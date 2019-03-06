Emekliye zam konusunda güzel haber! Emekli maaşlarına en az yüzde 5 zam geliyor - Peki ne zaman yapılacak?

Türkiye'de 12 milyon emekli, maaşlara yapılacak zammı yakından takip ediyor. SSK ve Bağkur emeklilerileri zam oranını araştırırken, detaylar da belli olmaya başladı. "İlk 6 aylık dönemdi emekli maaşlarına ne kadar zam yapılacak?" sorusu da merak konusu oldu. Gelen son bilgilere göre yaklaşık 12.3 milyon emekli bu yılın ikinci zammını Temmuz'da alacak.