En iyi havalimanları sıralandı! Listede Türkiye'den...
En iyi havalimanları sıralandı! Listede Türkiye'den...
Dünyanın en iyi havalimanları hangi ülkelerde? Bu soruya cevap araayan bir araştırmanın sonucu açıklandı. Ünlü uçuş sitesi Flightsfrom 2019'un en iyi havalimanlarını açıkladı. Günümüzde özellikle uzun mesafe yolculuklarında en fazla kullanılan ulaşım araçları uçaklar. Teknolojinin de sürekli gelişmesiyle hava yolları artık saatler değil dakikaların hesap edildiği bir yolculuk türüne döndü. Türk Havayolları da bu noktada Türkiye'nin gururu olmaya devam ederken dünyanın en iyi ve önemli havalimanları sıralandı. Sıralamaya Türkiye'den de bir havaalanı girdi. Peki dünyanın en iyi havalimanları hangileri ve listedeki Türk havaalanı hangisi? İşte haberin detayları!
Giriş Tarihi: 08.01.2020
08:00
Güncelleme Tarihi: 08.01.2020
08:09
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