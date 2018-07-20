Emekliye yaz kazancı

Emeklilerin Haziran, Temmuz ve Ağustos'ta ikramiye ve zam farkı olarak toplam ek kazancı 2 bin 172 ile 4 bin 185 lira arasında gerçekleşecek. Bu ay en düşük memur emeklisi aylığı bin 978 liradan 171 lira artışla 2 bin 149 liraya yükseldi. En yüksek memur emeklisi aylığı da ek ödeme dahil 12 bin 634 lira 74 kuruştan bin 92 lira 90 kuruş artışla 13 bin 727 lira 64 kuruşa çıktı.