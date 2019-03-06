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  • Emekliye zam konusunda güzel haber! Emekli maaşlarına en az yüzde 5 zam geliyor - Peki ne zaman yapılacak?

Emekliye konusunda güzel haber! Emekli maaşlarına en az yüzde 5 zam geliyor - Peki ne zaman yapılacak?

Emeklilere konusu uzun süredir gündemdeyken memur emekileri ile ilgili yeni gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. İki milyonun üzerinde memur emeklisine 'da yüzde 5 zam yapılmasına kesin gözüyle bakılırken, farkı oluştuğu takdirde söz konusu oran artabilecek. ve Bağ-Kur emeklilerine de 6 aylık enflasyon kadar zam olacak. Peki, temmuz zammının detayları bu kadar mı? İşte milyonlarca emeklinin yakından takip ettiği ve emekliye zam haberlerinin araştırıldığı bugünlerde, bu yaz yapılması beklenen zammı ile ilgili tüm bilgiler ve son dakika gelişmeleri...

Giriş Tarihi: 06.03.2019 07:14 Güncelleme Tarihi: 06.03.2019 07:50
Emekliye zam konusunda güzel haber! Emekli maaşlarına en az yüzde 5 zam geliyor - Peki ne zaman yapılacak?

'de 12 milyon emekli, maaşlara yapılacak zammı yakından takip ediyor. ve Bağkur emeklilerileri oranını araştırırken, detaylar da belli olmaya başladı. "İlk 6 aylık dönemdi emekli maaşlarına ne kadar zam yapılacak?" sorusu da merak konusu oldu. Gelen son bilgilere göre yaklaşık 12.3 milyon emekli bu yılın ikinci zammını 'da alacak.

Emekliye zam konusunda güzel haber! Emekli maaşlarına en az yüzde 5 zam geliyor - Peki ne zaman yapılacak?

oranında bu yılın ilk 6 aylık döneminde gerçekleşen oranı belirleyici olacak.

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Emekliye zam konusunda güzel haber! Emekli maaşlarına en az yüzde 5 zam geliyor - Peki ne zaman yapılacak?

6 aylık ; ve Bağ-Kur emeklilerinin oranını, memur emeklilerinin ise enflasyon farkı alıp almayacağını ortaya koyacak.

Emekliye zam konusunda güzel haber! Emekli maaşlarına en az yüzde 5 zam geliyor - Peki ne zaman yapılacak?

Oran merakla beklenirken, memur emeklilerinin en az yüzde 5 alacağı kesin.

Emekliye zam konusunda güzel haber! Emekli maaşlarına en az yüzde 5 zam geliyor - Peki ne zaman yapılacak?

Bunun üstüne çıkılıp çıkılmayacağını ise verileri gösterecek.

Emekliye zam konusunda güzel haber! Emekli maaşlarına en az yüzde 5 zam geliyor - Peki ne zaman yapılacak?

ve Bağ-Kur emeklileri her yıl Ocak ve 'da bir önceki 6 aylık dönemde gerçekleşen oranında alırken, memur emeklilerine ise toplu sözleşmede belirlenen artışlar yansıtılıyor.

Emekliye zam konusunda güzel haber! Emekli maaşlarına en az yüzde 5 zam geliyor - Peki ne zaman yapılacak?

Bu kapsamda Ocak'ta maaşları yüzde 10.19 oranında artırılan ve Bağ- Kur emeklilerine, 'da bu yılın ilk 6 aylık döneminde gerçekleşen oranında verilecek.

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