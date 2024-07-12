En çok iş bulan meslekler belli oldu! İŞKUR sonuçları açıkladı

13 SEKTÖRÜN AÇIK İŞ ORANI GENEL ORTALAMANIN ALTINDA

Rapora göre, araştırma kapsamında yer alan 17 sektörden 4'ünün açık iş oranı Türkiye genelinin üzerindeyken, 13 sektörün açık iş oranı genel ortalamanın altında kaldı.

1-9 çalışanı olan işletmelerde toplam 114 bin 552 açık iş, 10 ve daha fazla çalışanı olan işletmelerde ise 156 bin 209 açık iş olduğu görüldü.

Bu kapsamda, 2024'ün ikinci çeyreği itibarıyla en yüksek açık iş oranının yüzde 2,9 ile "Konaklama ve Yiyecek Hizmeti Faaliyetleri" sektöründe olduğu belirlendi.

Bu sektörü, yüzde 2,3'lük açık iş oranı ile "İmalat" ve yüzde 1,7'lik açık iş oranı ile "Kültür, Sanat Eğlence, Dinlence ve Spor" sektörü takip etti.