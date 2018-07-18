Emekliye zam rehberi

EK ÖDEMEDEKİ ARTIŞ NASIL OLUYOR?
Ek ödeme maaş üzerinden yüzde 4 ya da yüzde 5 oranında hesaplandığından, maaş arttıkça ek ödeme de artıyor. Örneğin; maaşı 2 bin lira olan emekli 80 lira (2.000 x % 4) da ek ödeme alıyordu. Emeklinin hesabına her ay 2 bin 80 lira yatıyordu. Bu kişi SSK emeklisiyse, maaşı bu ay 183,40 lira (2.000 x % 9.17) artışla 2 bin 183 lira 40 kuruşa yükseldi. Ek ödeme de yeni maaş üzerinden hesaplandığından, 87,33 liraya (2.183,40 x % 4) çıktı. Emeklinin eline bu ay 2 bin 270lira 73 kuruş geçecek.