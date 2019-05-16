Emekliye zam oranı netleşiyor! İşte bayram ikramiyesi tarihi ve emekli maaşı zammı

Yaklaşık 12 milyon emekliye verilecek emekli maaşı için tarih yaklaşıyor. 2019'un ikinci zammı olacak olan Temmuz emekli maaşı zammı nasıl hesaplanacak? Zam oranında enflasyon belirleyici olacağından, emekliler meraklı bekleyiş içerisinde bulunuyor. İşte bu sene emekli maaşı bayram ikramiyesinin ne zaman yatacağı ve emekliler için yapılacak Temmuz zammı hakkında detaylı bilgiler...