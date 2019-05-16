Emekliye zam oranı netleşiyor! İşte bayram ikramiyesi tarihi ve emekli maaşı zammı

Milyonlarca emekli gözünü Temmuz 2019 zammına çevirmiş durumda. "Emekli maaşı zammı ne kadar olacak?" sorusunun cevabı araştırılırken, bugüne kadar, yani 4 aylık enflasyona göre SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin zam oranı yüzde 4. Tahminler, emekli maaşı zam oranının yüzde altıyı bulup, genel olarak maaşlarda 67 TL'den başlayarak 323 TL'ye kadar bir artış olacağı yönünde. Öte yandan "Emekli bayram ikramiyesi ne zaman yatacak?" sorusu da en çok merak edilen konuların başında geliyor. İşte hem emekli maaşı hem de bayram ikramiyesi ile ilgili detaylar...
Giriş Tarihi: 16.05.2019
07:56
Güncelleme Tarihi: 16.05.2019
08:17