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En iyi havalimanları sıralandı! Listede 'den...

Dünyanın en iyi havalimanları hangi ülkelerde? Bu soruya cevap araayan bir araştırmanın sonucu açıklandı. Ünlü uçuş sitesi Flightsfrom 2019'un en iyi havalimanlarını açıkladı. Günümüzde özellikle uzun mesafe yolculuklarında en fazla kullanılan ulaşım araçları uçaklar. Teknolojinin de sürekli gelişmesiyle hava yolları artık saatler değil dakikaların hesap edildiği bir yolculuk türüne döndü. Türk Havayolları da bu noktada 'nin gururu olmaya devam ederken dünyanın en iyi ve önemli havalimanları sıralandı. Sıralamaya Türkiye'den de bir havaalanı girdi. Peki dünyanın en iyi havalimanları hangileri ve listedeki Türk havaalanı hangisi? İşte haberin detayları!

Giriş Tarihi: 08.01.2020 08:00 Güncelleme Tarihi: 08.01.2020 08:09
En iyi havalimanları sıralandı! Listede Türkiye'den...

Peki ilk 30'da hangi ülkelerin hangi havalimanları var? İşte sıralama!

En iyi havalimanları sıralandı! Listede Türkiye'den...

30- Shenzhen Uluslararası Havaalanı(SZX)

Ülke: Çin

Günlük uçuş sayısı: 428

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En iyi havalimanları sıralandı! Listede Türkiye'den...

29- Xianyang Uluslararası Havaalanı (XIY)

Ülke: Çin

Günlük uçuş sayısı: 434

En iyi havalimanları sıralandı! Listede Türkiye'den...

28- Münih Franz Josef Strauss Havalimanı(MUC)

Ülke: Almanya

Günlük uçuş sayısı: 437

En iyi havalimanları sıralandı! Listede Türkiye'den...

27- Hong Kong Uluslararası Havalimanı (HKG)

Ülke: Hong Kong

Günlük uçuş sayısı: 451

En iyi havalimanları sıralandı! Listede Türkiye'den...

26- Mexico City Uluslararası Havaalanı (MEX)

Ülke: Meksika

Günlük uçuş sayısı: 454

En iyi havalimanları sıralandı! Listede Türkiye'den...

25- Madrid Barajas Uluslararası Havalimanı (MAD)

Ülke: İspanya

Günlük uçuş sayısı: 467

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