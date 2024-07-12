En çok iş bulan meslekler belli oldu! İŞKUR sonuçları açıkladı

SEKTÖRLERDE EN FAZLA ARANAN MESLEKLER
Açık iş oranı en yüksek olan "Konaklama ve Yiyecek Hizmeti Faaliyetleri" sektöründe en fazla aranan mesleklerin sırasıyla, servis elemanı (garson), kat hizmetleri elemanı, mutfak görevlisi, servis komisi ve bulaşıkçı (stevard) olduğu görüldü.
"İmalat" sektöründe en fazla aranan meslekler ise makineci (dikiş), konfeksiyon işçisi, metal işleri seri üretim tezgah işçisi, gazaltı kaynakçısı (mig-mag kaynakçısı) ve ayakkabı imalatçısı (montaj) olarak belirlendi.
"Kültür, Sanat Eğlence, Dinlence ve Spor" sektöründe ise en çok servis elemanı (garson), temizlik görevlisi, antrenör (spor eğitmeni), fitness eğitmeni ve belletici mesleklerinde açık iş bulunduğu tespit edildi.