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Emekliye zam müjdesi! Emekli maaşları ne kadar olacak? ()

Uzun süredir gündemde olan konusunda son dakika gelişmeleri yaşanmaya devam ediyor. çerçevesinde vatandaşlar da hergün arama motoru Google üzerinden ilgiyle araştırmalarını sürdürüyor. Bu çerçevede emeklilere yapılacak Ocak ayı zammının miktarı da belli oldu! İşte emekli zammı hakkındaki son detaylar! Emekli zammıyla ilgili son dakika bilgileri ve tüm ayrıntılar özel olarak hazırladığımız haberimizde...

Giriş Tarihi: 14.11.2018 15:13 Güncelleme Tarihi: 14.11.2018 15:14
Emekliye zam müjdesi! Emekli maaşları ne kadar olacak? (Ocak zammı)

Sayıları 12 milyonu aşan emekliler büyük bir ilgiyle miktarını merak ediyor. Emeklilere ocak zammı ne kadar olacak? sorusu da vatandaşlar tarafından en çok araştırılan konular arasında ilk sırada yer alıyor. Hesaplanan 4 aylık enflasyona göre SSK ve Bağ-Kur emeklilerine yapılacak Ocak zammının oranı % 12.26 olacak! İşte tüm ayrıntılar...

Emekliye zam müjdesi! Emekli maaşları ne kadar olacak? (Ocak zammı)

%12.25 ZAM!

2018'in ikinci 6 aylık döneminde enflasyon, SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin nı gösterecek. Bunun 4 aylık bölümünü verisi belli oldu.

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Emekliye zam müjdesi! Emekli maaşları ne kadar olacak? (Ocak zammı)

Türkiye İstatistik Kurumu verilerine göre, Temmuz-Ekim enflasyonu yüzde 12.26 olarak gerçekleşti. Yani 4 aylık enflasyona göre zam oranı yüzde 12.26 görünüyor.

Emekliye zam müjdesi! Emekli maaşları ne kadar olacak? (Ocak zammı)

NASIL DEĞİŞECEK?

Kasım ve Aralık enflasyonuna göre bu oran artabilecek ya da azalabilecek. TAKVİM, şu ana kadar oluşan yüzde 12.26'lık artışa göre yeni maaşları hesapladı.

Emekliye zam müjdesi! Emekli maaşları ne kadar olacak? (Ocak zammı)

Hazırladığımız tabloya bakan emekliler, maaşları hakkında bilgi sahibi olabilecek. Halen en düşük emekli aylığı ek ödeme dahil bin 21 lira 39 kuruş seviyesinde.

Emekliye zam müjdesi! Emekli maaşları ne kadar olacak? (Ocak zammı)

Yüzde 12.26'lık artışa göre bu maaş bin 146 lira 61 kuruşa çıkacak. Böylece bu maaşta 125,22 lira artış gerçekleşecek.

Emekliye zam müjdesi! Emekli maaşları ne kadar olacak? (Ocak zammı)

En yüksek aylık ise yüzde 12.26'lık zamla 5 bin 491 lira 97 kuruşa yükselecek. En yüksek maaşta 599,78 lira artış olacak.

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