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Emekliye oranı netleşiyor! İşte tarihi ve zammı

Milyonlarca emekli gözünü Temmuz zammına çevirmiş durumda. " zammı ne kadar olacak?" sorusunun cevabı araştırılırken, bugüne kadar, yani 4 aylık enflasyona göre SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin oranı yüzde 4. Tahminler, emekli maaşı zam oranının yüzde altıyı bulup, genel olarak maaşlarda 67 TL'den başlayarak 323 TL'ye kadar bir artış olacağı yönünde. Öte yandan "Emekli ne zaman yatacak?" sorusu da en çok merak edilen konuların başında geliyor. İşte hem emekli maaşı hem de bayram ikramiyesi ile ilgili detaylar...

Giriş Tarihi: 16.05.2019 07:56 Güncelleme Tarihi: 16.05.2019 08:17
Emekliye zam oranı netleşiyor! İşte bayram ikramiyesi tarihi ve emekli maaşı zammı

Yaklaşık 12 milyon emekliye verilecek için tarih yaklaşıyor. 'un ikinci zammı olacak olan Temmuz emekli maaşı zammı nasıl hesaplanacak? oranında enflasyon belirleyici olacağından, emekliler meraklı bekleyiş içerisinde bulunuyor. İşte bu sene emekli maaşı bayram ikramiyesinin ne zaman yatacağı ve emekliler için yapılacak Temmuz zammı hakkında detaylı bilgiler...

Emekliye zam oranı netleşiyor! İşte bayram ikramiyesi tarihi ve emekli maaşı zammı

İlk 6 ayda gerçekleşecek enflasyon SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin oranını, memur emeklilerinin ise yüzde 5'lik artışa ilaveten fark alıp almayacağını gösterecek.

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Emekliye zam oranı netleşiyor! İşte bayram ikramiyesi tarihi ve emekli maaşı zammı

Yılın 4 aylık döneminin enflasyonu yüzde 4 olarak gerçekleşti. Geriye 2 adım kaldı, gözler Mayıs ve Haziran enflasyonuna çevrildi.

Emekliye zam oranı netleşiyor! İşte bayram ikramiyesi tarihi ve emekli maaşı zammı

Şu ana kadar gerçekleşen yüzde 4'lük oran, SSK ve Bağ-Kur emeklilerine 45 ile 215 lira arasında getirdi.

Emekliye zam oranı netleşiyor! İşte bayram ikramiyesi tarihi ve emekli maaşı zammı

Merkez Bankası'nın Nisan ayı beklenti anketine göre ise ilk 6 aylık enflasyon yüzde 6 olarak gerçekleşecek.

Emekliye zam oranı netleşiyor! İşte bayram ikramiyesi tarihi ve emekli maaşı zammı

Bu durumda SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin maaşında 67 ile 323 lira arasında artış olacak.

Emekliye zam oranı netleşiyor! İşte bayram ikramiyesi tarihi ve emekli maaşı zammı

En düşük aylık bin 193 lira, en yüksek aylık 5 bin 714 lira olacak.

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