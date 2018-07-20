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ye yaz kazancı

12 milyon bayram ikramiyesi ile ek gelire kavuştu. Hem çifte ikramiye hem de zam ile emekliler Haziran, Temmuz ve Ağustos'ta 2 bin 172 ile 4 bin 185 lira arasında ek kazanç elde etmiş olacak.

Giriş Tarihi: 20.07.2018 10:33 Güncelleme Tarihi: 20.07.2018 10:37
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ye yaz kazancı
Emekliye yaz kazancı

EKSTRA GELİR ELDE ETTİ

Her yıl Ocak ve Temmuz'da zam alan ler, Ramazan ve Kurban bayramlarından önce biner lira ikramiyenin hayata geçirilmesiyle ekstra gelir elde etti.

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ye yaz kazancı
Emekliye yaz kazancı

Temmuz zammının oranı da SSK ve Bağ-Kur lerinde yüzde 9.17, memur emeklilerinde yüzde 8.65 olarak gerçekleşti. Geçen ay ikramiyelerini alan, bu ay zamlı maaşlarını ceplerine koymaya başlayan emekliler, önümüzdeki ay da bin lira ikramiyeden yararlanacak.

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ye yaz kazancı
Emekliye yaz kazancı

lerin Haziran, Temmuz ve Ağustos'ta ikramiye ve zam farkı olarak toplam ek kazancı 2 bin 172 ile 4 bin 185 lira arasında gerçekleşecek. Bu ay en düşük memur emeklisi aylığı bin 978 liradan 171 lira artışla 2 bin 149 liraya yükseldi. En yüksek memur emeklisi aylığı da ek ödeme dahil 12 bin 634 lira 74 kuruştan bin 92 lira 90 kuruş artışla 13 bin 727 lira 64 kuruşa çıktı.

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ye yaz kazancı
Emekliye yaz kazancı

Memur lerinin bu yaz 2 biner lira ikramiye ve 2 aylık zam farkıyla toplam ek kazancı, 2 bin 342-4 bin 185 lira arasında olacak. Ek ödeme dahil en düşük maaş 2000'den önce emekli olan SSK'lılarda 144 lira artışla bin 713 liraya, 2000'den sonra emekli olanlarda ise 86 lira zamla bin 21 liraya ulaştı.

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ye yaz kazancı
Emekliye yaz kazancı

En düşük esnaf si aylığı da 128 lira artışla bin 533 liraya yükseldi. SSK ve Bağ-Kur emeklilerinde en yüksek maaş ise ek ödeme dahil 4 bin 660 lira 51 kuruştan 427,36 lira artışla 5 bin 87 lira 87 kuruşa çıktı.

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ye yaz kazancı
Emekliye yaz kazancı

Buna göre; SSK'lıların bu yaz ek kazancı 2000'den önce olanlarda 2 bin 288-2 bin 854, 2000'den sonra emekli olanlarda 2 bin 172-2 bin 854 lira arasında olacak.

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ye yaz kazancı
Emekliye yaz kazancı

Esnafta da bu aralık 2 bin 256-2 bin 854 lira olarak gerçekleşecek..

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