Emekliye zam müjdesi! Emekli maaşları ne kadar olacak? (Ocak zammı)

Sayıları 12 milyonu aşan emekliler büyük bir ilgiyle Ocak zammı miktarını merak ediyor. Emeklilere ocak zammı ne kadar olacak? sorusu da vatandaşlar tarafından en çok araştırılan konular arasında ilk sırada yer alıyor. Hesaplanan 4 aylık enflasyona göre SSK ve Bağ-Kur emeklilerine yapılacak Ocak zammının oranı % 12.26 olacak! İşte tüm ayrıntılar...