ayda 830 lira aile yardımı alacak. İşte toplu sözleşme ve emekli maaşları ile ilgili ayrıntılar...

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Giriş Tarihi: 01.08.2019 09:01 Güncelleme Tarihi: 01.08.2019 09:04
Emekliye ve memura ek 830 TL! Emeklileri ilgilendiren toplu sözleşme görüşmeleri başlıyor!

Milyonlarca memur ve emekliyi heyecanı sardı. Bugün başlayacak toplu sözleşme görüşmelerinde hem memurların hem de memur emeklilerinin 2020 ve 2021 yıllarında maaşlarında yapılacak artışlar belirlenecek.

Emekliye ve memura ek 830 TL! Emeklileri ilgilendiren toplu sözleşme görüşmeleri başlıyor!

Ayrıca gelirleri artıracak pek çok talep de karara bağlanacak. Bunlar arasında aile yardımıyla ilgili talepler ön sıralarda yer alıyor.

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Emekliye ve memura ek 830 TL! Emeklileri ilgilendiren toplu sözleşme görüşmeleri başlıyor!

TUTAR ARTIŞI MASADA

Memur-Sen, gösterge rakamının eş yardımında 4.000'e, çocuk yardımında da yaş ayrımı olmadan 1.000'e çıkarılmasını, memur emeklilerinin de aile yardımından yararlanmasını talep ediyor.

Emekliye ve memura ek 830 TL! Emeklileri ilgilendiren toplu sözleşme görüşmeleri başlıyor!

Bu talep hayata geçerse; mevcut katsayılara göre eş yardımı 295,47 liradan 553,83 liraya, çocuk yardımı da 34,61-69,22 liradan yaş ayrımı yapılmaksızın 138,46 liraya yükselecek.

Emekliye ve memura ek 830 TL! Emeklileri ilgilendiren toplu sözleşme görüşmeleri başlıyor!

Memurların aile yardımı artarken, emekliler de bu ödemeden yararlanmaya başlayacak. 2 çocuğu olan ve eşi çalışmayan memur ve aylık 830,75 lira ek gelir elde edecek.

Emekliye ve memura ek 830 TL! Emeklileri ilgilendiren toplu sözleşme görüşmeleri başlıyor!

Memur emeklilerine aile yardımı talebi kabul edilirse, tüm emeklileri kapsayacak şekilde hayata geçirilmesi bekleniyor.

Emekliye ve memura ek 830 TL! Emeklileri ilgilendiren toplu sözleşme görüşmeleri başlıyor!

ENGELLİYE YÜZDE 50 DAHA FAZLA

Memur-Sen, aile yardımının yüzde 40 engelli çocuklar için yüzde 50 artırımlı olarak ödenmeye devam edilmesini istedi.

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