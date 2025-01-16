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Haberler Galeri EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI SON DAKİKA! Kanun teklifi Meclis'ten geçti: Asgari ücret desteği de netleşti
Giriş Tarihi: 16.01.2025 08:59 Güncelleme Tarihi: 16.01.2025 09:07

EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI SON DAKİKA! Kanun teklifi Meclis'ten geçti: Asgari ücret desteği de netleşti

Ekonomiye ilişkin düzenlemeleri de içeren Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda kabul edildi. Böylelikle en düşük emekli maaşı için belirlenen 14 bin 469 liraya çıkarılması kesinleşmiş oldu.

EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI SON DAKİKA! Kanun teklifi Meclis’ten geçti: Asgari ücret desteği de netleşti

En düşük emekli maaşı için yapılacak artışları da içeren Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda kabul edildi. İşverene ödenecek aylık asgari ücret desteği de belli oldu. İşte detaylar...

EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI SON DAKİKA! Kanun teklifi Meclis’ten geçti: Asgari ücret desteği de netleşti

DDK İLE İLGİLİ YENİLİKLER BELLİ OLDU

Teklifle, Devlet Denetleme Kurulu Başkan ve Üyelerine İlişkin Bazı Düzenlemeler Hakkında Kanun'un adı "Devlet Denetleme Kuruluna İlişkin Bazı Düzenlemeler Hakkında Kanun" olarak değiştiriliyor, Anayasa Mahkemesinin iptal kararı doğrultusunda Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinde yer alan denetçilerin görev ve yetkilerine ilişkin diğer hükümler Kanun'a ekleniyor. Buna göre, Devlet Denetleme Kurulu (DDK), kamuya yararlı derneklerle vakıflarda, kooperatiflerde, birliklerde ve bu kurum ve kuruluşların her türlü ortaklık ve iştiraklerinde her türlü idari soruşturma, inceleme, araştırma ve denetleme yapabilecek. Denetçiler, denetim ve soruşturma grupları içinde görev onayları ve/veya grup çalışma programlarıyla verilen konularda denetim, inceleme, araştırma ve soruşturma yapacak, denetlemelerde görevlendirildikleri konularla ilgili olarak kurum ve kuruluşlar ve bankalar dahil diğer gerçek ve tüzel kişilerle yazışma yapacak, bilgi ve belge ile açıklamalarda bulunulmasını isteyecek, raporlar hazırlayacak ve Kurul toplantılarında açıklamalarda bulunacak, mevzuatla verilen görevleri yapacak, Kurul başkanı ve ilgili Kurul üyesinin verdiği işleri yapacak.

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EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI SON DAKİKA! Kanun teklifi Meclis’ten geçti: Asgari ücret desteği de netleşti

Kurul üyeleri ve denetçiler denetim görevi gereğince denetim kapsamına dahil kurum ve kuruluşların teftiş, denetim veya bu maksatla kurulmuş birimlerinin görev, yetki ve sorumluluklarına sahip olacak. İlgili Kurul üyesi veya denetçi, denetlemeler sırasında denetimi güçleştiren veya engelleyen davranışlarda bulunan, görevde kalması halinde kamu zararını artıracağı, suç delillerini karartacağı anlaşılan, kamu hizmetinin gerekleri yönünden görevi başında kalmasında sakınca görülen her kademe ve rütbedeki görevliler hakkında görevden uzaklaştırma tedbirinin uygulanmasını yetkili makamlara önerebilecek, memurlar ve diğer kamu görevlileri hakkında bu tedbiri uygulayabilecek. Görevden uzaklaştırma tedbirine ilişkin gerekçeli yazı, görevden uzaklaştırılanın atamaya yetkili amirine, Kurul Başkanına ve diğer ilgililere bildirilecek.

EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI SON DAKİKA! Kanun teklifi Meclis’ten geçti: Asgari ücret desteği de netleşti

Denetlemeler sırasında görevden uzaklaştırma gerekçesinin ortadan kalkması, denetlemeler sonunda suç işlendiğinin belirlenememesi veya disiplin yönünden memurluktan çıkarma dışında bir ceza önerilmesi halinde ilgili denetim veya soruşturma grubunca hazırlanacak yazı veya rapor üzerine, görevden uzaklaştırılan, atamaya yetkili amir tarafından derhal görevine başlatılacak. Görevden uzaklaştırma tedbiri uygulamasına ilişkin iş ve işlemler öncelikle tamamlanacak.

EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI SON DAKİKA! Kanun teklifi Meclis’ten geçti: Asgari ücret desteği de netleşti

EN DÜŞÜK EMEKLİ AYLIĞI MECLİS'TEN GEÇTİ

Düzenlemeyle Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu'nda değişiklik yapılıyor. Buna göre, yaşlılık, malullük, ölüm aylığı almakta olan emekliler ile hak sahiplerine dosya bazında 12 bin 500 lira olarak öngörülen aylık asgari ödeme tutarı, 2025 yılı Ocak ödeme döneminden geçerli olmak üzere 14 bin 469 liraya yükseltilecek. İstihdamı desteklemek için iş gücü maliyetlerini azaltmak üzere hüküm kapsamındaki işverenlere, 2025 yılı Ocak-Aralık döneminde ve finansmanı İşsizlik Sigortası Fonundan karşılanacak şekilde ödeyecekleri sigorta priminden mahsup edilerek günlük 33,33 lira, aylık 1000 TL asgari ücret desteği sağlanacak. Belirtilen prime esas günlük kazanç tutarı, Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmesi Kanunu hükümleri uyarınca toplu iş sözleşmesine tabi özel sektör işverenlerine ait işyerleri için 2 bin TL olarak esas alınacak.

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