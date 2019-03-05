Emekli ikramiyesi ile yaz kazancı! Tüm emekliler faydalanacak - İkramiyeler ne zaman yatacak?
Emekli ikramiyesi ile yaz kazancı! Tüm emekliler faydalanacak - İkramiyeler ne zaman yatacak?
Emekli maaşına zam ve emekli ikramiyesi ile ilgili tüm son dakika gelişmeler, vatandaşlar için daima merak konusu olmuştur. "Emekliler zam ne zaman yapılacak?" ve "Emekli ikramiyesi ne zaman ve ne kadar olacak?" soruları bugünün de önde gelen araştırma konularından. Tüm emeklile 2019 yazını kazançlı geçirecek. 2019 yılında emeklilere 27-31 Mayıs tarihlerinde biner lira ikramiye ödenirken, yine 2019 yılı Temmuz ayı emekliler için zam ayı olacak. İkinci bin liralık ikramiyenin ise 5-9 Ağustos tarhilerinde ödenmesi bekleniyor. İşte milyonlarca emeklinin merakle beklediği ikramiye haberinin detayları...
Giriş Tarihi: 05.03.2019
07:24
Güncelleme Tarihi: 05.03.2019
08:05