Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Galeri En çok iş bulan meslekler belli oldu! İŞKUR sonuçları açıkladı
Giriş Tarihi: 12.07.2024 15:45 Güncelleme Tarihi: 12.07.2024 15:45

En çok iş bulan meslekler belli oldu! İŞKUR sonuçları açıkladı

İŞKUR'un 'Açık İş İstatistikleri Araştırması'na göre en fazla iş bulan meslekler ve en çok işçi aranan meslekler belli oldu. Araştırma kapsamında yer alan 17 sektörden 4'ünün açık iş oranı Türkiye genelinin üzerindeyken, 13 sektörün açık iş oranı genel ortalamanın altında kaldı.

AA
En çok iş bulan meslekler belli oldu! İŞKUR sonuçları açıkladı

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, 1 ve üzeri çalışanı bulunan 17 bin 181 işletmeyle yapılan görüşmelerde 270 bin 761 açık iş, işveren tarafından talep edilen ve ihtiyaç duyulan eleman tespit ettiklerini bildirdi.

En çok iş bulan meslekler belli oldu! İŞKUR sonuçları açıkladı

İŞKUR "AÇIK İŞ İSTATİSTİKLERİ ARAŞTIRMASI" SONUÇLARI AÇIKLANDI

Bakan Işıkhan, sosyal medya hesabından, en fazla işçi talep eden sektörleri ve en çok işçi aranan meslekleri belirlemek amacıyla İŞKUR tarafından hazırlanan Açık İş İstatistikleri Araştırması'nın 2024 yılı ikinci çeyrek sonuç raporunun yayımlandığını duyurdu.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
En çok iş bulan meslekler belli oldu! İŞKUR sonuçları açıkladı

"1 ve üzeri çalışanı bulunan 17 bin 181 işletmeyle iletişime geçerek 270 bin 761 açık iş (işveren tarafından talep edilen-ihtiyaç duyulan eleman) tespit ettik." ifadelerini kullanan Işıkhan, açık işleri inceleyerek kendilerine uygun işe başvurmak isteyenleri "http://esube.iskur.gov.tr" adresini ziyarete davet etti.

En çok iş bulan meslekler belli oldu! İŞKUR sonuçları açıkladı

13 SEKTÖRÜN AÇIK İŞ ORANI GENEL ORTALAMANIN ALTINDA

Rapora göre, araştırma kapsamında yer alan 17 sektörden 4'ünün açık iş oranı Türkiye genelinin üzerindeyken, 13 sektörün açık iş oranı genel ortalamanın altında kaldı.

1-9 çalışanı olan işletmelerde toplam 114 bin 552 açık iş, 10 ve daha fazla çalışanı olan işletmelerde ise 156 bin 209 açık iş olduğu görüldü.

Bu kapsamda, 2024'ün ikinci çeyreği itibarıyla en yüksek açık iş oranının yüzde 2,9 ile "Konaklama ve Yiyecek Hizmeti Faaliyetleri" sektöründe olduğu belirlendi.

Bu sektörü, yüzde 2,3'lük açık iş oranı ile "İmalat" ve yüzde 1,7'lik açık iş oranı ile "Kültür, Sanat Eğlence, Dinlence ve Spor" sektörü takip etti.

En çok iş bulan meslekler belli oldu! İŞKUR sonuçları açıkladı

SEKTÖRLERDE EN FAZLA ARANAN MESLEKLER

Açık iş oranı en yüksek olan "Konaklama ve Yiyecek Hizmeti Faaliyetleri" sektöründe en fazla aranan mesleklerin sırasıyla, servis elemanı (garson), kat hizmetleri elemanı, mutfak görevlisi, servis komisi ve bulaşıkçı (stevard) olduğu görüldü.

"İmalat" sektöründe en fazla aranan meslekler ise makineci (dikiş), konfeksiyon işçisi, metal işleri seri üretim tezgah işçisi, gazaltı kaynakçısı (mig-mag kaynakçısı) ve ayakkabı imalatçısı (montaj) olarak belirlendi.

"Kültür, Sanat Eğlence, Dinlence ve Spor" sektöründe ise en çok servis elemanı (garson), temizlik görevlisi, antrenör (spor eğitmeni), fitness eğitmeni ve belletici mesleklerinde açık iş bulunduğu tespit edildi.

SON DAKİKA