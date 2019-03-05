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  • Emekli ikramiyesi ile yaz kazancı! Tüm emekliler faydalanacak - İkramiyeler ne zaman yatacak?

ile yaz kazancı! Tüm emekliler faydalanacak - İkramiyeler ne zaman yatacak?

Emekli maaşına ve ile ilgili tüm son dakika gelişmeler, vatandaşlar için daima merak konusu olmuştur. "Emekliler zam ne zaman yapılacak?" ve "Emekli ikramiyesi ne zaman ve ne kadar olacak?" soruları bugünün de önde gelen araştırma konularından. Tüm emeklile 2019 yazını kazançlı geçirecek. 2019 yılında emeklilere 27-31 Mayıs tarihlerinde biner lira ikramiye ödenirken, yine 2019 yılı Temmuz ayı emekliler için zam ayı olacak. İkinci bin liralık ikramiyenin ise 5-9 Ağustos tarhilerinde ödenmesi bekleniyor. İşte milyonlarca emeklinin merakle beklediği ikramiye haberinin detayları...

Giriş Tarihi: 05.03.2019 07:24 Güncelleme Tarihi: 05.03.2019 08:05
Emekli ikramiyesi ile yaz kazancı! Tüm emekliler faydalanacak - İkramiyeler ne zaman yatacak?

Emekliler merakla 2019'da yapılacak zamları ve verilecek ikramiyeleri araştırıyorlar. Bu yıl emekliler kazançlı bir yaz geçirecek. Senenin ilk ayı ocakta tüm emeklilere yapılan zammın, şubatta da ek ödeme dahil maaşı bin liranın altında olanlara yansıtılan seyyanen artışın ardından, kazanımlar devam edecek. İşte 2019 emekli ikramiyeleri ve tarihleri ile ilgili son dakika bilgileri...

Emekliye yaz kazancı! Tüm emekliler faydalanacak...

Emekliye yaz kazancı! Tüm emekliler faydalanacak...

Bu yılın ilk bayram ikramiyesi Mayıs'ta ödenecek. Bu yıl Ramazan Bayramı 4-6 Haziran'da kutlanacak.

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Emekliye yaz kazancı! Tüm emekliler faydalanacak...

Emekliye yaz kazancı! Tüm emekliler faydalanacak...

3 Haziran, arefe günü. 1 ve 2 Haziran da hafta sonuna denk geliyor. Bu nedenle emeklilere bayram ikramiyesinin Mayıs sonunda ödenmesi bekleniyor.

Emekliye yaz kazancı! Tüm emekliler faydalanacak...

Emekliye yaz kazancı! Tüm emekliler faydalanacak...

Ödemeler büyük ihtimalle 27-31 Mayıs arasında yatırılacak.

Emekliye yaz kazancı! Tüm emekliler faydalanacak...

Emekliye yaz kazancı! Tüm emekliler faydalanacak...

Ödemelerin yatırıldığı tarihe kadar emekli aylığı bağlananlar da ikramiyeden yararlanacak. Kesin tarihi Kurumu duyuracak.


Emekliye yaz kazancı! Tüm emekliler faydalanacak...

Emekliye yaz kazancı! Tüm emekliler faydalanacak...

EMEKLİYE 2019 TEMMUZ'DA YENİ MAAŞ
Tüm emeklilerin maaşına Temmuz'da ise yansıtılacak. SSK ve Bağ-Kur emeklileri bu yılın ilk yarısında gerçekleşen enflasyon oranında zam alacak.

Emekliye yaz kazancı! Tüm emekliler faydalanacak...

Emekliye yaz kazancı! Tüm emekliler faydalanacak...

Memur emeklilerine ise yüzde 5 ve bu yılın ilk yarısındaki enflasyon yüzde 4'ü aşarsa fark verilecek.

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