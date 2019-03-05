Emekli ikramiyesi ile yaz kazancı! Tüm emekliler faydalanacak - İkramiyeler ne zaman yatacak?

Emekliler merakla 2019'da yapılacak zamları ve verilecek ikramiyeleri araştırıyorlar. Bu yıl emekliler kazançlı bir yaz geçirecek. Senenin ilk ayı ocakta tüm emeklilere yapılan zammın, şubatta da ek ödeme dahil maaşı bin liranın altında olanlara yansıtılan seyyanen artışın ardından, kazanımlar devam edecek. İşte 2019 emekli ikramiyeleri ve tarihleri ile ilgili son dakika bilgileri...