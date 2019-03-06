Emekliye zam konusunda güzel haber! Emekli maaşlarına en az yüzde 5 zam geliyor - Peki ne zaman yapılacak?
Emekliye zam konusunda güzel haber! Emekli maaşlarına en az yüzde 5 zam geliyor - Peki ne zaman yapılacak?
Emeklilere zam konusu uzun süredir gündemdeyken memur emekileri ile ilgili yeni gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. İki milyonun üzerinde memur emeklisine Temmuz'da yüzde 5 zam yapılmasına kesin gözüyle bakılırken, enflasyon farkı oluştuğu takdirde söz konusu oran artabilecek. SSK ve Bağ-Kur emeklilerine de 6 aylık enflasyon kadar zam olacak. Peki, temmuz zammının detayları bu kadar mı? İşte milyonlarca emeklinin yakından takip ettiği ve emekliye zam haberlerinin araştırıldığı bugünlerde, bu yaz yapılması beklenen emekli maaşı zammı ile ilgili tüm bilgiler ve son dakika gelişmeleri...
Giriş Tarihi: 06.03.2019
07:14
Güncelleme Tarihi: 06.03.2019
07:50