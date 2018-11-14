Emekliye zam müjdesi! Emekli maaşları ne kadar olacak? (Ocak zammı)
Emekliye zam müjdesi! Emekli maaşları ne kadar olacak? (Ocak zammı)
Uzun süredir gündemde olan emekli zammı konusunda son dakika gelişmeleri yaşanmaya devam ediyor. Emekliye ocak zammı çerçevesinde vatandaşlar da hergün arama motoru Google üzerinden ilgiyle araştırmalarını sürdürüyor. Bu çerçevede emeklilere yapılacak Ocak ayı zammının miktarı da belli oldu! İşte emekli zammı hakkındaki son detaylar! Emekli zammıyla ilgili son dakika bilgileri ve tüm ayrıntılar özel olarak hazırladığımız haberimizde...
Giriş Tarihi: 14.11.2018 15:13 Güncelleme Tarihi: 14.11.2018 15:14